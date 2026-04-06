Luis Suarez Viktor Gyokeres
Kenalan dengan 'Luis Suarez yang lain': mesin pencetak gol baru Sporting yang memastikan Viktor Gyokeres tidak dirindukan menjelang kembalinya striker Arsenal itu ke Lisbon

Ketika Sporting CP merekrut Viktor Gyokeres, mereka mengambil risiko besar dengan mendatangkan seorang penyerang yang performa konsistennya di depan gawang hanya pernah ditunjukkan di luar kasta tertinggi. Setelah gagal menembus tim utama Brighton, Gyokeres terbukti menjadi ancaman bagi barisan pertahanan di Championship, dengan mencetak 43 gol untuk Coventry City selama dua setengah musim bersama The Sky Blues.

Angka-angka tersebut meyakinkan Sporting untuk membayar €24 juta (£20 juta/$27,5 juta) — harga yang ternyata sangat murah — untuk Gyokeres pada musim panas 2023. Pemain asal Swedia itu kemudian membawa permainannya ke level baru di Lisbon, mencetak 97 gol hanya dalam 102 pertandingan untuk Sporting sambil membantu mereka meraih gelar liga berturut-turut serta Piala Portugal pada 2025. Seperti yang dikatakan manajer Sporting, Rui Borges, Gyokeres "menandai sebuah era" dalam sejarah klub.

Kepergian Gyokeres musim panas lalu pun tak terhindarkan, dan Arsenal lah yang mengambil langkah berani, mengamankan tanda tangan pemain berusia 27 tahun itu dalam kesepakatan senilai £64 juta ($86 juta). Meskipun awalnya lambat, Gyokeres tampaknya telah menemukan ritmenya di London Utara dan telah mencetak 17 gol di semua kompetisi menjelang pertemuan Selasa ini dengan mantan klubnya di perempat final Liga Champions.

Namun, meski semua mata kemungkinan besar akan tertuju pada Gyokeres di Estadio Jose Alvalade, Sporting telah berhasil melupakan mantan penyerang nomor 9 mereka. Luis Suarez (bukan yang itu!) telah mencatatkan angka-angka yang mirip dengan Gyokeres sejak kedatangannya di Lisbon, dan kemungkinan besar akan menjadi kunci bagi tim asuhan Borges untuk menyulitkan The Gunners, karena, seperti pendahulunya, ia direkrut dari divisi kedua.

    Langkah-langkah awal di Eropa

    Lahir di Santa Marta, Kolombia, Suarez pindah ke Eropa pada tahun 2016 setelah Granada merekrutnya dari klub masa kecilnya, Leones, dan menempatkan remaja tersebut di tim cadangan mereka. Pemilik klub Spanyol itu, keluarga Pozzo, kemudian memindahkan Suarez ke salah satu klub mereka yang lain, Watford, 18 bulan kemudian, meskipun ia tak pernah tampil untuk The Hornets.

    Sebaliknya, Suarez menghabiskan tiga musim berikutnya kembali dengan status pinjaman di Spanyol, pertama bersama tim ‘B’ Real Valladolid dan kemudian klub divisi dua Gimnastic. Namun, baru pada musim 2019-20 ia benar-benar menarik perhatian, saat ia mencetak 19 gol untuk Real Zaragoza di Segunda Division.

    Penampilan tersebut meyakinkan keluarga Pozzo untuk memindahkan Suarez kembali ke Granada saat mereka bersiap untuk kampanye Eropa pertama mereka setelah finis di peringkat ketujuh La Liga dan lolos ke Liga Europa. Suarez mencetak tujuh gol selama musim pertamanya di kasta tertinggi, dan menyusulnya dengan delapan gol lagi pada musim berikutnya, meskipun itu tidak cukup untuk menyelamatkan Granada dari degradasi.

    Perjuangan fisik dan mental

    Namun, Suarez tidak bergabung dengan Granada; ia justru pindah dari Spanyol ke Prancis, bergabung dengan Marseille melalui kesepakatan senilai €10 juta (£8,5 juta/$11,5 juta) pada musim panas 2022. Ia juga mengawali kariernya di Ligue 1 dengan gemilang, mencetak dua gol pada debutnya melawan Reims untuk membantu tim meraih kemenangan 4-1.

    Namun, hal itu ternyata menjadi puncak karier Suarez di Stade Velodrome. Ia hanya tampil 10 kali lagi—hanya tiga di antaranya sebagai starter—dan mencetak satu gol lagi sebelum dianggap tidak lagi dibutuhkan hanya enam bulan setelah menandatangani kontrak lima tahun. Ia pun kembali ke Spanyol dan bergabung dengan Almeria yang terancam degradasi melalui kesepakatan pinjaman awal pada Januari 2023.

    Disepakati bahwa Almeria akan menjadikan transfer tersebut permanen jika Suarez membantu mereka bertahan di La Liga, dan meskipun ia jauh dari kata produktif, empat gol dan lima assist sang pemain Kolombia sangat krusial bagi tim barunya untuk finis hanya satu peringkat dan satu poin di atas zona degradasi.

    Namun, hal itu ternyata hanya menjadi penangguhan sementara. Almeria gagal memenangkan satu pun dari 28 pertandingan La Liga pertama mereka pada musim 2023-24, dan akhirnya terdegradasi setelah mengumpulkan hanya 21 poin. Suarez terpaksa menonton sebagian besar musim dari pinggir lapangan setelah mengalami patah kaki pada tahap akhir pertandingan imbang 3-3 melawan mantan klubnya, Granada, pada Oktober. Ironisnya, Suarez sebelumnya mencetak hat-trick dalam pertandingan yang sama, tetapi mengakhiri pertandingan dengan air mata sambil digotong dengan tandu.

    Cedera itu membuat Suarez berada dalam kondisi yang suram, dan ia berjuang dengan kesehatan mentalnya selama beberapa bulan berikutnya.

    "Saya mengalami depresi yang perlahan-lahan saya pulihkan, dengan bantuan kerja keras dan psikolog," ungkapnya kepada El Espectador. "Saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya mengalami cedera… Tanpa itu, saya tidak akan mencapai titik terendah. Itu membantu memperkuat kapasitas mental saya. Saat cedera, saya merasa bisa kehilangan segalanya, tapi jika saya tidak melewati momen-momen sulit itu, saya tidak akan menjadi pemain seperti sekarang.

    "Saya ingin mengubah segalanya. Saya membiarkan rambut saya tumbuh sedikit, saya mengganti nama di jersey saya [dia mulai menggunakan nama ayahnya, Luiz Javier Suarez]. Ini adalah fase-fase yang ditutup dan yang lain dibuka."

    Bangkit kembali

    Suarez pun kembali bermain di Segunda División, dan hanya mencetak dua gol dalam tujuh pertandingan pertama Almería di musim tersebut. Namun, setelah satu tahun berlalu sejak cedera parah yang dialaminya, Suarez menjadi hampir tak terbendung bagi barisan pertahanan lawan, mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak di kasta kedua dengan 27 gol, yang ia lengkapi dengan delapan assist serta sebuah hat-trick untuk menyingkirkan Sevilla dari Copa del Rey.

    Melihat kesuksesan mereka dengan Gyokeres, Sporting yakin bahwa Suarez dapat menerjemahkan performa tersebut ke Liga Portugal, meskipun ia hanya mencetak 26 gol dalam 107 pertandingan liga papan atas selama kariernya di Spanyol dan Prancis. Mereka pertama kali menghubungi Suarez pada Februari 2025 saat mempersiapkan kepergian Gyokeres, dan saat transfernya senilai €25 juta (£22 juta/$29 juta) ke Lisbon dikonfirmasi, para pengamat sudah memprediksi Suarez akan bersinar di Sporting.

    "Karena etos kerjanya, karakteristiknya, dan statistiknya, dia adalah pemain yang paling mirip dengan Gyokeres yang bisa didatangkan Sporting," kata mantan penyerang Sporting dan warga Spanyol, Tonito, kepada A Bola. "Saya tahu ini pendapat yang kuat, mengingat segala pencapaian Gyokeres selama dua tahun di Alvalade, dan juga karena kita harus menunggu dan melihat bagaimana performa Suarez dalam latihan, tapi dia adalah pemain yang bekerja sangat keras, mencetak banyak gol, dan memiliki kualitas yang tinggi.

    "Menurut saya, ini adalah rekrutan yang sangat bagus dan, saya ulangi, dia adalah pemain yang paling mirip dengan Gyokeres yang bisa didatangkan Sporting."

    'Jangan batasi diri'

    Dari segi jumlah gol, prediksi tersebut terbukti benar. Suarez telah mencetak 33 gol dalam 42 pertandingan sejauh musim ini, termasuk 24 gol dalam 25 pertandingan liga bersama juara bertahan Portugal tersebut. Sebaliknya, Gyokeres berhasil mencetak 43 gol di semua kompetisi pada musim pertamanya di Alvalade.

    "Saya berusaha untuk terus berkembang setiap hari dan, tentu saja, saya ingin melampaui Viktor Gyokeres, tetapi itu bukanlah sesuatu yang membuat saya tidak bisa tidur," kata Suarez kepada saluran televisi Kolombia, Win Sports, pada bulan Januari ketika ditanya tentang melampaui prestasi pendahulunya di Lisbon. "Itu pertanyaan yang biasa, 'berapa banyak gol yang ingin saya cetak dalam satu musim?' Saya selalu mengatakan bahwa saya tidak punya batas; saya bekerja agar setiap musim dan setiap momen menjadi sesuatu yang bisa ditingkatkan, selalu."

    Namun, mereka adalah tipe pemain yang berbeda, dengan Suarez jauh lebih lincah daripada pendahulunya. Pemain berusia 28 tahun ini bahkan pernah memulai beberapa pertandingan dari sisi kiri selama kariernya, begitu lincahnya dan kemampuannya mengolah bola di kakinya. Sebaliknya, karier Gyokeres di Brighton hancur karena keengganan Seagulls untuk memainkannya di sayap daripada di tengah.

    “Dengan Viktor, kami membutuhkan waktu lebih lama untuk beradaptasi karena dia bukan pemain yang mencari koneksi, sentuhan pertama, dan umpan satu-dua, melainkan kedalaman,” jelas gelandang Sporting Pedro Goncalves kepada Jornal Sporting pada September. “Pada saat itu, lebih sulit bagi saya untuk beradaptasi dengan gaya permainannya, tetapi kemudian dia membuat sejarah di klub, seperti yang kita ketahui. Sekarang, permulaan ini cukup mudah saat bermain bersama Luis dan [Francisco] Trincao.”

    'Momen terbaik dalam karierku'

    Meskipun Suarez telah menjadi bintang baru bagi Sporting di kancah domestik, ia juga menjadi kontributor utama dalam pencapaian terbaik klub tersebut di Liga Champions sejak mereka mencapai perempat final pada tahun 1983. Suarez telah mencetak lima gol dalam 10 penampilannya di kompetisi Eropa musim ini, terutama dua gol penentu kemenangan melawan juara bertahan Paris Saint-Germain yang membantu tim asuhan Borges finis di peringkat ketujuh pada fase grup dan dengan demikian terhindar dari babak play-off.

    "Saya yakin saya berada di momen terbaik dalam karier dan hidup saya," kata Suarez di awal musim ini. "Tapi masih ada hal-hal yang akan datang, kekosongan yang harus saya isi... Tapi ya, saya anggap ini adalah momen terbaik saya. Saya datang ke Sporting untuk bahagia dan saya disambut dengan sangat baik, keluarga saya pun sangat senang. Singkatnya, secara pribadi saya berada di puncak kebahagiaan."

    Kebahagiaan itu juga tercermin di kancah internasional, di mana Suarez telah mengukuhkan dirinya sebagai striker utama Kolombia menjelang Piala Dunia musim panas ini. 

    Mengikuti jejak rekan senegaranya Radamel Falcao, James Rodriguez, dan Luis Diaz yang sukses di sepak bola Portugal, Suarez telah menggeser posisi Jhon Duran dalam hierarki tim nasional, dan menjadi favorit untuk memulai pertandingan pembuka Kolombia melawan Uzbekistan di Mexico City pada 17 Juni.

    Momen terbaik dalam karier internasional Suarez sejauh ini tidak diragukan lagi terjadi pada bulan September lalu, ketika ia mencetak empat gol dalam kemenangan 6-3 atas Venezuela, menjadi pemain pertama yang mencetak ‘poker’ di kualifikasi CONMEBOL sejak rekan senegaranya dari Uruguay pada tahun 2011.

    'Tidak takut pada siapa pun'

    Sebelum perhatian beralih ke Piala Dunia, Suarez masih harus menangani urusan klubnya. Sporting saat ini tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Liga Portugal, Porto, meski masih memiliki satu pertandingan tersisa, sementara mereka memimpin 1-0 atas Porto setelah leg pertama semifinal Piala Portugal.

    Namun, tugas terberat mereka kemungkinan akan datang pada minggu depan saat Sporting berupaya menjadi tim pertama yang mengalahkan Arsenal di Eropa musim ini. Meskipun menghadapi lawan yang menakutkan, Suarez memasuki pertandingan dengan sikap positif.

    "Kami tidak takut pada siapa pun," katanya kepada Record. "Kami menghormati semua lawan kami, tapi kami tidak takut pada siapa pun… Ketika pertama kali tiba di Eropa, saya belum siap secara mental untuk tantangan semacam ini. Saya memiliki tanggung jawab untuk menunjukkan mengapa mereka membawa saya ke sini. Itulah yang paling memotivasi saya, karena saya harus membalas kepercayaan klub dan para penggemar."

    Tentu saja Arsenal tidak akan menganggap enteng tantangan untuk menghentikan Suarez. Hanya Harry Kane yang mencetak lebih banyak gol liga musim ini di 30 liga teratas Eropa (menurut koefisien UEFA) daripada pemain yang dijuluki "binatang" oleh Borges. Dan jika The Gunners tidak tampil maksimal, maka pria yang didatangkan untuk menggantikan striker mahal mereka sendiri bisa saja menjadi duri dalam daging bagi mereka.

