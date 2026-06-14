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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Diterjemahkan oleh

"Kenapa saya harus turun?": Julian Nagelsmann menepis kekhawatiran soal cedera yang dialami bintang timnas Jerman

World Cup
Germany vs Curacao
Germany
J. Musiala
J. Nagelsmann

Pelatih tim nasional Julian Nagelsmann telah memberikan kabar baik terkait kondisi kebugaran gelandang Jamal Musiala.

"Tidak ada yang serius," tegas Nagelsmann setelah kemenangan 7-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan Curacao pada Minggu lalu, merujuk pada kondisi Musiala. Pemain Bayern München itu ditarik keluar pada menit ke-64; sebelumnya ia berulang kali memegangi paha dan tampak tidak dalam kondisi prima. Selain itu, Musiala langsung masuk ke ruang ganti setelah ditarik keluar.

  • "Bagi Jamal, wajar saja jika ia masih merasakan ketegangan otot setelah cedera panjang yang dialaminya," kata Nagelsmann merujuk pada masa pemulihan panjang Musiala tahun lalu. Pada Juli 2025, ia mengalami cedera parah saat Piala Dunia Antarklub dan absen hingga pertengahan Januari akibat patah tulang betis. Bahkan setelah kembali bermain, ia harus kembali mengurangi intensitas latihannya untuk sementara waktu, sehingga sempat muncul keraguan ringan mengenai partisipasi pemain berusia 23 tahun itu di Piala Dunia.

    Musiala "mengeluh dengan cara yang simpatik" saat ditarik keluar pada pertandingan pembuka Piala Dunia, jelas Nagelsmann. "'Saya masih fit, kenapa saya harus diganti?'", tanya bintang Bayern itu, seperti yang diungkapkan pelatih timnas Jerman saat ditanya. "Saya mengatakan kepadanya bahwa kami ingin memberi penghargaan kepada pemain lain yang tampil bagus, seperti Deniz (Undav, red.) dalam kasus ini," jelas Nagelsmann.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Jamal Musiala mencetak gol dalam laga pembuka Piala Dunia Jerman melawan Curacao

    Meskipun Musiala belum mencapai performa terbaiknya pada paruh kedua musim lalu, Nagelsmann telah berulang kali menegaskan niatnya untuk sepenuhnya mengandalkan gelandang serang tersebut dalam turnamen di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Musiala pun masuk dalam starting eleven pada pertandingan grup pertama melawan Curacao dan mencetak gol indah di awal babak kedua (menit ke-47) yang membuat skor sementara menjadi 4-1.

    Setelah awal turnamen yang sukses, Musiala ingin sebisa mungkin masuk dalam susunan pemain inti Jerman pada pertandingan grup kedua melawan Pantai Gading pada Sabtu mendatang. Untuk menutup babak penyisihan grup, tim DFB akan menghadapi Ekuador pada 25 Juni.

  • Bersama Jamal Musiala: Skuad Jerman di Piala Dunia 2026

    Posisi

    Pemain

    Klub

    Nomor punggung

    Penjaga gawang

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Gawang

    Manuel Neuer

    FC Bayern München

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Bek

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Bek

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Pertahanan

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Pertahanan

    Joshua Kimmich

    FC Bayern München

    6

    Pertahanan

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Pertahanan

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern München

    5

    Bek

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Pertahanan

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Pertahanan

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Pertahanan

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Pertahanan

    Jonathan Tah

    FC Bayern München

    4

    Bek

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Serang

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Serangan

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Serangan

    Leon Goretzka

    FC Bayern München

    8

    Serangan

    Kai Havertz

    FC Arsenal

    7

    Serangan

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Serangan

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Serangan

    Jamal Musiala

    FC Bayern München

    10

    Serangan

    Leroy Sane

    Galatasaray Istanbul

    19

    Serangan

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Serangan

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Serangan

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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