Surat kabar Katalan "Mundo Deportivo" melayangkan kritik tajam kepada Barcelona, dengan menilai bahwa tim tersebut tampil jauh dari level yang biasa ditampilkannya, meski meraih kemenangan atas Al Ahly.

Surat kabar Katalan itu menuliskan judul: "Barcelona yang Jauh dari Level Biasanya Memulai Perjalanan di Kandang Sendiri", dengan menilai bahwa tim kehilangan tempo permainan yang menjadi ciri khasnya di bawah asuhan pelatih Jerman, Hansi Flick.

"Mundo Deportivo" mengarahkan telunjuk kepada sejumlah pemain, seperti winger Spanyol, Lamine Yamal, dengan menilai bahwa sentuhan-sentuhannya di babak pertama tidak membuahkan hasil, begitu pula bek kanan Prancis, Jules Koundé, yang tidak tampil dalam kondisi terbaiknya.

Namun, surat kabar itu menyoroti kembalinya Barcelona bermain di Stadion Spotify Camp Nou setelah sekitar dua setengah bulan, sejak berakhirnya perjalanan tim di kompetisi La Liga Spanyol pada Mei lalu.