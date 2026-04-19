Getty
Diterjemahkan oleh
Kemungkinan Mohamed Salah dan Cristiano Ronaldo bergabung tetap terbuka! Al-Nassr ‘masih berada dalam perburuan’ untuk mendatangkan bintang Mesir tersebut, yang bersiap hengkang dari Liverpool dengan status bebas transfer
Al-Nassr masuk dalam perbincangan untuk kemitraan berskala besar
Prospek Salah bermain berdampingan dengan Ronaldo semakin mendekati kenyataan setelah Al-Nassr berhasil mengukuhkan posisinya dalam perburuan penyerang Liverpool tersebut, menurut TEAMTalk. Namun, kesepakatan apa pun bisa menjadi rumit akibat dinamika internal, dengan munculnya pertanyaan mengenai bagaimana pemain asal Mesir itu akan beradaptasi bersama bintang Portugal tersebut dan apakah striker veteran itu bersedia berbagi sorotan.
Terlepas dari potensi gesekan ini, Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF) bertekad untuk membawa Salah ke Liga Pro. Ia dipandang sebagai rekrutan bintang yang melampaui sepak bola, bertindak sebagai duta budaya untuk olahraga ini di Timur Tengah. Dengan dukungan finansial yang kuat dari Al-Nassr, peluang untuk menyatukan dua penyerang terhebat di era modern tetap menjadi kemungkinan yang menggoda bagi petinggi klub.
- Getty
Daftar peminat Salah dari Arab Saudi yang terus bertambah
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Al-Nassr bukanlah satu-satunya klub yang tertarik, karena empat klub Saudi lainnya saat ini juga memantau situasi tersebut dengan cermat. Al-Ittihad, yang telah lama mengagumi sang pemain, tetap menjadi ancaman utama, setelah tawaran mereka yang memecahkan rekor dunia sebelumnya ditolak oleh The Reds. Al-Ahli dan Al-Hilal juga ikut bersaing, sementara Al-Qadsiah yang ambisius, yang dilatih oleh mantan manajer Liverpool Brendan Rodgers, muncul sebagai pesaing yang mengejutkan.
Liverpool bersiap menghadapi masa depan tanpa sang Raja
Kembali ke Anfield, kenyataan era pasca-Salah mulai terasa. Pelatih kepala Arne Slot telah terbuka mengenai tantangan menggantikan seorang pemain yang telah mencetak lebih dari 250 gol untuk klub. Pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa tim perekrutan harus menentukan profil spesifik untuk penggantinya, dengan secara khusus mencatat bahwa profil taktis pengganti Salah tetap menjadi poin utama dalam pembahasan.
Slot mengatakan: "Kami tahu Robbo dan Mo akan hengkang, yang berarti kami harus mengganti dua pemain, tetapi kami juga tahu Kostas Tsimikas akan kembali. Jadi, tujuan pertama adalah melihat bagaimana kami akan mengisi posisi Mo, apakah kami ingin menggantikannya dengan pemain yang serupa atau apakah kami akan melakukannya dengan cara yang berbeda."
- Getty Images Sport
Penampilan terakhir di Anfield
Kepergian Salah menandai berakhirnya sebuah era yang gemilang di Merseyside. Selama sembilan musim, ia telah mencetak 256 gol dan meraih delapan gelar bergengsi, termasuk gelar Liga Premier dan Liga Champions. Meskipun gelar juara 2025 akan menjadi trofi terakhirnya bersama klub ini, kepastian kepergiannya yang lebih awal memungkinkan para penggemar setia Anfield untuk memberikan perpisahan yang layak bagi "Raja Mesir" atas karier legendarisnya sebelum ia memulai babak baru dalam hidupnya. Saat musim memasuki fase akhir, Salah akan berupaya memastikan kembalinya Liverpool ke Liga Champions sebagai hadiah perpisahan sebelum kemungkinan memulai kolaborasi bersejarah dengan Ronaldo di Riyadh.