'Kenapa tidak?' - Philippe Coutinho mengungkapkan secara persis bagaimana Neymar meyakinkannya untuk bergabung dengan Santos

Coutinho resmi menandatangani kontrak dengan raksasa Brasil Santos dalam kesepakatan jangka pendek hingga akhir musim. Kepindahan ini menandai kembalinya sang playmaker berpengalaman ke sepak bola.

Mantan bintang Liverpool dan Barcelona itu tidak memiliki klub sejak meninggalkan Vasco da Gama pada Februari. Ia menjauh dari sepak bola awal tahun ini setelah menyebut kelelahan mental.

Kini sudah segar kembali dan siap menghadapi tantangan baru, Coutinho mengambil nomor punggung 11 di klub barunya. Transfer ini mempertemukannya dengan teman masa kecilnya dan mantan rekan setimnya di timnas Brasil, Neymar.