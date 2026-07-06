Kemenangan para juara? Pemenang dan yang kalah saat Inggris menampilkan penampilan Piala Dunia yang akan dikenang sepanjang masa di Stadion Azteca, yang membuktikan bahwa tim asuhan Thomas Tuchel MEMANG mampu melaju hingga akhir

Di sini, lebih dari apa pun, Inggris membuktikan bahwa mereka memiliki sedikit ketangguhan. Sebenarnya, itu dimulai sejak menit pertama. Meksiko menekan. Inggris meredam intensitas permainan. Semuanya berjalan lambat, lesu, dan tidak terlalu menarik. Bagi Thomas Tuchel, itu nyaris sempurna.

Dan ketika momen itu tiba, mereka langsung menyerang. Bellingham mencetak gol pertama, hasil dari gerakan cerdiknya melintasi kotak penalti menuju tiang jauh. Bukayo Saka mengirim umpan silang dan Bellingham menyundulnya ke gawang. Dia melakukan gerakan yang sama lagi 98 detik kemudian. Kane memberikan umpan untuk keunggulan 2-0 pada menit ke-38.

Lalu segalanya menjadi sedikit gila. Pertahanan yang ceroboh saat menghadapi tendangan bebas membuat bola jatuh ke kaki Julian Quinones di jarak enam yard. Ia melepaskan tendangan keras ke gawang, dan Inggris berhasil mempertahankan keunggulan 2-1 hingga babak pertama berakhir. Babak kedua membutuhkan kontrol. Namun, kegilaan pun terjadi. Secara mengejutkan, Inggris justru menyerang. Nico O’Reilly membentur tiang gawang. Anthony Gordon bergerak lincah di lapangan. Bellingham terus menekan ke depan. Kemudian, di ujung lapangan lain, Jarell Quansah melakukan tekel geser yang terlalu agresif saat Meksiko melakukan serangan balik. Ia melompat, melewati bola, dan menabrak lawannya. Pemeriksaan VAR mengonfirmasi apa yang terlihat buruk saat itu — dan Quansah pun diusir dari lapangan.

Namun, Inggris membalas dengan serangan balik. Gordon melesat melewati pertahanan Meksiko dan menggocek bola melewati Raul Rangel, yang kemudian menjatuhkannya. Wasit menunjuk titik penalti. Kane sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti pada pertandingan pertama melawan Kroasia. Kali ini, ia berhasil mencetaknya. Kemudian, Meksiko mendapat penalti juga—yang satu ini lebih ringan setelah Kane menyenggol Brian Gutierrez saat berusaha menghalau bola. Raul Jimenez, yang sebenarnya bisa saja mencetak empat gol malam itu, berhasil mengonversinya.

Pada titik itu, Tuchel harus mengambil keputusan: terus menyerang, atau bertahan total? Ia memilih opsi kedua. Dan Burn masuk untuk memperkuat formasi 5-3-1 yang berhasil menahan gelombang demi gelombang serangan Meksiko. Jordan Pickford meninju bola. Burn melompat dan menyundul. Bahkan Kane pun kembali ke kotak penaltinya sendiri, menendang bola-bola menjauh. Situasinya tak pernah nyaman. Tak pernah mudah. Namun, mungkin memang tak pernah akan mudah.

GOAL mengulas pemenang dan pecundang dari Mexico City...