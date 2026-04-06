Kenalan dengan 'Luis Suarez yang lain': mesin pencetak gol baru Sporting yang memastikan Viktor Gyokeres tidak dirindukan menjelang kembalinya striker Arsenal itu ke Lisbon

Namun, Suarez tidak bergabung dengan Granada; ia justru pindah dari Spanyol ke Prancis, bergabung dengan Marseille melalui kesepakatan senilai €10 juta (£8,5 juta/$11,5 juta) pada musim panas 2022. Ia juga mengawali kariernya di Ligue 1 dengan gemilang, mencetak dua gol pada debutnya melawan Reims untuk membantu tim meraih kemenangan 4-1.

Namun, hal itu ternyata menjadi puncak karier Suarez di Stade Velodrome. Ia hanya tampil 10 kali lagi—hanya tiga di antaranya sebagai starter—dan mencetak satu gol lagi sebelum dianggap tidak lagi dibutuhkan hanya enam bulan setelah menandatangani kontrak lima tahun. Ia pun kembali ke Spanyol dan bergabung dengan Almeria yang terancam degradasi melalui kesepakatan pinjaman awal pada Januari 2023.

Disepakati bahwa Almeria akan menjadikan transfer tersebut permanen jika Suarez membantu mereka bertahan di La Liga, dan meskipun ia jauh dari kata produktif, empat gol dan lima assist sang pemain Kolombia sangat krusial bagi tim barunya untuk finis hanya satu peringkat dan satu poin di atas zona degradasi.

Namun, hal itu ternyata hanya menjadi penangguhan sementara. Almeria gagal memenangkan satu pun dari 28 pertandingan La Liga pertama mereka pada musim 2023-24, dan akhirnya terdegradasi setelah mengumpulkan hanya 21 poin. Suarez terpaksa menonton sebagian besar musim dari pinggir lapangan setelah mengalami patah kaki pada tahap akhir pertandingan imbang 3-3 melawan mantan klubnya, Granada, pada Oktober. Ironisnya, Suarez sebelumnya mencetak hat-trick dalam pertandingan yang sama, tetapi mengakhiri pertandingan dengan air mata sambil digotong dengan tandu.

Cedera itu membuat Suarez berada dalam kondisi yang suram, dan ia berjuang dengan kesehatan mentalnya selama beberapa bulan berikutnya.

"Saya mengalami depresi yang perlahan-lahan saya pulihkan, dengan bantuan kerja keras dan psikolog," ungkapnya kepada El Espectador. "Saya bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya mengalami cedera… Tanpa itu, saya tidak akan mencapai titik terendah. Itu membantu memperkuat kapasitas mental saya. Saat cedera, saya merasa bisa kehilangan segalanya, tapi jika saya tidak melewati momen-momen sulit itu, saya tidak akan menjadi pemain seperti sekarang.

"Saya ingin mengubah segalanya. Saya membiarkan rambut saya tumbuh sedikit, saya mengganti nama di jersey saya [dia mulai menggunakan nama ayahnya, Luiz Javier Suarez]. Ini adalah fase-fase yang ditutup dan yang lain dibuka."