Di sini, lebih dari apa pun, Inggris membuktikan bahwa mereka mampu merespons kesulitan. Sebenarnya, itu dimulai sejak menit pertama. Meksiko menekan. Inggris meredam intensitas permainan. Dan ketika saatnya tiba, mereka mencetak gol. Bellingham mencetak gol pertama, sundulan terjun cerdik di tiang jauh dari umpan silang Bukayo Saka. Ia melakukan pergerakan yang sama lagi 98 detik kemudian. Kane memberikan umpan untuk keunggulan 2-0 pada menit ke-38.

Lalu, semuanya menjadi sedikit gila. Kesalahan pertahanan saat menghadapi situasi bola mati membuat bola jatuh ke kaki Julian Quinones di jarak enam yard. Dia melepaskan tendangan keras ke gawang, dan Inggris berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga babak pertama berakhir. Babak kedua membutuhkan kontrol. Namun, kegilaan pun terjadi. Inggris tampil agresif, dan Nico O'Reilly membentur tiang gawang. Kemudian, di ujung lapangan yang lain, Jarrell Quansah melakukan tekel geser yang terlalu agresif saat Meksiko melakukan serangan balik. Ia melompat terlalu tinggi, melewati bola, dan menabrak lawannya. Pemeriksaan VAR mengonfirmasi apa yang terlihat buruk saat itu — dan Quansah pun diusir dari lapangan.

Namun, Inggris membalas. Anthony Gordon melesat melewati pertahanan Meksiko dan menggocek bola melewati Raul Rangel, yang kemudian menjatuhkannya. Wasit menunjuk titik penalti. Kane sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti pada pertandingan pertama melawan Kroasia. Kali ini, ia berhasil mencetaknya. Kemudian Meksiko mendapat penalti juga — kali ini lebih ringan setelah Kane menyenggol Brian Gutierrez saat berusaha menghalau bola. Raul Jimenez, yang sebenarnya bisa saja mencetak empat gol malam itu, berhasil mengonversinya.

Pada titik itu, Tuchel harus mengambil keputusan: terus menyerang, atau bertahan ketat? Ia memilih opsi kedua. Dan Burn masuk untuk memperkuat formasi 5-3-1 yang berhasil menahan gelombang demi gelombang serangan Meksiko. Jordan Pickford menepis bola dengan tinju. Burn melompat dan menyundul. Bahkan Kane pun kembali ke kotak penalti sendiri, menendang bola-bola menjauh. Situasinya tak pernah nyaman. Tak pernah mudah. Namun, mungkin memang tak pernah akan mudah.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Mexico City...