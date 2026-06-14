Pada Februari 2025, Davies memperpanjang kontraknya hingga 2030 — dan kabarnya menerima uang tunai sebesar puluhan juta euro sebagai bonus penandatanganan. Namun, klub kini berkeinginan untuk melepas Davies agar bisa mendapatkan dana transfer yang lumayan, tetapi gaji yang disetujui untuk pemain asal Kanada itu saat itu kini menjadi masalah.

Pada musim lalu, Davies sering absen karena cedera, sehingga Josip Stanisic atau Raphael Guerreiro harus menggantikannya di sisi kiri barisan pertahanan. Beberapa hari yang lalu, ia juga melewatkan pertandingan pembuka Kanada di Piala Dunia karena cedera.