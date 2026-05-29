Bagi Newcastle: Sebuah perubahan pendekatan yang signifikan. Newcastle berjuang habis-habisan untuk mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya membiarkannya bergabung dengan Liverpool. Walaupun terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gejolak yang ditimbulkan oleh striker asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan bagi Eddie Howe dan para pemainnya. Newcastle pun bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak stabil—dan dengan biaya fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serba bisa—tetapi dia belum pernah menunjukkan apa pun untuk klub atau negaranya yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle kini adalah menginvestasikan uang tersebut dengan bijak, karena mereka telah menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta top tidak akan lebih mudah musim panas ini. The Magpies tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon pemain baru, dan peringkat ke-12 yang memalukan di Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle tidak lagi menjadi ancaman serius bagi elit Inggris di bawah kepemilikan Arab Saudi yang semakin tidak tertarik. Nilai: B-

Bagi Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona belum berada dalam posisi untuk mengeluarkan dana besar untuk pemain dalam beberapa waktu terakhir karena masalah yang sudah diketahui terkait kepatuhan terhadap regulasi keuangan ketat La Liga, jadi tidak menguntungkan bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya menata keuangan adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris ini tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain di hampir semua posisi di lini depan dan merupakan mesin pressing—berbeda dengan Marcus Rashford—jadi mudah dimengerti mengapa Hansi Flick menyetujui kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga tersebut terlihat lebih wajar, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool ini mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini—namun enam di antaranya melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan setengahnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik mengenai tingkat produktivitas yang seharusnya diharapkan oleh pendukung Barca dari rekrutan terbarunya. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan apa yang diinginkan Flick dari seorang sayap, dan gajinya lebih rendah daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik yang bisa ditemukan di tempat lain, menunjukkan bahwa Barca kembali ke kebiasaan memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Bagi Gordon: Impian yang menjadi kenyataan. Meskipun penampilannya di Premier League sangat tidak konsisten, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon berhasil pindah ke klub besar yang telah lama ia incar. Ia sendiri mengakui bahwa ia sempat tergoda oleh kabar sebelumnya tentang kemungkinan bergabung dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga ia dukung sejak kecil, sementara awalnya sepertinya ia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich secara wajar enggan membayar harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kedatangan Julian Alvarez kemungkinan besar akan mengalihkan perhatian dari pemain berusia 25 tahun ini, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan biaya transfernya—karena Barcelona tidak membayar €80 juta untuk pemain cadangan. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim yang dipenuhi bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanyakan saja pada Rashford, yang kini dianggap tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meskipun mencetak total 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin sulit percaya keberuntungannya. Ia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi berduet dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle