Scamacca tetap tampil rendah hati meski namanya masuk papan skor, dengan memilih menyoroti tekad kolektif yang dibutuhkan untuk menjinakkan lawan yang alot.

Berbicara kepada RAIsetelah peluit akhir mengenai penampilan tim secara keseluruhan, penyerang Atalanta itu mengatakan: "Saya sangat gembira, bukan terlalu karena golnya, melainkan karena hasilnya, mengingat kemenangan sangat krusial bagi kami. Kami tahu ini tidak akan mudah, karena Turkiye adalah tim yang agresif, tetapi kami memainkan pertandingan yang sangat bagus."

Menegaskan komitmennya yang terus berlanjut untuk tim, ia menambahkan: "Saya selalu fokus untuk siap dan memberikan segalanya setiap kali saya dimainkan; yang paling penting adalah membantu tim nasional."