Hal itu dilaporkan oleh majalah kicker. Menurut laporan tersebut, gaji tinggi sang pemain asal Kanada menjadi hambatan utama yang kemungkinan besar akan mematikan minat klub-klub lain sejak awal. "Sepertinya sulit ada pasar untuk Davies," demikian kesimpulan majalah tersebut, karena bek kiri tersebut kabarnya menerima gaji hingga 20 juta euro per tahun di FCB. Sebagai perbandingan: Di Paris Saint-Germain, Nuno Mendes, yang juga dianggap sebagai salah satu bek kiri terbaik di dunia, dilaporkan mendapatkan sekitar 14 juta euro. "Hampir tidak ada klub lain yang akan menyetujui gaji sebesar itu untuk seorang bek kiri," kata kicker menyoroti jumlah yang diterima Davies. Oleh karena itu, kepergiannya juga dianggap sebagai "skenario yang tidak mungkin".
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"Kemungkinan yang sangat kecil": FC Bayern kabarnya tak menemukan pembeli untuk bintang utamanya
Spekulasi mengenai kepergian Davies muncul karena, menurut berbagai laporan media yang sejalan, Bayern Munich akan memperkuat skuadnya dengan merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt — dan dengan biaya transfer lebih dari 50 juta euro, mereka akan mendatangkan bek kiri lain yang kemungkinan besar akan lebih unggul daripada Davies dalam persaingan langsung. Kesepakatan tersebut dikabarkan hampir rampung dan akan diselesaikan selama Piala Dunia berlangsung.
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Alphonso Davies sedang berjuang mengatasi masalah cedera
Pada Februari 2025, Davies memperpanjang kontraknya hingga 2030 — dan kabarnya menerima uang tunai sebesar puluhan juta euro sebagai bonus penandatanganan. Namun, klub kini berkeinginan untuk melepas Davies agar bisa mendapatkan dana transfer yang lumayan, tetapi gaji yang disetujui untuk pemain asal Kanada itu saat itu kini menjadi masalah.
Pada musim lalu, Davies sering absen karena cedera, sehingga Josip Stanisic atau Raphael Guerreiro harus menggantikannya di sisi kiri barisan pertahanan. Beberapa hari yang lalu, ia juga melewatkan pertandingan pembuka Kanada di Piala Dunia karena cedera.
Statistik Alphonso Davies pada musim 2025/26:
Permainan: 23 Menit bermain: 841 Gol: 1 Assist: 5