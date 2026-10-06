AFP
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'Kemenangan sangat krusial' - Gianluca Scamacca puji daya juang Italia saat tim Roberto Mancini menaklukkan Turki di Nations League
Tuan rumah memecah kebuntuan Bologna
Daya juang yang ditanamkan Mancini terlihat jelas saat Scamacca memecah kebuntuan pada menit ke-26, melepaskan half-volley yang menghantam sisi bawah mistar setelah kerja sama apik antara Antonio Vergara dan Giovanni Di Lorenzo. Meski sempat disamakan oleh gol mengejutkan Aral Simsir pada awal babak kedua, tuan rumah merespons dengan cepat lewat sundulan Riccardo Calafiori sebelum Francesco Pio Esposito memastikan kemenangan 3-1. Penampilan meyakinkan ini mematahkan start agresif tim asuhan Vincenzo Montella dan mengamankan poin-poin penting di hadapan publik setia Renato Dall'Ara yang penuh harap.
- LaPresse
Striker memprioritaskan tujuan kolektif tim
Scamacca tetap tampil rendah hati meski namanya masuk papan skor, dengan memilih menyoroti tekad kolektif yang dibutuhkan untuk menjinakkan lawan yang alot.
Berbicara kepada RAIsetelah peluit akhir mengenai penampilan tim secara keseluruhan, penyerang Atalanta itu mengatakan: "Saya sangat gembira, bukan terlalu karena golnya, melainkan karena hasilnya, mengingat kemenangan sangat krusial bagi kami. Kami tahu ini tidak akan mudah, karena Turkiye adalah tim yang agresif, tetapi kami memainkan pertandingan yang sangat bagus."
Menegaskan komitmennya yang terus berlanjut untuk tim, ia menambahkan: "Saya selalu fokus untuk siap dan memberikan segalanya setiap kali saya dimainkan; yang paling penting adalah membantu tim nasional."
Tonggak bersejarah menyoroti kedalaman skuad muda
Pemulihan cepat Italia dari kemunduran pada babak kedua itu ditutup dengan cara bersejarah ketika Esposito menyambar bola dari jarak dekat pada fase akhir pertandingan. Gol itu mengukir nama penyerang muda tersebut dalam buku sejarah, menjadikannya baru pemain kedua dalam sejarah tim nasional yang mencapai tujuh gol pada usia 21 tahun, hanya di belakang ikon Giuseppe Meazza pada Januari 1931. Mampu melewati momen-momen penuh kesulitan nyata di Bologna menjadi bukti lebih lanjut bahwa transisi lini serang Italia bergerak ke arah yang tepat.
- IPA Sport
Ujian kualifikasi penentu sudah menanti di depan
Kemenangan kandang ini mengangkat juara Eropa 2020 itu menjadi tujuh poin dari empat pertandingan, mengukuhkan posisi kedua di Grup A1. Pasukan Mancini kini bersiap menjamu Prancis dan bertandang ke Belgia pada jeda internasional November saat mereka memburu tempat di perempat-final Nations League. Duel ganda bergengsi itu akan memberikan ujian yang menentukan terhadap kapasitas Italia dan konsistensi mereka belakangan ini di panggung kontinental.
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