Kemungkinan besar absen: Kekhawatiran terus menghantui Manuel Neuer di FC Bayern menjelang final Piala DFB

Selain Neuer, yang kini secara resmi membatalkan keputusannya untuk pensiun dari timnas Jerman, Urbig juga akan ikut dalam penerbangan ke Amerika Utara. Namun, pelatih timnas Julian Nagelsmann hanya akan membawa kiper yang pindah dari 1. FC Köln ke Munich pada Januari 2025 itu untuk keperluan latihan saja. Urbig tidak akan masuk dalam skuad resmi.

Berbeda dengan kasus Neuer yang sebenarnya sudah pensiun pada 2024. Kini ia kembali dijadwalkan sebagai kiper utama dalam turnamen besar tim nasional Jerman, seperti yang dijelaskan Nagelsmann pada Kamis saat pengumuman skuad resmi. Hal ini menjadi isu politik besar mengingat pernyataan pelatih tim nasional tersebut terkait Oliver Baumann.

"Apa yang mengelilingi Manu, saya tidak memilikinya, Olli pun kurang memilikinya. Dia memiliki banyak sekali gelar, aura, dan nama besar," kata Nagelsmann. Dalam perbandingan ini, pelatih timnas Jerman juga telah "melibatkan dirinya sendiri dalam komunikasi dengan Baumann agar Olli tidak merasa direndahkan".

Kecenderungan Neuer mengalami cedera pada akhirnya juga tidak mengubah keputusan Nagelsmann. "Manu akan membantu tim saat dia bermain. Namun, belakangan ini ada juga momen-momen di mana dia tidak bermain. Hal itu juga bisa terjadi pada kami. Kita tidak boleh terlalu terbuai. Hal itu juga harus diperhitungkan," kata Nagelsmann. "Jika pada akhirnya ada banyak pertandingan, kami semua akan sangat senang. Jika suatu saat ada pertandingan yang dibatalkan, yang bisa saja terjadi—tentu saja hal itu harus diperhitungkan—maka dengan Olli, kami akan memiliki kiper yang akan tampil sebaik saat kualifikasi Piala Dunia."