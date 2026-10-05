AFP
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Kenan Yildiz dipuji saat pelatih Juventus Luciano Spalletti membandingkan sensasi Turki itu dengan bintang PSG Khvicha Kvaratskhelia
Spalletti mengidentifikasi kesamaan sifat Kvaratskhelia
Pelatih kepala Juventus Spalletti memuji Yildiz dan menyebut sang penyerang beroperasi pada frekuensi yang sulit diprediksi, mirip dengan Kvaratskhelia saat Napoli menjuarai musim 2022-23. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi titik fokus tak terbantahkan bagi Juventus musim lalu setelah mencatatkan 14 gol dan 10 assist. Namun, perjalanan sang penyerang Turki pada musim ini terhenti setelah patah tulang metatarsal yang dideritanya pada Agustusmembatasi menit bermainnya menjadi hanya 69 menit.
- Getty Images Sport
Juru taktik menyoroti kegilaan kreatif yang langka
Spalletti benar-benar terpikat oleh naluri penyerang mudanya, yang menurutnya bisa membongkar bahkan lini belakang paling terorganisasi dalam sepakbola Italia. Berbicara kepada Tuttosport, juru taktik veteran itu menguraikan kecemerlangan anak emasnya: "Yildiz membuat sepakbola bersinar. Setiap gerakannya jenius dan merusak sistem. Saat dia mulai, bahkan dia sendiri belum tentu punya rencana tentang apa yang akan dia lakukan berikutnya. Terkadang, dalam latihan, saya melihat para bek memprediksi pergerakannya, dan mereka tetap tidak bisa menghentikannya. Dia punya kegilaan dalam berkreasi. Bagi saya, dia sebanding dengan Kvaratskhelia."
Sosok pemimpin jauh melampaui usianya
Di luar kepiawaian teknis yang murni, Spalletti juga sama-sama mengagumi kedewasaan dan karakter tenang pemain internasional Turkiye itu saat ia beroperasi di luar batasan taktik tradisional.
Menjelaskan penilaian itu lebih lanjut, sang pelatih menambahkan: "Dia perlu bermain sedikit lebih sering, tetapi saya melihat kesamaan dalam ketidakpastiannya, cara dia tetap berada di luar aturan dan timing yang Anda harapkan dalam sepakbola. Dia orang yang menyenangkan, tipenya seperti anak tetangga, tetapi juga seorang pemimpin, yang tidak perlu banyak bicara."
- Getty Images Sport
Juventus menanti kepulangan musim dingin yang menentukan
Raksasa Turin itu saat ini berada di peringkat ketujuh Serie A saat mereka bersiap menjalani lawatan berat untuk menghadapi Cagliari setelah jeda internasional berakhir. Spalletti harus menunggu setidaknya hingga Desember agar penyerang andalannya pulih sepenuhnya, dengan catatan ia tidak mengalami kendala fisik lebih lanjut. Jika penilaian positif sang pelatih terbukti akurat, kembalinya Yildiz pada waktunya akan menyuntikkan daya gedor krusial yang dibutuhkan untuk membawa Juventus kembali ke persaingan gelar.
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