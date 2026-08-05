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USMNT young playersGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Kenali generasi berikutnya timnas putra Amerika Serikat: Zavier Gozo, Julian Hall, dan para bintang muda yang harus dipercepat Mauricio Pochettino dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2030

Analysis
USA
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
Major League Soccer

GOAL melihat wajah-wajah baru mana yang seharusnya bergabung dengan timnas AS secepatnya.

Salah satu hal yang tampaknya paling membuat Mauricio Pochettino antusias adalah kesempatan untuk membawa wajah-wajah baru. Setelah secara resmi mengonfirmasi kembalinya sebagai pelatih Tim Nasional Putra Amerika Serikat pekan ini, Pochettino berbicara panjang lebar tentang keinginannya untuk memulai sesuatu yang baru. Sebagian dari itu adalah menyambut generasi baru, yang bisa menjadi tulang punggung USMNT pada 2030.

"Saya pikir itu akan menjadi kunci," kata Pochettino pekan ini. "Akan penting untuk menunjukkan kepada para pemain muda bahwa kami benar-benar percaya mereka punya potensi untuk mencapai 2030.

"Kami punya empat tahun untuk mulai bekerja dan mulai mengenal serta menanamkan prinsip-prinsip yang kami harapkan dari mereka. Saya pikir sekarang, setelah pengalaman kami, kami perlu memberi semua orang - para pemain yang bersama kami di Piala Dunia atau berada dalam proses terakhir dan generasi baru, pemain muda baru, atau pemain yang mungkin sudah matang, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berada dalam proses itu - mereka perlu merasa bahwa jika mereka tampil baik, mereka bisa punya peluang untuk bergabung dengan kami."

Jadi, siapa para pemain muda ini? Siapa saja yang mampu bergabung dengan USMNT saat ini? GOAL melihat beberapa bintang muda yang bisa segera memulai karier mereka bersama USMNT...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsburg

    Dari semua nama dalam daftar ini, inilah yang paling menarik, dan bukan hanya karena dia bermain di posisi yang memang dibutuhkan: bek tengah. Tidak, riwayat Banks-lah yang membuat ini begitu menarik, begitu juga dengan satu pertanyaan besar: apakah dia siap dan bersedia berkomitmen?

    Dia tidak siap pada musim semi, yang pada akhirnya menjadi alasan mengapa dia tidak masuk skuad Piala Dunia. Setelah bergabung dengan USMNT pada musim gugur untuk laga-laga persahabatan, Banks meminta absen dari pemusatan latihan Maret untuk mempertimbangkan pilihannya di tengah minat dari Jerman. Sayangnya bagi Banks, keputusan itu kemudian diikuti oleh penurunan menit bermain. Dia hanya memainkan satu pertandingan sepanjang gabungan April dan Mei, masuk dari bangku cadangan selama 29 menit dalam kekalahan 4-0 dari Union Berlin pada Mei.

    Soal Banks, dia berpotensi menjadi sosok yang mengubah permainan bagi USMNT. Meski ada beberapa prospek bek tengah yang bagus di depan mata, tampaknya belum ada yang benar-benar memiliki potensi untuk menjadi hebat seperti Banks. Bisakah dia membuat lompatan itu dan, jika bisa, bisakah dia melakukannya dengan seragam USMNT?

    Bagi Pochettino, yang fokusnya sangat besar pada kultur, kembalinya Banks kemungkinan akan menuntut komitmen besar dan sebuah mea culpa, tetapi dia jelas merupakan prospek yang layak diperjuangkan.

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  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Satu lagi pemain berkewarganegaraan ganda, meski yang satu ini berada dalam situasi berbeda. Polandia sedang mendekati bintang New York Red Bulls itu, yang secara umum tetap teguh bersama sepak bola Amerika. Jika dia diabaikan pada musim gugur, mungkinkah itu berubah?

    Terlepas dari semua itu, Hall layak dilirik berdasarkan performanya. Dia sudah mencetak sembilan gol dan empat assist dalam sedikit kurang dari 1.600 menit bermain di MLS musim ini, membuatnya hanya kalah dari penyerang San Jose Earthquakes Preston Judd dalam catatan gol dan assist terbanyak oleh pemain Amerika. Baru berusia 18 tahun, Hall benar-benar tampil menonjol di MLS, meraih seleksi All-Star, dan sudah pantas mendapat kesempatan di level internasional.

    Persaingan untuk posisi di lini serang sangat ketat, terutama jika Pochettino melihat Hall sebagai nomor 9. Namun, mungkin dia bisa bermain melebar, mengingat kedalaman di posisi sayap relatif kurang. Apa pun itu, Hall adalah pemain dengan potensi untuk benar-benar berkontribusi pada 2030, jadi ada baiknya dia mulai diberi kesempatan.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    Soal talenta menyerang, Gozo sudah menunjukkan kualitasnya. Bintang Real Salt Lake/yang segera bergabung dengan Crystal Palace itu mendapat tempat di All-Star sebagai salah satu pemain terbaik MLS. Usianya baru 19 tahun.

    Mampu bermain sebagai winger atau wingback, Gozo menjawab banyak pertanyaan untuk Pochettino. Itulah sebabnya dia sebenarnya nyaris masuk skuad Piala Dunia meski belum memiliki satu pun caps atas namanya. Gozo masuk dalam daftar sementara dan, meski pada akhirnya belum terwujud tepat waktu, hal itu menunjukkan betapa dekatnya dia.

    Karena itu, Gozo tampak seperti pilihan yang jelas untuk dipanggil musim gugur ini. Pertanyaan besarnya adalah di mana dia cocok dalam sistem AS dan dengan siapa dia akan bersaing untuk mendapatkan menit bermain dalam beberapa tahun ke depan.

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  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Ada peluang nyata bahwa Mehmeti akan menjadi gelandang yang belum pernah dilihat sepak bola Amerika sebelumnya. Kemampuannya membaca permainan di usia 17 tahun benar-benar menakutkan, itulah sebabnya mudah melihat Mehmeti sebagai pilar lini tengah tim nasional Amerika Serikat untuk waktu yang lama.

    Bisakah masa itu dimulai dalam waktu dekat? Mungkin. Itu tuntutan besar untuk seorang gelandang berusia 17 tahun, tetapi Mehmeti bisa menjawab tantangan yang datang bersama bermain di level internasional. Dia telah dibandingkan dengan Sergio Busquets, dan dipuji karena kemampuannya menjadi metronom dan menjaga ritme permainan tetap berjalan. Jika itu bisa diterjemahkan ke level internasional, dan khususnya jika itu terjadi dalam waktu dekat, betapa berharganya dia bagi tim nasional Amerika Serikat.

    Akan ada masa-masa sulit dalam prosesnya, dan akan ada momen ketika dia harus menyesuaikan diri dengan cepatnya permainan, tetapi jika Anda percaya dia adalah calon pilar, masa adaptasi itu layak dijalani.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolutions dan Luca Bombino, San Diego FC

    Kami akan mengelompokkan dua bek sayap ini bersama-sama.

    Bombino berusia 20 tahun, dan Miller 18 tahun, dan keduanya telah memantapkan diri sebagai starter yang sah di MLS pada posisi bek kiri. Selama beberapa tahun, posisi itu kurang lebih menjadi milik satu orang di USMNT, yaitu Antonee Robinson. Namun, dengan Robinson yang akan berusia 29 tahun pekan ini dan kini memiliki daftar masalah cedera yang lebih panjang, sudah saatnya memikirkan rencana suksesi. Berdasarkan potensi, Bombino dan Miller tampak sebagai penerus yang paling mungkin.

    Jadi, setidaknya salah satu dari mereka diperkirakan akan mendapat kesempatan untuk membuktikan diri lebih awal dalam siklus ini saat AS berupaya mengisi posisi yang dibutuhkan.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Yang patut diperhatikan

    Selain nama-nama di atas, ada beberapa pemain muda yang layak disebut sebagai opsi masa depan USMNT, meski mereka masih membutuhkan sedikit pematangan lagi sebelum mengambil lompatan itu.

    Cavan Sullivan dan Mathis Albert, dua prospek penyerang terbaik yang pernah dimiliki sepak bola Amerika, termasuk di antaranya. Sullivan terus berjuang untuk mendapatkan menit bermain bersama Philadelphia Union sebelum mengambil lompatan besarnya ke Eropa saat ia berusia 18 tahun. Albert sudah berada di sana dan tampaknya mulai mendekati tim utama Borussia Dortmund. Sejarah memberi tahu kita bahwa, jika Albert benar-benar menembus tim utama, debutnya bersama USMNT tidak akan lama lagi terjadi.

    Di bawah mistar, Diego Kochen adalah sosok yang patut dipantau berkat didikannya di Barcelona, tetapi ia terlebih dahulu membutuhkan pematangan lewat masa peminjaman di Lyngby musim ini. Kochen berlatih bersama USMNT pada musim panas ini, begitu juga dengan sesama kiper muda yang sedang naik daun Julian Eyestone dan Andrew Rick, yang juga layak disebut sebagai pemain yang patut diperhatikan.

    Terakhir, pantau juga Rokas Pukstas, yang tampak siap mengambil langkah berikutnya di Eropa setelah benar-benar mencuri perhatian di Kroasia.