Kemenangan mudah bagi Swiss, 2-0 atas Aljazair: kini mereka akan menghadapi babak 16 besar melawan Kolombia atau Ghana

Di Vancouver, hanya Swiss yang tampil dominan: keunggulan taktis mereka sangat jelas, sementara Aljazair mengandalkan permainan individu namun hampir tak pernah terlihat berbahaya. Setelah Aouar mendapat peluang, gol pembuka Swiss dicetak oleh Embolo, yang berterima kasih atas umpan dari Manzambi, hasil dari aksi individu yang gemilang. Di awal babak kedua, Ndoye menggandakan keunggulan dengan memanfaatkan kesalahan Bensebaini dan Belghali, lalu mengalahkan Zidane. Reaksi tim Fennecs hanya berupa upaya Mahrez, yang tampil untuk terakhir kalinya bersama tim nasional, namun mantan pemain Manchester City dan Leicester ini dihentikan oleh Zakaria. Upaya itu terlalu sedikit untuk membalikkan hasil akhir yang sudah ditentukan. Aljazair tersingkir, Swiss lolos ke babak 16 besar. Pada Selasa pukul 22.00 waktu Italia, Swiss akan menghadapi Ghana atau Kolombia.



