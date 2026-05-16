Berkat kemenangan 1-0 (1-0) atas Jahn Regensburg, tim asuhan Claus-Dieter Wollitz memastikan promosi pada pekan ke-38.
Kemenangan tandang yang penting! Energie Cottbus menyusul Osnabrück ke Liga 2 - Rot-Weiss Essen naik ke posisi ketiga zona degradasi
Energie terakhir kali terdegradasi dari Liga 2 pada tahun 2014; bahkan, dari tahun 2016 hingga 2018 serta dari 2019 hingga 2024, Cottbus bermain di Regionalliga, liga tingkat keempat.
Di Regensburg, Jannis Boziaris (28.) membawa Cottbus kembali ke jalur promosi ke Liga 2 pada babak pertama dengan tendangan jarak jauh yang memukau. Kiper Marius Funk menggagalkan tendangan penalti yang dilakukan pemain Regensburg, Florian Dietz, pada masa tambahan waktu. Sebelum Cottbus, VfL Osnabrück telah lebih dulu memastikan promosi.
Liga 3: Cottbus menjadi tim promosi kedua
Sementara itu, Rot-Weiss Essen berhasil merebut posisi ketiga di babak play-off setelah menang 3-2 (2-2) atas SSV Ulm yang sebelumnya sudah dipastikan terdegradasi. Ben Hüning mencetak gol penentu kemenangan tim tamu pada masa tambahan waktu. Essen akan bertanding pada 22 dan 26 Mei melawan tim yang menempati peringkat ketiga dari bawah di Liga 2.
Berkat kemenangan ini, Essen berhasil menyalip MSV Duisburg. Tim yang baru promosi itu harus puas dengan hasil imbang 1:1 (0:0) melawan Viktoria Köln. Juara Liga Ketiga Osnabrück menutup musim dengan kemenangan 4:3 (2:0) di kandang VfB Stuttgart II.