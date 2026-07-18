Wasit Slavko Vincic dari Slovenia akan memimpin pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Hal ini diumumkan oleh FIFA pada Jumat dini hari. Dalam pertandingan yang akan digelar pada Minggu (pukul 21.00 MESZ/ZDF dan MagentaTV) tersebut, ia akan dibantu oleh dua rekan senegaranya, Tomaz Klancnik dan Andraz Kovacic, sebagai asisten wasit; ini merupakan puncak kariernya hingga saat ini.
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Kenangan akan sebuah malu besar pun kembali muncul! Apakah wasit di final Piala Dunia menjadi pertanda buruk bagi Lionel Messi dan Argentina?
Namun, Lionel Messi dan Argentina kemungkinan besar tidak akan senang mengingat pria berusia 46 tahun itu, mengingat Vincic juga bertugas sebagai wasit saat kekalahan terakhir Albiceleste di Piala Dunia—kekalahan mengejutkan 1-2 pada laga pembuka fase grup Piala Dunia 2022 melawan Arab Saudi.
Sejak saat itu, tim asuhan pelatih Lionel Scaloni telah meraih 13 kemenangan dan juga berhasil merebut gelar juara empat tahun lalu; namun, bagi negara sepak bola yang bangga ini, tetap ada harapan agar lingkaran ini tidak tertutup kembali dengan kekalahan di bawah kepemimpinan Vincic.
Bagi wasit asal Slovenia yang telah bertugas sebagai wasit FIFA sejak 2010 ini, final tersebut merupakan pertandingan keempatnya di Piala Dunia keduanya. Sebelumnya, ia memimpin pertandingan fase grup antara Brasil melawan Maroko serta Aljazair melawan Yordania, dan pertandingan babak 16 besar antara Meksiko dan Ekuador.
Keahlian Jerman: Dankert bertugas sebagai asisten video
Vincic juga memiliki pengalaman dalam pertandingan final besar di level klub, termasuk final Liga Champions 2024 antara Real Madrid dan Borussia Dortmund (2-0) di London.
Keahlian dari Jerman juga dibutuhkan pada hari Minggu: Bastian Dankert ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) sebagai asisten video untuk pertandingan final tersebut. Pria berusia 46 tahun asal Rostock ini sangat dihormati di FIFA; ini merupakan penugasannya yang ke-12 sebagai asisten video, dalam partisipasinya yang ketiga di putaran final Piala Dunia.
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