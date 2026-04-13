“Kenapa tidak?” - Harry Kane diyakini akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dengan terus bermain hingga usia 40-an dan memberikan dorongan besar bagi Inggris
Kane ingin meniru Ronaldo dan Messi, dua pemain terbaik sepanjang masa
Ronaldo, pemenang Ballon d’Or lima kali yang pernah meramaikan Liga Premier bersama Manchester United sebagai rival langsung Kane, terus menjadi panutan dalam hal ketahanan karier di dunia olahraga. Bintang Portugal yang kini membela Al-Nassr di Liga Pro Arab Saudi ini masih tampil gemilang baik untuk klub maupun tim nasionalnya di usia 41 tahun.
Ikon Argentina Lionel Messi, dengan dua gelar MVP berturut-turut dan gelar MLS Cup bersama Inter Miami di bawah ikat pinggangnya, adalah sosok lain yang terus menantang logika menjelang ulang tahun ke-39-nya. Dua legenda ini menunjukkan kepada pemain seperti Kane apa yang bisa dicapai dengan perpaduan yang tepat antara kemampuan dan profesionalisme.
Kane, yang akan berusia 33 tahun pada bulan Juli, tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat bersama juara Bundesliga Bayern - karena ia hanya membutuhkan satu gol lagi untuk mencapai 50 gol pada musim 2025-26. Ia sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Tottenham dan Inggris.
Apakah Kane bisa terus bermain di level tertinggi hingga usia 40-an?
Penyerang utama yang rendah hati ini juga merupakan kapten Timnas Inggris dan bagian penting dari rencana mereka menuju Piala Dunia 2026. Ketika ditanya apakah Kane bisa bermain hingga usia 40 tahun, mengingat belum ada kandidat yang jelas untuk menggantikan perannya sebagai penyerang tengah (No. 9) di Timnas Inggris, Barry—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—mengatakan: “Mengapa tidak? Kita semua tahu seperti apa Harry Kane sebagai pribadi dan profesional—dia orang yang pendiam, tidak suka jadi sorotan utama, dan menjaga dirinya sendiri. Saya pikir dia bisa bermain hingga usia 40-an. Dia bisa mempertahankan level permainannya.
“Jadi, jaga Harry Kane tetap bugar dan kita tidak perlu khawatir soal kedalaman skuad di sekitarnya. Tentu saja, sesekali kita butuh opsi lain untuk variasi. Tapi, bagi saya, Harry Kane bisa bermain hingga usia 40 tahun. Para pemain, umur panjang tampaknya lebih mudah sekarang berkat ilmu olahraga dan hal-hal semacam itu. Saya pikir Harry Kane bisa terus bermain.”
Permainan Kane tidak pernah bergantung pada kecepatan atau kualitas fisik yang bisa menurun seiring waktu, dengan Barry menambahkan saat ditanya apakah penyerang pemecah rekor ini bisa tetap berada di level tertinggi selama beberapa musim ke depan: “Ya, 100%. Gaya bermainnya tidak bergantung pada hal-hal seperti kecepatan.
“Harry Kane adalah pencetak gol. Dia mengandalkan timing. Dia juga bisa memberikan umpan. Dia tidak hanya mencetak gol, tapi juga memberikan kontribusi lebih dalam penampilannya. Saya bisa membayangkan dia bermain hingga usia 40 tahun di level tertinggi. Ini juga bagus untuk Inggris.”
Kane mencari inspirasi dari para legenda sepanjang masa
Mantan pemain internasional Inggris lainnya, Emile Heskey, sebelumnya pernah mengatakan kepada GOAL saat ditanya hal serupa mengenai seberapa lama Kane bisa terus bermain: “Lihat saja Ronaldo, yang mengubah gaya permainannya; hal itu mirip dengan apa yang dilakukan Harry.
“[Alan] Shearer adalah contoh lain, meskipun usia bertambah, meskipun ada perubahan kecepatan dan mobilitas, dia tetap bisa mencetak gol. Itulah hal yang paling penting. Saya bisa membayangkan dia bermain untuk tim nasional hingga usia 36 tahun, tergantung pada manajer. Dan tergantung pada siapa yang mendukungnya.”
Pemain itu sendiri pernah mengatakan tentang mencari inspirasi dari Messi dan CR7: “Saya memikirkan apa yang telah mereka lakukan; mereka sama hebatnya di usia 30-an seperti saat mereka berusia 20-an. Tentu saja hal itu membuat saya bersemangat, karena jika saya menjaga kondisi fisik dan mental saya dengan baik, saya bisa bermain di level tertinggi selama saya mau melakukannya.
“Para pemain itu [Ronaldo dan Messi] telah menetapkan standar—mereka dan beberapa pemain lain juga—dan hal itu memotivasi saya serta memberi tahu bahwa hal itu mungkin. Sangat luar biasa melihat para pemain itu masih tampil, dua dari pemain terbaik yang pernah bermain dalam olahraga ini. Bagi saya sekarang, ini hampir seperti paruh kedua karier saya. Saya telah menjalani paruh pertama yang baik; sekarang, bisakah paruh kedua menjadi lebih baik lagi?”
Ditangani dengan hati-hati: Kane sangat penting bagi Bayern dan timnas Inggris
Kane saat ini diperlakukan dengan hati-hati, setelah mengalami cedera ringan belakangan ini, dan sedang diistirahatkan oleh Bayern dalam laga-laga domestik karena mereka memprioritaskan upaya meraih gelar Liga Champions. Mereka memimpin 2-1 atas Real Madrid dalam duel perempat final Eropa yang sangat dinanti ini dan akan menjamu Los Blancos di Allianz Arena pada Rabu.
Dalam hal pertandingan internasional, Kane tidak mendapat menit bermain untuk Inggris dalam laga persahabatan melawan Uruguay dan Jepang pada akhir Maret. Namun, ia akan memainkan peran krusial dalam rencana Thomas Tuchel saat The Three Lions bergabung dengan Ronaldo dan Messi di turnamen besar lainnya di Amerika Utara musim panas ini.