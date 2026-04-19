Kemungkinan Mohamed Salah dan Cristiano Ronaldo bergabung tetap terbuka! Al-Nassr ‘masih berada dalam perburuan’ untuk mendatangkan bintang Mesir tersebut, yang bersiap hengkang dari Liverpool dengan status bebas transfer

Prospek Salah bermain berdampingan dengan Ronaldo semakin mendekati kenyataan setelah Al-Nassr berhasil mengukuhkan posisinya dalam perburuan penyerang Liverpool tersebut, menurut TEAMTalk. Namun, kesepakatan apa pun bisa menjadi rumit akibat dinamika internal, dengan munculnya pertanyaan mengenai bagaimana pemain asal Mesir itu akan beradaptasi bersama bintang Portugal tersebut dan apakah striker veteran itu bersedia berbagi sorotan.

Terlepas dari potensi gesekan ini, Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) bertekad untuk membawa Salah ke Liga Pro. Ia dipandang sebagai rekrutan bintang yang melampaui sepak bola, bertindak sebagai duta budaya untuk olahraga ini di Timur Tengah. Dengan dukungan finansial yang kuat dari Al-Nassr, peluang untuk menyatukan dua penyerang terhebat di era modern tetap menjadi kemungkinan yang menggoda bagi petinggi klub.