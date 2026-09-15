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Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Kenapa tidak?' - Philippe Coutinho mengungkapkan secara persis bagaimana Neymar meyakinkannya untuk bergabung dengan Santos

Transfers
P. Coutinho
Neymar
Santos FC
Serie A

Philippe Coutinho telah menuntaskan kepindahan mengejutkan ke Santos, sembari memberi kredit kepada mantan rekan setimnya di timnas Brasil, Neymar, atas terwujudnya transfer tersebut. Mantan playmaker Liverpool dan Barcelona itu kembali ke sepak bola setelah melalui periode sulit jauh dari lapangan karena kelelahan mental.

  • Coutinho merampungkan kepindahannya ke Santos

    Coutinho resmi menandatangani kontrak dengan raksasa Brasil Santos dalam kesepakatan jangka pendek hingga akhir musim. Kepindahan ini menandai kembalinya sang playmaker berpengalaman ke sepak bola.

    Mantan bintang Liverpool dan Barcelona itu tidak memiliki klub sejak meninggalkan Vasco da Gama pada Februari. Ia menjauh dari sepak bola awal tahun ini setelah menyebut kelelahan mental.

    Kini sudah segar kembali dan siap menghadapi tantangan baru, Coutinho mengambil nomor punggung 11 di klub barunya. Transfer ini mempertemukannya dengan teman masa kecilnya dan mantan rekan setimnya di timnas Brasil, Neymar.

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    Neymar memainkan peran krusial

    Coutinho cepat menyoroti pengaruh Neymar saat diperkenalkan secara resmi. Penyerang itu menjelaskan bagaimana pesan-pesan yang terus dikirim sahabat lamanya itu pada akhirnya meyakinkannya untuk kembali ke lapangan.

    "Neymar jelas memainkan peran yang sangat penting dalam kedatangan saya ke sini," aku Coutinho, seperti dikutip ESPN. "Dia adalah pemain yang tidak perlu diperkenalkan lagi, teman yang sudah saya miliki sejak kecil, dan saya pikir dia adalah orang pertama di sepak bola yang mengirimi saya pesan ketika saya meninggalkan Vasco."

    "Keesokan harinya dia sudah mengirimi saya pesan, tetapi pada saat itu saya berkata: 'Lihat, Ney, akan menjadi sebuah kesenangan bermain denganmu, tetapi saya sedang tidak merasa baik sekarang, itu tidak mungkin' dan itu benar-benar tidak masuk akal bagi saya."

  • Melewati masa sulit

    Playmaker itu meninggalkan Vasco da Gama untuk memprioritaskan kesehatan mentalnya. Ketika Neymar pertama kali menghubunginya, Coutinho secara terbuka mengakui bahwa kembali ke sepak bola profesional sama sekali tidak masuk akal baginya pada saat itu.

    "Beberapa bulan kemudian dia menghubungi saya lagi, tetapi jawaban saya tetap sama. Lalu dua pekan lalu dia mengirim pesan lagi kepada saya," tambahnya. "Kemudian saya berhenti sejenak, mempertimbangkannya lagi. Saya ingin kembali bermain sepak bola dan saya berpikir: 'Kenapa tidak?' Saya akan pergi ke klub besar, di kota lain.

    "Tidak adil bagi saya jika tidak bisa kembali bekerja dan tidak bisa kembali bermain sepak bola. Saya ingin berterima kasih kepada presiden, Mattos, dan Ney. Saya senang menerima tantangan ini."

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    Fokus penuh pada saat ini

    Kontrak Coutinho saat ini berlaku hingga akhir tahun, yang selaras sepenuhnya dengan kesepakatan Neymar yang sudah ada di Santos. Prioritas langsung bagi Coutinho adalah mendapatkan kembali ketajamannya dalam pertandingan dan menunjukkan performa di lapangan. Para penggemar akan antusias menantikan dua ikon Brasil itu berduet dengan seragam putih yang terkenal itu.

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