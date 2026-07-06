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England Mexico winners losers GFXGOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Kemenangan para juara? Pemenang dan yang kalah saat Inggris menampilkan penampilan Piala Dunia yang tak terlupakan di Stadion Azteca, yang membuktikan bahwa tim asuhan Thomas Tuchel MEMANG mampu melaju hingga akhir

Winners & losers
World Cup
England
FEATURES
Mexico vs England
Mexico
T. Tuchel
J. Bellingham
J. Quansah

Yah, memang tidak akan pernah mudah, bukan? Jika Inggris ingin menang di Azteca—sesuatu yang sebelumnya hanya berhasil dilakukan oleh dua tim dalam pertandingan resmi—pasti akan ada rintangan, cedera, dan beberapa momen menegangkan. Namun, yang mungkin tidak diperhitungkan adalah kekacauan total. Dan itulah yang terjadi: pertandingan yang berlangsung seru, penuh semangat, seringkali brilian, terus-menerus menegangkan, dan pada akhirnya, kemenangan gemilang 3-2 atas Meksiko yang memberikan dorongan besar bagi harapan Inggris di Piala Dunia.

Di sini, lebih dari apa pun, Inggris membuktikan bahwa mereka memiliki sedikit ketangguhan. Sebenarnya, itu dimulai sejak menit pertama. Meksiko menekan. Inggris meredam intensitas permainan. Semuanya berjalan lambat, lesu, dan tidak terlalu menarik. Bagi Thomas Tuchel, itu nyaris sempurna.

Dan ketika momen itu tiba, mereka langsung menyerang. Bellingham mencetak gol pertama, hasil dari gerakan cerdiknya melintasi kotak penalti menuju tiang jauh. Bukayo Saka mengirim umpan silang dan Bellingham menyundulnya ke gawang. Dia melakukan gerakan yang sama lagi 98 detik kemudian. Kane memberikan umpan untuk keunggulan 2-0 pada menit ke-38.

Lalu segalanya menjadi sedikit gila. Kesalahan pertahanan saat menghadapi tendangan bebas membuat bola jatuh ke kaki Julian Quinones di jarak enam yard. Ia melepaskan tendangan keras ke gawang, dan Inggris berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga babak pertama berakhir. Babak kedua membutuhkan kontrol. Namun, kegilaan pun terjadi. Secara mengejutkan, Inggris justru menyerang. Nico O’Reilly membentur tiang gawang. Anthony Gordon bergerak lincah di lapangan. Bellingham terus menekan ke depan. Kemudian, di ujung lapangan lain, Jarell Quansah melakukan tekel geser yang terlalu agresif saat Meksiko melakukan serangan balik. Ia melompat terlalu tinggi, melewati bola, dan menabrak lawannya. Pemeriksaan VAR mengonfirmasi apa yang terlihat buruk saat itu — dan Quansah pun diusir dari lapangan.

Namun, Inggris membalas dengan serangan balik. Gordon melesat melewati pertahanan Meksiko dan menggocek bola melewati Raul Rangel, yang kemudian menjatuhkannya. Wasit menunjuk titik penalti. Kane sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti pada pertandingan pertama melawan Kroasia. Kali ini, ia berhasil mencetaknya. Kemudian, Meksiko mendapat penalti juga—kali ini lebih ringan setelah Kane menyenggol Brian Gutierrez saat berusaha menghalau bola. Raul Jimenez, yang sebenarnya bisa saja mencetak empat gol malam itu, berhasil mengonversinya.

Pada titik itu, Tuchel harus mengambil keputusan: terus menyerang, atau bertahan total? Ia memilih opsi kedua. Dan Burn masuk untuk memperkuat formasi 5-3-1 yang berhasil menahan gelombang demi gelombang serangan Meksiko. Jordan Pickford meninju bola. Burn melompat dan menyundul. Bahkan Kane pun kembali ke kotak penaltinya sendiri, menendang bola-bola menjauh. Situasinya tak pernah nyaman. Tak pernah mudah. Namun, mungkin memang tak pernah akan mudah.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Mexico City...

  • Jude Bellingham England 2:1Getty/GOAL

    PEMENANG: Jude Bellingham

    Jude Bellingham telah digambarkan dengan berbagai cara selama enam bulan terakhir: pemain yang hanya bersinar sesekali, sosok dengan sikap yang agak berlebihan, serta pengganti yang mumpuni bagi Morgan Rogers. Apa yang ia tunjukkan di sini mungkin merupakan penampilan lini tengah paling lengkap yang pernah dilihat Inggris dalam beberapa waktu terakhir. Tuchel menerapkan formasi yang mirip dengan 4-4-2, dengan Bellingham bermain sedekat mungkin dengan Kane. Dan ia menunjukkan insting penyelesaian akhir yang membuatnya memecahkan rekor gol selama musim pertamanya di Real Madrid. Kedua golnya sangat mirip: lari yang sama dari luar ke dalam — keduanya diselesaikan dengan tendangan yang rapi.

    Lalu muncullah 50 menit penuh ketangguhan. Ia bermain sebentar sebagai gelandang tengah. Kemudian sedikit ke sisi kanan. Ada penampilan singkat di lini depan pada menit-menit akhir untuk mengejar peluang yang tampaknya buntu dan meredakan tekanan. Mungkin yang paling krusial, semua ini dilakukan Bellingham sambil harus menghindari kartu kuning agar bisa bermain di perempat final. Meksiko berulang kali mencoba memancing emosinya. Bellingham tidak pernah terpancing.

    Bagaimana dengan deskripsi lain? Kelas Dunia.

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  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    PEMENANG: Thomas Tuchel

    Tuchel mengatakan awal pekan ini bahwa sepak bola mungkin tidak akan terlalu glamor jika Inggris ingin melaju jauh. Pernyataan itu tidak selalu diterima dengan baik di beberapa kalangan. Beraninya manajer berpengalaman ini mengakui bahwa Anda tidak selalu bisa menang dengan memainkan 'sepak bola yang memukau'? Nah, pernyataannya itu terbukti dengan gemilang di sini.

    Inggris, seperti yang dijanjikan, memang tidak tampil glamor, tetapi ini adalah pertandingan yang hebat bagi Tuchel. Ia melakukan penyesuaian sejak awal dan memiliki rencana permainan yang jelas di sini. Inggris nyaris tidak memberi peluang apa pun kepada Meksiko selama 20 menit. Kemudian, mereka melakukan serangan balik pada waktu yang tepat, dan mencetak gol-gol mereka. Lalu, ketika situasi menjadi kacau, Tuchel tetap tenang. Formasi lima pemain di lini belakang mungkin tidak disukai oleh penonton yang menonton di pub pada pukul 3 pagi, tetapi strategi itu berhasil dengan sempurna. Masuknya Burn, yang pada dasarnya berperan sebagai pemain bertubuh besar untuk memenangkan duel udara, merupakan langkah cerdas.

    Lalu ada juga kepercayaan yang tetap diberikan kepada Anthony Gordon, yang berhasil merebut kembali posisinya di tim inti setelah tampil mengesankan sebagai pemain pengganti saat melawan Republik Demokratik Kongo. Dia tak kenal lelah selama 90 menit penuh. Pada akhirnya, Inggris telah bermain dalam dua formasi berbeda, dengan empat gaya permainan berbeda, serta berbagai pemain yang berganti-ganti posisi. Dan seorang manajer yang sangat tenang mengawasi semuanya.

  • QuansahGetty

    PEMENANG: Jarrel Quansah

    Quansah secara mengejutkan diturunkan sebagai starter di posisi bek kanan. Sejujurnya, Inggris memang kekurangan pemain di posisi tersebut. Dengan Reece James yang masih dalam masa pemulihan cedera, Quansah nyaris menjadi satu-satunya pilihan Tuchel. Selama sekitar 50 menit, penampilannya cukup memuaskan. Quinones, pemain terbaik Meksiko di turnamen ini, tidak banyak berkontribusi selain gol oportunisnya. Quansah juga tampil rapi saat menguasai bola.

    Namun, kartu merah yang diterimanya benar-benar hal yang sangat konyol. Quansah bukan bertindak gegabah, melainkan terlalu bersemangat. Itu adalah tekel yang dimaksudkan untuk menunjukkan betapa besar keinginannya—terlalu bersemangat, sedikit ceroboh. Ia adalah pemain muda, dan itu adalah jenis kesalahan konyol yang sering dilakukan pemain muda. Quansah melakukan tekel terlalu tinggi. Bangku cadangan Meksiko marah besar. Ia tak bisa banyak protes ketika wasit mengusirnya dari lapangan.

    Mungkin kabar baiknya adalah hal itu pada akhirnya tidak merugikan Inggris — meskipun wajar untuk bertanya-tanya apakah Quansah akan mendapat kesempatan lagi di sini.

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    PEMENANG: Jordan Pickford

    Wah, momen yang tepat untuk menunjukkan diri sebagai kiper yang mumpuni, ya?! Pickford saat membela Inggris dan Pickford saat membela Everton terkadang tampak seperti dua pemain sepak bola yang sama sekali berbeda. Versi Everton-nya kadang-kadang melakukan satu atau dua kesalahan, dan tidak selalu tampil paling kokoh. Namun, saat membela Inggris, Pickford seolah-olah semakin nyaman mengenakan seragam timnas.

    Dan ini adalah penampilan kiper klasik yang penuh semangat. Di babak pertama, Pickford melakukan dua penyelamatan yang sangat penting - keduanya untuk menggagalkan upaya Jimenez. Lalu di babak kedua, ia melakukan banyak hal yang biasanya ia kuasai: memberi perintah dengan tegas, keluar untuk menghalau umpan silang, menepis bola dengan tinju, serta melepaskan umpan jauh ke depan lapangan untuk meredakan tekanan. Sejujurnya, Pickford bukanlah kiper modern. Ia menyukai aksi-aksi yang berantakan, bagian-bagian yang terlihat sedikit berlebihan. Sepak bola biasanya tidak seperti itu. Namun, pertandingan ini memang membutuhkan sedikit lebih banyak semangat. Pickfordlah yang menyediakannya.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Meksiko

    Dan begitulah, dua dari tiga negara tuan rumah telah tersingkir. Sebenarnya, tim Meksiko ini memang aneh. Mereka tidak seimbang, kurang berkualitas, dan sangat bergantung pada Jimenez yang sudah menua serta Gilberto Mora yang masih muda. Tidak ada kelompok pemain yang benar-benar tumbuh bersama pada waktu yang sama, berkembang di tempat yang sama, dan menemukan identitas sejatinya. Karena itulah Javier Aguirre menggelar pemusatan latihan Piala Dunia pada pertengahan Mei.

    Sejujurnya, Meksiko mungkin tampil lebih baik daripada yang diharapkan dari para pemain yang mereka miliki. Mereka memuncaki grup mereka. Mereka meraih kemenangan meyakinkan di babak gugur melawan Ekuador yang sedang bangkit. Mereka juga memainkan sepak bola yang cukup bagus sepanjang turnamen. Namun, begitu harus menghadapi tim yang secara kualitas mampu mengalahkan mereka, mereka pun runtuh. Tim ini tidak memiliki pemain yang mampu bertahan melawan serangan cepat, pengalaman untuk menghindari pelanggaran konyol, atau semangat untuk menembus pertahanan yang rapat. Serangan silang di menit-menit akhir memang menarik untuk disaksikan, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa ditangani Inggris dengan relatif mudah.

    Mungkin tidak ada yang salah dengan kalah dari tim yang, secara objektif, lebih baik dari Anda. Namun, kekalahan di katedral sepak bola yang legendaris ini pasti akan terasa menyakitkan, bagaimanapun juga.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PEMENANG: Peluang Inggris di Piala Dunia

    Jadi, inilah perjalanan yang penuh lika-liku itu, ya? Jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, segalanya tampak cukup baik sekarang. Inggris pernah menang dengan mengesankan sekali, dua kali dengan cara yang kurang memuaskan, selamat dari ujian di Azteca, dan telah mengatasi cukup banyak rintangan untuk sampai di sini. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat, mencetak gol pada saat yang tepat, dan relatif minim kesalahan. Ini sama sekali bukan kendali yang dijanjikan saat Tuchel direkrut. Namun, ini merupakan navigasi yang cukup baik dalam kampanye Piala Dunia yang menjanjikan.

    Dan mungkin setelah malam-malam seperti inilah Anda bisa mulai bermimpi sedikit. Ini bukanlah tim Meksiko terbaik di dunia, tetapi Azteca memiliki mitos yang nyata di baliknya. Anda tidak seharusnya bisa menang di sini, di ketinggian, di tengah hujan, dengan para suporter yang meneriaki Anda selama lebih dari 90 menit. Hanya ada sedikit benteng sejati dalam sepak bola. Ini adalah salah satunya. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa sulitnya meraih hasil di tempat ini.

    Tentu saja, tidak ada yang akan menjadi lebih mudah mulai dari sini. Namun, ini adalah kemenangan yang tidak hanya menjaga peluang Inggris tetap hidup, tetapi juga memberi mereka alasan untuk optimis. Laga melawan Norwegia di Miami akan sulit. Namun, tidak akan ada lagi pembicaraan soal ketinggian atau kebutuhan pil kafein untuk bertahan selama 90 menit di sana. Kini, semuanya bergantung pada permainan sepak bola. Dan sebagai tim sepak bola, Inggris bisa sangat menarik.