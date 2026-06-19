Kemenangan terbesar bagi tuan rumah... Rekor demi rekor bagi Kanada setelah mencetak enam gol ke gawang Qatar

Tim nasional Kanada mencatatkan sejarah gemilang di Piala Dunia setelah menghancurkan tim nasional Qatar dengan skor 6-0 pada pertandingan kedua Grup B Piala Dunia 2026, sekaligus mencetak serangkaian rekor baru di ajang tersebut maupun di kawasan CONCACAF.

Setelah mengawali perjalanannya di edisi Piala Dunia kali ini dengan hasil imbang melawan Bosnia dan Herzegovina pada putaran pertama, mereka kembali tampil gemilang dengan mengalahkan timnas Qatar.

Timnas Kanada pun memastikan langkahnya ke babak 32 besar sebelum putaran terakhir, karena memuncaki grup dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol atas Swiss sebelum kedua tim bertanding.