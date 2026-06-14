"Bagi Jamal, wajar saja jika ia masih merasakan ketegangan otot setelah cedera panjang yang dialaminya," kata Nagelsmann merujuk pada masa pemulihan panjang Musiala tahun lalu. Pada Juli 2025, ia mengalami cedera parah saat Piala Dunia Antarklub dan absen hingga pertengahan Januari akibat patah tulang betis. Bahkan setelah kembali bermain, ia harus kembali mengurangi intensitas latihannya untuk sementara waktu, sehingga sempat muncul keraguan ringan mengenai partisipasi pemain berusia 23 tahun itu di Piala Dunia.

Musiala "mengeluh dengan cara yang simpatik" saat ditarik keluar pada pertandingan pembuka Piala Dunia, jelas Nagelsmann. "'Saya masih fit, kenapa saya harus diganti?'", tanya bintang Bayern itu, seperti yang diungkapkan pelatih timnas Jerman saat ditanya. "Saya mengatakan kepadanya bahwa kami ingin memberi penghargaan kepada pemain lain yang tampil bagus, seperti Deniz (Undav, red.) dalam kasus ini," jelas Nagelsmann.