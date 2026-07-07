Kemenangan Swiss lewat adu penalti! Tendangan penalti Ruben Vargas menentukan hasil pertandingan yang buruk melawan Kolombia, sehingga pasukan Murat Yakin lolos ke perempat final Piala Dunia untuk menghadapi Argentina

45 menit pertama nyaris sama sekali tidak menarik, dengan kedua tim hanya mampu melakukan total sembilan sentuhan bola di kotak penalti lawan, namun babak kedua bisa dibilang bahkan lebih buruk. Tak satu pun tim tampak sedikit pun mampu mencetak gol, dan kurangnya kualitas yang menyakitkan di sepertiga akhir lapangan mungkin paling baik digambarkan oleh tendangan melenceng yang mengerikan dari Luis Suarez—yang ia coba alihkan kesalahannya pada bola yang melompat tak terduga, padahal pada kenyataannya, ia hanya salah mengontrol bola sepenuhnya.

Namun, situasi sedikit membaik pada babak tambahan waktu, seiring beberapa pemain pengganti mulai menunjukkan pengaruhnya. Jhon Lucumi membentur mistar gawang dari tendangan sudut yang menjanjikan dari Juan Quintero—yang masuk menggantikan James Rodriguez yang kurang efektif—sementara Zeki Amdouni memaksa Camilo Vargas melakukan penyelamatan hanya beberapa saat setelah masuk dari bangku cadangan.

Pemain pengganti lainnya, Jaminton Campaz, kemudian mendapat peluang emas untuk memenangkan pertandingan bagi Kolombia, tetapi dengan hanya lima menit tersisa, ia melepaskan tendangan yang melambung jauh di atas mistar gawang dari jarak hanya delapan yard setelah barisan pertahanan Swiss gagal membersihkan bola dengan baik. Kesalahan itu terbukti sangat mahal harganya, karena Swiss akhirnya unggul dalam adu penalti dan melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Argentina.