"Tidak ada yang serius," tegas Nagelsmann setelah kemenangan 7-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Curacao pada Minggu lalu, merujuk pada kondisi Musiala. Pemain Bayern München itu ditarik keluar pada menit ke-64; sebelumnya ia berulang kali memegangi paha dan tampak tidak dalam kondisi prima. Selain itu, Musiala langsung masuk ke ruang ganti setelah ditarik keluar.
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"Kenapa saya harus turun?": Julian Nagelsmann menepis kekhawatiran soal cedera yang dialami bintang timnas Jerman
"Bagi Jamal, wajar saja jika ia masih merasakan ketegangan otot setelah cedera panjang yang dialaminya," kata Nagelsmann merujuk pada masa pemulihan panjang Musiala tahun lalu. Pada Juli 2025, ia mengalami cedera parah saat Piala Dunia Antarklub dan absen hingga pertengahan Januari akibat patah tulang betis. Bahkan setelah kembali bermain, ia harus kembali mengurangi intensitas latihannya untuk sementara waktu, sehingga sempat muncul keraguan ringan mengenai partisipasi pemain berusia 23 tahun itu di Piala Dunia.
Musiala "mengeluh dengan cara yang simpatik" saat ditarik keluar pada pertandingan pembuka Piala Dunia, jelas Nagelsmann. "'Saya masih fit, kenapa saya harus diganti?'", tanya bintang Bayern itu, seperti yang diungkapkan pelatih timnas Jerman saat ditanya. "Saya mengatakan kepadanya bahwa kami ingin memberi penghargaan kepada pemain lain yang tampil bagus, seperti Deniz (Undav, red.) dalam kasus ini," jelas Nagelsmann.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala mencetak gol dalam laga pembuka Piala Dunia Jerman melawan Curacao
Meskipun Musiala belum mencapai performa terbaiknya pada paruh kedua musim lalu, Nagelsmann telah berulang kali menegaskan niatnya untuk sepenuhnya mengandalkan gelandang serang tersebut dalam turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Musiala pun masuk dalam starting eleven pada pertandingan grup pertama melawan Curacao dan mencetak gol indah di awal babak kedua (menit ke-47) yang membuat skor sementara menjadi 4-1.
Setelah awal turnamen yang sukses, Musiala ingin sebisa mungkin masuk dalam susunan pemain inti Jerman pada pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading pada Sabtu mendatang. Untuk menutup babak penyisihan grup, tim DFB akan menghadapi Ekuador pada 25 Juni.
Bersama Jamal Musiala: Skuad Jerman di Piala Dunia 2026
Posisi
Pemain
Klub
Nomor punggung
Penjaga gawang
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Gawang
Manuel Neuer
FC Bayern München
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Bek
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Bek
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Pertahanan
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Pertahanan
Joshua Kimmich
FC Bayern München
6
Pertahanan
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Pertahanan
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern München
5
Bek
David Raum
RB Leipzig
22
Pertahanan
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Pertahanan
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Pertahanan
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Pertahanan
Jonathan Tah
FC Bayern München
4
Bek
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Serang
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Serangan
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Serangan
Leon Goretzka
FC Bayern München
8
Serangan
Kai Havertz
FC Arsenal
7
Serangan
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Serangan
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Serangan
Jamal Musiala
FC Bayern München
10
Serangan
Leroy Sane
Galatasaray Istanbul
19
Serangan
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Serangan
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Serangan
Nick Woltemade
Newcastle United
11