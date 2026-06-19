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Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kemenangan terbesar bagi tuan rumah... Rekor demi rekor bagi Kanada setelah mencetak enam gol ke gawang Qatar

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Qatar
World Cup
Canada vs Qatar
Canada
J. David
AS
Kanada
Qatar

Timnas Kanada mencatat sejarah setelah meraih kemenangan telak atas Al-Anabi

Tim nasional Kanada mencatatkan sejarah gemilang di Piala Dunia setelah menghancurkan tim nasional Qatar dengan skor 6-0 pada pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2026, sekaligus mencetak serangkaian rekor baru di ajang tersebut maupun di kawasan CONCACAF.

Setelah mengawali perjalanannya di edisi Piala Dunia kali ini dengan hasil imbang melawan Bosnia dan Herzegovina pada putaran pertama, mereka kembali tampil gemilang dengan mengalahkan timnas Qatar.

Timnas Kanada pun memastikan langkahnya ke babak 32 besar sebelum putaran terakhir, karena memuncaki grup dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol atas Swiss sebelum kedua tim bertanding.

  • Kemenangan pertama dalam sejarah Kanada

    Menurut data dari jaringan "Stats Foot" Prancis, Kanada meraih kemenangan pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah menjalani 8 pertandingan di turnamen tersebut di semua edisi.

    Tim nasional Kanada tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga menjadi tim pertama dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia (CONCACAF) yang mencetak 6 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia, menurut sumber yang sama.

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  • Kemenangan terbesar dalam sejarah CONCACAF

    Sementara itu, pakar asal Spanyol "MisterChip" menegaskan bahwa kemenangan Kanada dengan skor 6-0 merupakan kemenangan terbesar yang pernah diraih tim dari CONCACAF dalam sejarah Piala Dunia.

    Ia juga menyebutkan bahwa rekor sebelumnya telah bertahan sejak Piala Dunia 1970, ketika Meksiko mengalahkan El Salvador dengan skor 4-0.

  • Prestasi bersejarah bagi negara tuan rumah

    "Stats Foot" menambahkan bahwa Kanada menjadi negara tuan rumah pertama yang meraih kemenangan dengan selisih 6 gol di Piala Dunia sejak kemenangan Argentina atas Peru dengan skor 6-0 pada Piala Dunia 1978.

    Di sisi lain, "MisterChip" menjelaskan bahwa tim nasional Kanada menyamai selisih kemenangan terbesar yang pernah diraih oleh tim tuan rumah dalam sejarah turnamen tersebut.

    Prestasi ini sebelumnya hanya tercapai pada 3 kesempatan:

    Italia 7-1 Amerika Serikat (1934).

    Brasil 7-1 Swedia (1950).

    Argentina 6-0 Peru (1978).

    Selain itu, Kanada menjadi tim ketiga dalam sejarah Piala Dunia yang meraih kemenangan pertamanya di turnamen ini dengan selisih 6 gol atau lebih, setelah Italia melawan Amerika Serikat (7-1) pada tahun 1934, dan Turki melawan Korea Selatan (7-0) pada tahun 1954.

  • Jonathan David mencetak rekor baru di Piala Dunia

    Bintang tak terbantahkan dalam pertandingan ini adalah penyerang Kanada Jonathan David, yang mencetak hat-trick bersejarah ke gawang Qatar. Ini merupakan hat-trick kedua di Piala Dunia 2026, setelah tiga gol yang dicetak oleh kapten Argentina, Lionel Messi, ke gawang tim Arab lainnya, yaitu Aljazair.

    "Stats Foot" menyebutkan bahwa David menjadi pemain kedua dalam sejarah Piala Dunia yang mencetak "hat-trick" saat membela tim nasional dari CONCACAF, setelah pemain Amerika Serikat Bert Patinoud yang mencatatkan prestasi tersebut saat melawan Paraguay pada edisi 1930.

    Sementara itu, "MisterChip" mengungkapkan bahwa David kini menjadi pemain keenam dalam sejarah turnamen yang mencetak tiga gol atau lebih bersama tim tuan rumah, dan yang pertama yang mencapai prestasi ini dalam 60 tahun terakhir.

    Prestasi ini sebelumnya pernah diraih oleh:

    Pedro Sia bersama Uruguay (1930).

    Angelo Schiavio bersama Italia (1934).

    Ademir bersama Brasil (1950) yang mencetak 4 gol.

    Joseph Hugi bersama Swiss (1954).

    Geoff Hurst bersama Inggris di final Piala Dunia 1966.

    Jonathan David bersama Kanada (2026).

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