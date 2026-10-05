Kenan Yildiz dipuji saat pelatih Juventus Luciano Spalletti membandingkan sensasi Turki itu dengan bintang PSG Khvicha Kvaratskhelia

Di luar kepiawaian teknis yang murni, Spalletti juga sama-sama mengagumi kedewasaan dan karakter tenang pemain internasional Turkiye itu saat ia beroperasi di luar batasan taktik tradisional.

Menjelaskan penilaian itu lebih lanjut, sang pelatih menambahkan: "Dia perlu bermain sedikit lebih sering, tetapi saya melihat kesamaan dalam ketidakpastiannya, cara dia tetap berada di luar aturan dan timing yang Anda harapkan dalam sepakbola. Dia orang yang menyenangkan, tipenya seperti anak tetangga, tetapi juga seorang pemimpin, yang tidak perlu banyak bicara."