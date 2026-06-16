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“Kenapa tidak?” - Lionel Messi memiliki “keajaiban” untuk meraih gelar Piala Dunia kedua, sementara Pablo Zabaleta menjelaskan mengapa sang GOAT terus bersinar bersama Argentina dan Inter Miami
Zabaleta mendukung Messi untuk meraih kejayaan
Dalam wawancara dengan The National, Pablo Zabaleta menyatakan keyakinannya bahwa mantan rekan setimnya itu mampu meraih gelar juara dunia dua kali berturut-turut. Zabaleta, yang telah tampil dalam 58 pertandingan internasional bersama Lionel Messi selama 10 tahun, menyaksikan sendiri perkembangan sang penyerang.
Pemain berusia 41 tahun itu mencatat bahwa Argentina tetap mempertahankan semangat juang yang tak kenal lelah, menyusul kesuksesan mereka di Qatar dengan kemenangan di Copa America 2024. Meskipun telah mencapai status yang luar biasa, skuad ini tetap didorong oleh para pemimpin berpengalaman dan talenta-talenta baru. “Bahkan setelah semua kesuksesan itu, memenangkan Piala Dunia dan rentetan 39 kemenangan berturut-turut... Anda masih bisa melihat bahwa para pemain memiliki semangat dan daya saing untuk terus tampil baik bagi tim nasional,” jelasnya.
- AFP
Perubahan taktik untuk mendukung GOAT
Untuk memaksimalkan kontribusinya menjelang usia akhir 30-an, timnas Argentina telah menyesuaikan strateginya. Staf pelatih menyadari bahwa pemain andalan mereka tidak bisa lagi melakukan tekanan tanpa henti seperti yang dilakukannya pada masa kejayaannya.
Sebagai gantinya, tim ini dibangun untuk melakukan pergerakan demi Messi, sebuah formasi yang Zabaleta bandingkan dengan lingkungannya saat ini di level klub. “Jika Anda melihat pertandingan MLS akhir-akhir ini, para pemain di sekitar Messi [di Inter Miami], saya rasa itu sedikit mirip dengan apa yang kita lihat sekarang di tim nasional,” ujarnya. “Anda tahu, Messi dikelilingi oleh para pemain yang ingin tampil baik demi Messi. Mereka ingin berlari sebanyak mungkin demi Messi.”
Siap menghadapi sepertiga terakhir
Perubahan taktik ini memungkinkan sang bintang untuk menghemat tenaga demi momen-momen krusial. Dengan berposisi tepat di luar kotak penalti, ia menunggu peluang sempurna untuk mencetak gol. Zabaleta yakin pendekatan ini sangat sesuai dengan kemampuan fisiknya saat ini di lapangan. “Jelas, kita tidak lagi memiliki Messi seperti lima tahun lalu yang mungkin bisa turun ke belakang untuk menerima bola, misalnya di garis tengah lapangan, lalu berlari seperti dulu,” akunya. “Tapi menurut saya, jika tim berhasil menemukan cara untuk beristirahat saat tidak menguasai bola, namun ketika mereka kembali menguasai bola, mereka bisa menemukannya dalam posisi yang baik, dia masih bisa menyelesaikan sisanya.”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi ikon Argentina ini?
Menatap ke depan, Messi berupaya meraih gelar Piala Dunia kedua secara berturut-turut setelah kemenangan bersejarahnya pada 2022 di Qatar. Argentina akan memulai perjalanan mereka melawan Aljazair, sebelum menghadapi Austria dan Yordania dalam sisa pertandingan fase grup. Saat sang penyerang memperpanjang rekornya dengan 26 penampilan di putaran final Piala Dunia, mantan rekan setimnya tetap sangat optimis. Zabaleta menyatakan: “Semoga saja, dia masih memiliki momen ajaib itu untuk memenangkan pertandingan dan [untuk] menjuarai Piala Dunia. Mengapa tidak?”