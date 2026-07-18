Namun, Lionel Messi dan Argentina kemungkinan besar tidak akan senang mengingat pria berusia 46 tahun itu, mengingat Vincic juga bertugas sebagai wasit saat kekalahan terakhir Albiceleste di Piala Dunia—kekalahan mengejutkan 1-2 pada laga pembuka fase grup Piala Dunia 2022 melawan Arab Saudi.

Sejak saat itu, tim asuhan pelatih Lionel Scaloni telah meraih 13 kemenangan dan juga berhasil merebut gelar juara empat tahun lalu; namun, bagi negara sepak bola yang bangga ini, tetap ada harapan agar lingkaran ini tidak tertutup kembali dengan kekalahan di bawah kepemimpinan Vincic.

Bagi wasit asal Slovenia yang telah bertugas sebagai wasit FIFA sejak 2010 ini, final tersebut merupakan pertandingan keempatnya di Piala Dunia keduanya. Sebelumnya, ia memimpin pertandingan fase grup antara Brasil melawan Maroko serta Aljazair melawan Yordania, dan pertandingan babak 16 besar antara Meksiko dan Ekuador.