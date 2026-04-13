“Kenapa tidak?” - Harry Kane diyakini akan mengikuti jejak Cristiano Ronaldo dengan terus bermain hingga usia 40-an dan memberikan dorongan besar bagi Inggris

Penyerang utama yang rendah hati ini juga merupakan kapten Timnas Inggris dan bagian penting dari rencana mereka menuju Piala Dunia 2026. Ketika ditanya apakah Kane bisa bermain hingga usia 40 tahun, mengingat belum ada kandidat yang jelas untuk menggantikan perannya sebagai penyerang tengah (No. 9) di Timnas Inggris, Barry—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama BetMGM—mengatakan: “Mengapa tidak? Kita semua tahu seperti apa Harry Kane sebagai pribadi dan profesional—dia orang yang pendiam, tidak suka jadi sorotan utama, dan menjaga dirinya sendiri. Saya pikir dia bisa bermain hingga usia 40-an. Dia bisa mempertahankan level permainannya.

“Jadi, jaga Harry Kane tetap bugar dan kita tidak perlu khawatir soal kedalaman skuad di sekitarnya. Tentu saja, sesekali kita butuh opsi lain untuk variasi. Tapi, bagi saya, Harry Kane bisa bermain hingga usia 40 tahun. Para pemain, umur panjang tampaknya lebih mudah sekarang berkat ilmu olahraga dan hal-hal semacam itu. Saya pikir Harry Kane bisa terus bermain.”

Permainan Kane tidak pernah bergantung pada kecepatan atau kualitas fisik yang bisa menurun seiring waktu, dengan Barry menambahkan saat ditanya apakah penyerang pemecah rekor ini bisa tetap berada di level tertinggi selama beberapa musim ke depan: “Ya, 100%. Gaya bermainnya tidak bergantung pada hal-hal seperti kecepatan.

“Harry Kane adalah pencetak gol. Dia mengandalkan timing. Dia juga bisa memberikan umpan. Dia tidak hanya mencetak gol, tapi juga memberikan kontribusi lebih dalam penampilannya. Saya bisa membayangkan dia bermain hingga usia 40 tahun di level tertinggi. Ini juga bagus untuk Inggris.”