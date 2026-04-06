Kenalan dengan 'Luis Suarez yang lain': mesin pencetak gol baru Sporting yang memastikan Viktor Gyokeres tidak dirindukan menjelang kembalinya striker Arsenal itu ke Lisbon

Angka-angka tersebut meyakinkan Sporting untuk membayar €24 juta (£20 juta/$27,5 juta) — harga yang ternyata sangat murah — untuk Gyokeres pada musim panas 2023. Pemain asal Swedia itu kemudian membawa permainannya ke level baru di Lisbon, mencetak 97 gol hanya dalam 102 pertandingan untuk Sporting sambil membantu mereka meraih gelar liga berturut-turut serta Piala Portugal pada 2025. Seperti yang dikatakan manajer Sporting, Rui Borges, Gyokeres "menandai sebuah era" dalam sejarah klub.
Kepergian Gyokeres musim panas lalu pun tak terhindarkan, dan Arsenal lah yang mengambil langkah berani, mengamankan tanda tangan pemain berusia 27 tahun itu dalam kesepakatan senilai £64 juta ($86 juta). Meskipun awalnya lambat, Gyokeres tampaknya telah menemukan ritmenya di London Utara dan telah mencetak 17 gol di semua kompetisi menjelang pertemuan Selasa ini dengan mantan klubnya di perempat final Liga Champions.
Namun, meski semua mata kemungkinan besar akan tertuju pada Gyokeres di Estadio Jose Alvalade, Sporting telah berhasil melupakan mantan penyerang nomor 9 mereka. Luis Suarez (bukan yang itu!) telah mencatatkan angka-angka yang mirip dengan Gyokeres sejak kedatangannya di Lisbon, dan kemungkinan besar akan menjadi kunci bagi tim asuhan Borges untuk menyulitkan The Gunners, karena, seperti pendahulunya, ia direkrut dari divisi kedua.