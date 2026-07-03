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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Kemenangan mudah bagi Swiss, 2-0 atas Aljazair: kini mereka akan menghadapi babak 16 besar melawan Kolombia atau Ghana

World Cup
Switzerland vs Algeria
Switzerland
Algeria
B. Embolo
D. Ndoye

Dengan satu gol di setiap babak, Swiss mengalahkan Le Fennecs dan menyingkirkan mereka: pertandingan terakhir Mahrez bersama tim nasional

Segalanya berjalan mulus bagi Swiss yang mengalahkan Aljazair 2-0 dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Bagi tim asuhan Yakin, target selanjutnya adalah babak perempat final—prestasi yang pernah diraih pada tahun 1954. Untuk mencapainya, mereka harus menyingkirkan salah satu dari Ghana atau Kolombia, yang akan bertanding pada malam antara Jumat dan Sabtu dalam laga terakhir babak 32 besar.



  • Satu Gol per Babak

    Di Vancouver, hanya Swiss yang tampil dominan: keunggulan taktis mereka sangat jelas, sementara Aljazair mengandalkan permainan individu namun hampir tak pernah terlihat berbahaya. Setelah Aouar mendapat peluang, gol pembuka Swiss dicetak oleh Embolo, yang berterima kasih atas umpan dari Manzambi, hasil dari aksi individu yang gemilang. Di awal babak kedua, Ndoye menggandakan keunggulan dengan memanfaatkan kesalahan Bensebaini dan Belghali, lalu mengalahkan Zidane. Reaksi tim Fennecs hanya berupa upaya Mahrez, yang tampil untuk terakhir kalinya bersama tim nasional, namun mantan pemain Manchester City dan Leicester ini dihentikan oleh Zakaria. Upaya itu terlalu sedikit untuk membalikkan hasil akhir yang sudah ditentukan. Aljazair tersingkir, Swiss lolos ke babak 16 besar. Pada Selasa pukul 22.00 waktu Italia, Swiss akan menghadapi Ghana atau Kolombia.


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  • LAPORAN PERTANDINGAN

    PENCETAK GOL: 10’ Embolo (S), 46’ Ndoye (S)


    SWISS (4-2-3-1): Kobel; Zakaria (87’ Widmer), Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye (87’ Aebischer), Manzambi (71’ Rieder), Ruben Vargas (71’ Okafor); Embolo (83’ Amdouni). Pelatih: Murat Yakin


    ALJAZAIR (4-2-3-1): Luca Zidane; Belghali (83’ Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb (72’ Boudaoui), Zerrouki (digantikan oleh Gouiri pada menit ke-59); Chaibi, Aouar (59’ Hadjam), Mahrez (72’ Hadj Moussa); Maza. Pelatih: Vladimir Petkovic


    WASIT: Yael Falcon Perez (Argentina)


    KARTU KUNING: Chaibi (A), Boudaoui (A)

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