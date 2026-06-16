“Kenapa tidak?” - Lionel Messi memiliki “keajaiban” untuk meraih gelar Piala Dunia kedua, sementara Pablo Zabaleta menjelaskan mengapa sang GOAT terus bersinar bersama Argentina dan Inter Miami

Dalam wawancara dengan The National, Pablo Zabaleta menyatakan keyakinannya bahwa mantan rekan setimnya itu mampu meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut. Zabaleta, yang telah tampil dalam 58 pertandingan internasional bersama Lionel Messi selama 10 tahun, menyaksikan sendiri perkembangan sang penyerang.

Pemain berusia 41 tahun itu mencatat bahwa Argentina tetap mempertahankan semangat juang yang tak kenal lelah, menyusul kesuksesan mereka di Qatar dengan kemenangan di Copa America 2024. Meskipun telah mencapai status yang luar biasa, skuad ini tetap didorong oleh para pemimpin berpengalaman dan talenta-talenta baru. “Bahkan setelah semua kesuksesan itu, memenangkan Piala Dunia dan rentetan 39 kemenangan berturut-turut... Anda masih bisa melihat bahwa para pemain memiliki semangat dan daya saing untuk terus tampil baik bagi tim nasional,” jelasnya.