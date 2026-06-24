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Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Kenapa bukan kita?' - Mengintip impian Mauricio Pochettino bersama Timnas AS di Piala Dunia, pelajaran-pelajaran dari Amerika yang mengokohkan keyakinannya, serta warisan yang ingin ia bangun

Analysis
USA
M. Pochettino
FEATURES
Turkiye vs USA
Turkiye
World Cup

Mulai dari renungan seputar selancar hingga dinding yang dipenuhi kutipan tulisan tangan, Mauricio Pochettino menjelaskan keyakinan yang menggerakkan impian Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) di Piala Dunia: Mengapa bukan kita?

IRVINE, California -- Kantor Mauricio Pochettino terletak di lantai bawah hotel tempat Tim Nasional Pria AS menginap selama Piala Dunia. Hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah pemandangannya. Sekilas pandang ke balkon dan ke arah cakrawala menyuguhkan panorama Samudra Pasifik yang menakjubkan. Pemandangan ini, meski sudah beberapa minggu berlalu sejak dimulainya turnamen ini, masih membuat manajer yang menjadikan kantor itu sebagai rumahnya terpesona.

"Selama 24 jam, Anda bisa melihat orang-orang di sana sedang berselancar," kata Pochettino sambil menatap matahari yang baru saja mulai terbenam di atas lautan. "Agak membosankan, bukan? Mereka menunggu ombak yang sempurna, tapi ombak itu tak kunjung datang."

Refleksi itu memberikan sekilas wawasan tentang pola pikir pelatih kepala USMNT, seorang pria yang tidak puas hanya dengan duduk, menunggu, dan berharap ombak yang sempurna itu datang. Sekilas wawasan lain tentang psikologi Pochettino tertulis di seluruh dinding di belakangnya. Setiap tulisan itu, katanya, adalah tulisan tangannya sendiri, bukan milik orang lain. Ada kutipan, mantra, ucapan penghormatan, dan refleksi. Namun, di atas semuanya itu, terpampang enam huruf raksasa.

Mengapa tidak?

Kedua kata itu, kata Pochettino kepada sekelompok wartawan yang berkumpul di kantornya, berada di pusat segalanya. Itulah alasan ia menerima pekerjaan ini, dan alasan ia mampu melewati momen-momen terberat. Itulah kata-kata yang ia ucapkan pada dirinya sendiri setiap hari. Ia juga sering mengatakannya kepada para pemainnya. Bahkan, ia masih ingat saat pertama kali mengucapkannya dan betapa spontannya momen itu. Mungkin itulah mengapa kata-kata itu begitu berarti: karena muncul pada saat ia dan para pemainnya sangat membutuhkannya.

Momen itu terjadi pada bulan November lalu, dan muncul dalam sebuah rapat tim yang tampaknya biasa saja. Para pemain USMNT memasuki ruangan itu dengan mengharapkan pidato motivasi; mereka keluar dengan sebuah cita-cita.

“Saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk rapat-rapat itu,” kata Pochettino. “Tentu saja, saya mempersiapkan diri secara mental, tetapi pada akhirnya, ini lebih tentang intuisi, perasaan, atau emosi. Pada saat itu, saya berkata, ‘Ayo, teman-teman! Kalian mendengarkan saya, dan kita harus percaya. Mengapa bukan kita? Apa? Mengapa tidak? Kita bisa mengalahkan tim-tim yang ada di sana, bahkan ketika tidak ada yang percaya.’

"Itu karena memang benar. Itu benar."

Di lubuk hatinya, Pochettino memang percaya akan hal itu. Begitu pula para pemain. Mereka telah menghabiskan seluruh musim panas dengan mengatakannya. Mereka telah menghabiskan seluruh musim panas dengan bertanya-tanya secara terbuka tentang posisi mereka di Piala Dunia kandang ini. Mereka telah menghabiskan musim panas mereka, secara blak-blakan, dengan bertanya, “mengapa tidak?”

Melalui dua penampilan pertama mereka di Piala Dunia ini, mereka telah hidup sesuai dengan kata-kata itu. Kemenangan 4-1 atas Paraguay membuka turnamen, dan kemudian disusul dengan kemenangan 2-0 atas Australia. Kini, pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya dilontarkan di dalam ruang rapat USMNT; pertanyaan-pertanyaan itu juga dilontarkan oleh penonton di seluruh dunia. Mengapa tim ini tidak bisa menang di Piala Dunia ini? Dan, wah, apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar menang?

Pada akhirnya, hanya satu tim yang bisa mengangkat trofi itu. Peluang menunjukkan bahwa itu bukan USMNT. Namun, hal itu bisa saja terjadi, dan orang-orang mulai percaya pada kenyataan itu. Dalam beberapa hal, itu berarti Pochettino telah menyelesaikan tugasnya, tugas yang ia tetapkan kurang dari dua tahun lalu. Ia tiba di tanah Amerika dan menemukan sebuah negara yang membutuhkan sesuatu untuk dipercaya. Negara itu mungkin saja telah menemukan apa yang mereka cari dalam sosok seorang pelatih dan tim yang kini berupaya menciptakan gelombang kesuksesan mereka sendiri.

"Ini adalah bagian dari sesuatu yang bisa menciptakan warisan," katanya. "Bagi saya, itulah warisan yang paling penting: hubungan antara tim nasional dan para penggemar. Itulah, bagi saya, warisannya. Bukan sekadar memenangkan Piala Dunia—dan tentu saja, kami ingin menang—tetapi itulah warisan yang kami butuhkan."

Pembangunan warisan Pochettino akan berlangsung dalam beberapa minggu ke depan, dan dengan tiket ke babak gugur yang sudah aman, masih banyak hal yang perlu ditulis. Namun, sejauh ini, segalanya berjalan sesuai rencana. Tidak selalu terasa seperti itu, dan kutipan-kutipan yang terpampang di belakang meja Pochettino mencerminkan hal tersebut. Tidak semuanya selalu positif atau optimis; beberapa di antaranya ada sebagai pengingat bagi sang pelatih, para pemainnya, dan siapa pun yang memiliki alasan untuk merenungkan bagaimana semua ini bisa terwujud.

  • United States v Mexico - Gold Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    'Rasanya sangat menyakitkan'

    Pochettino kini bisa mengakuinya: ia menangis tersedu-sedu setelah kekalahan di final Gold Cup melawan Meksiko. Namun, bukan karena kekalahan itu sendiri, sebab ia sudah sering mengalaminya. Bukan pula karena penampilan tim atau peluang yang terbuang percuma. Tidak, pada hari itu, di hadapan para pemainnya, air mata mengalir di pipi Pochettino karena apa yang baru saja ia lihat dan, yang lebih penting lagi, apa yang baru saja ia dengar.

    Pada hari itu di Houston, tim AS kalah dari El Tri di hadapan penonton yang dipenuhi warna hijau, putih, dan merah. Rasanya tidak adil, kata Pochettino, dan yang bisa ia lakukan hanyalah menangis serta bertanya-tanya apa yang diperlukan agar para pemainnya merasakan dukungan semacam itu. Ia tahu hal itu mungkin terjadi, karena ia sendiri pernah menyaksikannya saat menonton pertandingan sepak bola perguruan tinggi pertamanya antara Ohio State dan Texas. Namun, pada hari itu, seperti banyak pertandingan sebelumnya, USMNT menjadi tim tamu di negara mereka sendiri. Mereka bukanlah tim yang kekurangan dukungan, tetapi mereka adalah tim yang tidak merasakannya di stadion.

    "Saya merasa sangat sedih untuk seluruh rakyat Amerika," katanya, "untuk para pemain, untuk staf. Kami bermain di kandang sendiri, di negara kami sendiri, dan ada 70.000 orang Meksiko yang menyanyikan 'Cry and cry', 'Llorar y Llorar' di negara kami sendiri. Saya tidak bisa menerima itu. Itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan."

    Kurang dari setahun kemudian, Pochettino berada di lapangan di Seattle setelah kemenangan atas Australia, memeluk semua orang yang terlihat. Lagu “Country Roads” menggema di seluruh stadion saat ribuan orang Amerika menyanyikan lagu mereka sendiri dan merayakan momen mereka sendiri. Itulah, katanya, yang disebut budaya. Itulah, katanya, yang dia perjuangkan sejak awal.

    Budaya itu selalu ada, menurutnya.

    “Pertanyaanku adalah, ‘mengapa tidak?’,” katanya, kembali menggunakan frasa yang sama. “Jika para penggemar sangat bersemangat, mengapa mereka tidak bersama kami, bersama sepak bola? Mereka akan menunjukkan bahwa semangat yang sama itu sangat besar. Itu sangat kuat bagi para pemain, dan kini kami telah mencapainya. Saya pikir ini luar biasa, dan hal itu mungkin sedikit mengubah permainan, karena menjadi bagian dari, membantu, dan mengembangkan olahraga yang sangat kami cintai ini ke arah yang sangat baik. Kami merasakan antusiasme itu. Jika masyarakat Amerika mulai menunjukkan antusiasme terhadap olahraga kami juga, bukan hanya pada olahraga lain, mengapa tidak berada di sini dan menjadi bagian dari sesuatu?"

    Dia menambahkan, “Berada di sini adalah tantangan yang luar biasa, dan sepak bola ini sangat dinamis serta berubah setelah terjalinnya ikatan. Tim mulai merasakannya bersama para penggemar di Charlotte, di Chicago, di Los Angeles, dan di Seattle. Ini benar-benar berbeda dari semua pertandingan sebelumnya.”

    Itu tidak terjadi dalam semalam. Kemenangan di Piala Dunia tentu saja membantu, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak rintangan yang harus dilalui Pochettino dan para pemainnya untuk mencapai hal tersebut. Kekalahan, kritik, pertanyaan—semua itu menumpuk di tengah masa jabatannya begitu pesona sebagai pelatih baru mulai memudar. Namun, menurut Pochettino, hal itu sudah diperkirakan, meskipun ia sendiri mengakui bahwa, untuk sementara waktu, situasinya menjadi lebih buruk daripada yang ia perkirakan.

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    Pukulan dan prosesnya

    Pochettino tahu hal itu akan terjadi dan, jika dipikir-pikir kembali, ia bersyukur hal itu terjadi pada saat itu. Ketika timnas AS mengalami kekalahan memalukan di CONCACAF Nations League pada Maret 2025, Pochettino sama sekali tidak terkejut. Timnya memang pantas mendapatkannya. Mereka juga membutuhkannya.

    "Kami menerima pukulan keras itu, dan kami tidak langsung tersingkir," kata Pochettino sambil tertawa sekarang, sambil menambahkan bahwa ia dan timnya mungkin sedikit "naif" mengenai betapa puas diri USMNT saat mereka tiba. "Kami bilang, 'Apa-apaan ini? Kami sangat bersemangat tentang [tugas ini] karena kami pikir, 'Oh, Piala Dunia sudah dekat, jadi saya kira orang-orang sangat ingin membantu, terlibat, dan bergabung dengan tim nasional'. Tidak, justru sebaliknya.

    "Pukulan itu, kami sudah menduganya. Menurut saya, itu lebih merupakan rencana untuk memberikan pukulan yang menyakitkan, tapi diperlukan agar orang-orang menyadari di posisi mana kami berada. Bahkan agar para pemain menyadari bahwa, dengan cara ini, hal itu mustahil. Mustahil untuk tiba dalam kondisi prima menjelang Piala Dunia."

    Dalam kurun waktu lebih dari setahun sejak saat itu, banyak yang telah ditulis mengenai proses pemulihannya. Proses itu dimulai dengan Piala Emas yang diisi oleh para pemain muda yang penuh ambisi. Dilanjutkan dengan pembangunan kembali skuad dan budaya tim secara bertahap pada musim gugur. Termasuk satu kemunduran lagi pada musim semi, lalu dua pertandingan persahabatan yang meningkatkan kepercayaan diri sebelum Piala Dunia dimulai. Prosesnya tidak selalu berjalan mulus dan tidak selalu indah. Sepanjang proses tersebut, Pochettino hanya meminta kepercayaan.

    Setidaknya, melalui dua pertandingan di Piala Dunia ini, ia telah menunjukkan bahwa mungkin saja ia memang benar.

    "Sulit menganalisis prosesnya," katanya, merenungkan perjalanan hingga ke sini. "Prosesnya seperti saat Anda menanam benih di tanah. Awalnya, itu hanya benih. Anda tidak melihat apa-apa, kan? Lalu pohon itu mulai tumbuh. Sulit menjelaskan rencananya karena memang tidak mudah."

    Tujuan dari rencana itu, pada akhirnya, adalah agar tim ini mencapai performa puncaknya di Piala Dunia dan, dalam prosesnya, membangun budaya yang berkelanjutan seperti yang sering ditemui Pochettino sepanjang kariernya. Namun, selama proses tersebut, Pochettino menerima sesuatu yang mungkin tidak sepenuhnya ada dalam rencananya: ia menerima identitasnya sebagai orang Amerika, beserta segala keunikannya.

  • FIFA World Cup 2026 PreviewsGetty Images Sport

    Dari Teddy Swims hingga Chick-fil-A

    Pochettino dengan cepat menyebutkan lagu-lagu yang belakangan ini ia dengarkan. Ia mengakui bahwa musik country yang ia dengarkan kini jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Lainey Wilson masuk dalam daftar putar belakangan ini. Begitu pula dengan Ella Langley. Teddy Swims, tentu saja, tetap menjadi favoritnya. Pochettino menghadiri konser tersebut di New York pada bulan Desember.

    Dia tiba di Amerika dengan sangat menyadari berbagai kesalahpahaman yang ada, katanya. Dia sudah tahu segalanya tentang makanan Amerika, tetapi terpesona oleh banyaknya pilihan yang tersedia. Ada makanan organik yang sehat, tetapi juga makanan berlemak khas Amerika yang klasik, dan Anda bisa mendapatkan semuanya serta lebih banyak lagi di Whole Foods mana pun. Dia juga menyukai Chick-fil-A. “Luar biasa,” katanya, yang disambut tawa.

    Bukan hanya musik, makanan, atau bahkan sandwich ayam yang membuat Pochettino jatuh cinta, melainkan semangatnya. Sejak mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala USMNT pada Oktober 2024, Pochettino telah melatih timnya di 20 kota berbeda di Amerika. Akibatnya, dia telah melihat banyak hal tentang Amerika.

    "Saat kamu datang ke sini, kamu bisa memakai pakaian seperti ini," katanya sambil menunjuk ke baju olahraga USMNT-nya, "dan pergi ke restoran, atau kamu bisa memakai jas dan dasi. Orang-orang di sini sangat ramah dan membuatmu merasa nyaman. Suasananya sangat hangat. Kamu bisa pergi ke, entah ke mana, misalnya ke Nashville, mampir ke bar, dan jika kamu sendirian, kamu bisa berteman dengan sangat cepat. Dalam beberapa menit saja, kamu sudah terlihat seperti bagian dari tempat itu dan merasa betah di sana.

    "Saat berkeliling Amerika, hal itu bagi saya merupakan kejutan besar, dan setiap negara bagian memang berbeda-beda, tapi ada rasa kemanusiaan yang sama. Kalian selalu ingin menyambut orang lain. Kalian membuat orang lain merasa cepat menjadi bagian dari tempat itu... Saya tahu negara ini sangat luas, dan orang-orangnya sangat baik. Saya rasa kita belajar banyak. Saya rasa kita kini menjadi orang yang jauh lebih baik, setelah mengenal negara dan budaya orang-orang di sini."

    Dunia telah merasakan hal itu musim panas ini. Pochettino, memang, belum banyak mengikuti budaya penggemar di luar lingkaran USMNT, tapi dia telah melihat sekilas. Aljazair menyatu dengan Kansas, Skotlandia mengambil alih Boston, Norwegia mendayung melintasi Times Square — dunia telah tiba di Amerika Serikat untuk Piala Dunia, dan banyak yang belajar pelajaran yang telah dipelajari Pochettino selama 20 bulan terakhir.

    “Ketika orang-orang datang, mereka mulai menyadari bahwa terkadang mereka memiliki persepsi yang keliru tentang orang-orang di negara ini,” katanya. “Mungkin negara-negara yang berbeda mencerminkan pandangan yang berbeda tentang AS. Kenyataannya berbeda.”

    Itulah sebabnya, bahkan sekarang, dia belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk tetap bertahan setelah kontraknya berakhir musim panas ini. Tidak ada jaminan, katanya, dan Piala Dunia tentu saja menjadi prioritas. Keputusan untuk tetap bertahan jelas akan menjadi keputusan besar, yang mengharuskannya berkomitmen selama empat tahun ke depan pada program ini sambil menunggu Piala Dunia berikutnya.

    Sekali lagi, pertanyaannya: mengapa tidak? Hal itu bukan tidak mungkin.

    “Sulit untuk menggambarkan atau mengetahui masa depanmu,” katanya. “Tapi, ketika kamu berada di sini, menurutku sekarang sulit membayangkan dirimu tinggal di tempat lain, karena pasti, kita akan merindukannya jika suatu hari kita tidak tinggal di negara ini atau tidak memiliki kesempatan untuk kembali.”

    Namun, pembicaraan-pembicaraan itu bisa ditunda untuk nanti. Untuk saat ini, ada Piala Dunia yang harus diperjuangkan.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tidak ada lagi rasa gugup

    Bahkan kini, 24 tahun kemudian, Pochettino masih mengingat malam sebelum debutnya di Piala Dunia. Malam itu, beberapa jam sebelum Argentina dijadwalkan menghadapi Nigeria di Jepang, ia dalam keadaan sangat gelisah. Ia nyaris tidak bisa tidur.

    "Itu sangat sulit," katanya.

    Anehnya, kali ini pengalamannya berbeda. Sehari sebelum pertandingan pembuka USMNT melawan Paraguay, yang merupakan pertandingan Piala Dunia pertamanya sebagai pelatih, Pochettino berbicara dalam konferensi pers dan mengatakan bahwa persiapan telah selesai. Tidak perlu ada pidato motivasi yang megah untuk membakar semangat para pemainnya karena mereka sudah siap. Ia meninggalkan konferensi pers itu, kembali ke hotel, dan tidur nyenyak seperti bayi. Keesokan harinya, timnas AS tampil dan membuktikan alasannya.

    "Saya sangat percaya pada para pemain," katanya. "Mereka akan tampil maksimal. Kami sudah berdiskusi, dan kami sangat santai, karena ketika Anda merasa energinya bagus, semuanya tepat, dan segalanya sempurna, tidak ada keraguan bahwa mereka akan tampil maksimal. Ketika Anda yakin, ada perasaan bahwa semuanya kini menjadi mudah. Kamu tidak perlu memotivasi, tidak perlu bicara, tidak perlu melakukan apa-apa, karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan.

    "Saya rasa itulah sebabnya saya bisa tidur nyenyak: kami sangat santai. Saya suka perasaan itu, merasa santai, karena, pada akhirnya, merekalah yang menjadi protagonis."

    Hal yang sama terjadi saat melawan Australia. Timnas AS, pada hari itu, tampil santai dan tenang. Yang tersisa hanyalah meningkatkan intensitas, menjalankan rencana permainan, dan menyaksikan semuanya berjalan lancar. Ada persiapan berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan seumur hidup menuju dua pertandingan tersebut, dan dengan melakukan kerja keras yang layak untuk momen itu, Timnas AS berhasil meraih kemampuan untuk bersantai dengan percaya diri.

    Tentu saja, kerja keras itu tidak berubah. Selanjutnya adalah Turki, sebuah tantangan baru namun unik mengingat taruhannya—atau ketiadaan taruhan tersebut. USMNT sudah lolos ke babak gugur, jadi pertandingan ini tidak berarti apa-apa dalam skema besar. Namun, pertandingan ini berarti bagi Pochettino, karena ada gambaran yang lebih besar di baliknya.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Filosofi Pochettino

    Percaya-Bekerja-Bersaing.

    Pochettino menunjuk ke papan di belakangnya, dan lebih tepatnya, ke salah satu bagiannya. Bagian tersebut menampilkan ketiga kata itu di tengah sebuah lingkaran, dan lingkaran itu terbentuk dari ketiga kata tersebut yang ditulis berulang-ulang. Terdapat beberapa lapisan dari ketiga kata itu yang disusun berdampingan, membentuk rangkaian tak berujung 360 derajat yang saling bertaut.

    "Tanpa salah satu dari ketiga hal ini, itu akan menjadi bencana," kata Pochettino. "Jika kamu percaya, tapi tidak bekerja? Jika kamu bersaing, tapi tidak percaya? Itu tidak baik. Kamu tidak akan bisa bersaing. Ini memiliki makna, terutama pada saat ini."

    Itu adalah salah satu dari banyak gambar dan pesan. Masing-masing, kata Pochettino, memiliki makna. Pada akhirnya, semuanya mengarah pada satu hal: kamu harus melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar. Hal itu berlaku di lapangan sepak bola, katanya. Hal itu juga berlaku dalam kehidupan nyata. Hal itu berlaku dalam interaksi dengan koki tim, dalam diskusi dengan para pemain, dan, ya, katanya, bahkan dalam peliputan tentang tim yang ia liput. Jika kamu melakukan segala sesuatu dengan cara yang benar, kamu tidak akan sering kecewa, dan jika pun kecewa, kamu tidak akan menyesalinya.

    Secara umum, katanya, dunia memberi imbalan kepada mereka yang mengambil langkah-langkah untuk meraih imbalan tersebut. Langkah-langkahnya tidak selalu jelas, tetapi Anda bisa memberi diri Anda sesuatu untuk dituju dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang telah membawa Anda sampai di sana. Dari situ, siapa yang tahu?

    “Saat kamu santai, dan sedang melakukan pekerjaanmu, di situlah inspirasi datang,” katanya. “Saat kamu merasa terinspirasi, kamu bisa memberikan yang terbaik... Selalu saja, kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa jika ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus sangat serius, sangat bertanggung jawab, sangat fokus, sangat berkonsentrasi—tanpa usaha, tak ada hasil.

    "Di sepak bola, tidak seperti itu. Sepak bola tidak [selalu] memberi penghargaan kepada orang-orang baik; sepak bola memberi penghargaan kepada bakat."

    Masih harus dilihat bagaimana sepak bola akan memberi penghargaan, atau menghukum, Pochettino dan USMNT musim panas ini. Ini adalah permainan yang kejam, yang bisa berbalik melawanmu dalam sekejap jika kamu tidak berhati-hati. Dalam satu momen, dalam satu tendangan bola, semuanya bisa hancur berantakan.

    Semua juga bisa berjalan lancar. Satu ayunan kaki bisa mengubah kariermu. Satu keputusan untuk melatih tim nasional di negara asing bisa mengubah perspektifmu tentang hidup. Satu kutipan yang ditulis tangan di dinding bisa mengubah pola pikir, dan satu perubahan pola pikir bisa jadi kunci yang memastikan segala hal di sekitarmu berubah menjadi lebih baik.

    Jadi, seperti yang dikatakan Pochettino, mengapa tidak? Mengapa tidak berharap segala sesuatunya berubah menjadi lebih baik? Mengapa tidak bersemangat tentang hal-hal yang membuatmu bersemangat? Mengapa tidak menuliskan kutipan yang bermakna bagimu pada saat itu? Dan mengapa tidak memiliki keberanian dan keyakinan untuk menciptakan gelombang sempurna milikmu sendiri?

    “Saya rasa setiap kutipan mewakili perjalanan kita dari hari pertama hingga hari ini,” kata Pochettino, berhenti sejenak sebelum menyelesaikan pemikirannya: “Dan seterusnya.”

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