'Kenapa bukan kita?' - Mengintip impian Mauricio Pochettino bersama Timnas AS di Piala Dunia, pelajaran-pelajaran dari Amerika yang mengokohkan keyakinannya, serta warisan yang ingin ia bangun

IRVINE, California -- Kantor Mauricio Pochettino terletak di lantai bawah hotel tempat Tim Nasional Pria AS menginap selama Piala Dunia. Hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah pemandangannya. Sekilas pandang ke balkon dan ke arah cakrawala menyuguhkan panorama Samudra Pasifik yang menakjubkan. Pemandangan ini, meski sudah beberapa minggu berlalu sejak dimulainya turnamen ini, masih membuat manajer yang menjadikan kantor itu sebagai rumahnya terpesona.

"Selama 24 jam, Anda bisa melihat orang-orang di sana sedang berselancar," kata Pochettino sambil menatap matahari yang baru saja mulai terbenam di atas lautan. "Agak membosankan, bukan? Mereka menunggu ombak yang sempurna, tapi ombak itu tak kunjung datang."

Refleksi itu memberikan sekilas wawasan tentang pola pikir pelatih kepala USMNT, seorang pria yang tidak puas hanya dengan duduk, menunggu, dan berharap ombak yang sempurna itu datang. Sekilas wawasan lain tentang psikologi Pochettino tertulis di seluruh dinding di belakangnya. Setiap tulisan itu, katanya, adalah tulisan tangannya sendiri, bukan milik orang lain. Ada kutipan, mantra, ucapan penghormatan, dan refleksi. Namun, di atas semuanya itu, terpampang enam huruf raksasa.

Mengapa tidak?

Kedua kata itu, kata Pochettino kepada sekelompok wartawan yang berkumpul di kantornya, berada di pusat segalanya. Itulah alasan ia menerima pekerjaan ini, dan alasan ia mampu melewati momen-momen terberat. Itulah kata-kata yang ia ucapkan pada dirinya sendiri setiap hari. Ia juga sering mengatakannya kepada para pemainnya. Bahkan, ia masih ingat saat pertama kali mengucapkannya dan betapa spontannya momen itu. Mungkin itulah mengapa kata-kata itu begitu berarti: karena muncul pada saat ia dan para pemainnya sangat membutuhkannya.

Momen itu terjadi pada bulan November lalu, dan muncul dalam sebuah rapat tim yang tampaknya biasa saja. Para pemain USMNT memasuki ruangan itu dengan mengharapkan pidato motivasi; mereka keluar dengan sebuah cita-cita.

“Saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk rapat-rapat itu,” kata Pochettino. “Tentu saja, saya mempersiapkan diri secara mental, tetapi pada akhirnya, ini lebih tentang intuisi, perasaan, atau emosi. Pada saat itu, saya berkata, ‘Ayo, teman-teman! Kalian mendengarkan saya, dan kita harus percaya. Mengapa bukan kita? Apa? Mengapa tidak? Kita bisa mengalahkan tim-tim yang ada di sana, bahkan ketika tidak ada yang percaya.’

"Itu karena memang benar. Itu benar."

Di lubuk hatinya, Pochettino memang percaya akan hal itu. Begitu pula para pemain. Mereka telah menghabiskan seluruh musim panas dengan mengatakannya. Mereka telah menghabiskan seluruh musim panas dengan bertanya-tanya secara terbuka tentang posisi mereka di Piala Dunia kandang ini. Mereka telah menghabiskan musim panas mereka, secara blak-blakan, dengan bertanya, “mengapa tidak?”

Melalui dua penampilan pertama mereka di Piala Dunia ini, mereka telah hidup sesuai dengan kata-kata itu. Kemenangan 4-1 atas Paraguay membuka turnamen, dan kemudian disusul dengan kemenangan 2-0 atas Australia. Kini, pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya dilontarkan di dalam ruang rapat USMNT; pertanyaan-pertanyaan itu juga dilontarkan oleh penonton di seluruh dunia. Mengapa tim ini tidak bisa menang di Piala Dunia ini? Dan, wah, apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar menang?

Pada akhirnya, hanya satu tim yang bisa mengangkat trofi itu. Peluang menunjukkan bahwa itu bukan USMNT. Namun, hal itu bisa saja terjadi, dan orang-orang mulai percaya pada kenyataan itu. Dalam beberapa hal, itu berarti Pochettino telah menyelesaikan tugasnya, tugas yang ia tetapkan kurang dari dua tahun lalu. Ia tiba di tanah Amerika dan menemukan sebuah negara yang membutuhkan sesuatu untuk dipercaya. Negara itu mungkin saja telah menemukan apa yang mereka cari dalam sosok seorang pelatih dan tim yang kini berupaya menciptakan gelombang kesuksesan mereka sendiri.

"Ini adalah bagian dari sesuatu yang bisa menciptakan warisan," katanya. "Bagi saya, itulah warisan yang paling penting: hubungan antara tim nasional dan para penggemar. Itulah, bagi saya, warisannya. Bukan sekadar memenangkan Piala Dunia—dan tentu saja, kami ingin menang—tetapi itulah warisan yang kami butuhkan."

Pembangunan warisan Pochettino akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, dan dengan tiket ke babak gugur yang sudah aman, masih banyak hal yang perlu ditulis. Namun, sejauh ini, segalanya berjalan sesuai rencana. Tidak selalu terasa seperti itu, dan kutipan-kutipan yang terpampang di belakang meja Pochettino mencerminkan hal tersebut. Tidak semuanya selalu positif atau optimis; beberapa di antaranya ada sebagai pengingat bagi sang pelatih, para pemainnya, dan siapa pun yang memiliki alasan untuk merenungkan bagaimana semua ini bisa terwujud.