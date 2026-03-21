Kemenangan-kemenangan Arsenal sebelumnya TIDAK BERARTI APA-APA — hanya dengan mengalahkan Man City di final Carabao Cup lah yang bisa menandai pergantian kekuasaan di Liga Premier

Pertemuan kedua musim 2023-24 jauh lebih krusial bagi perebutan gelar juara. Pada akhir Maret 2024, Liverpool memimpin klasemen, namun Arsenal bisa saja naik ke posisi pertama jika menang di Etihad Stadium.

Sekali lagi, pertandingan ini berlangsung sengit, tetapi kali ini berakhir tanpa gol. Arteta tidak benar-benar menerapkan taktik bertahan, tetapi timnya bermain dengan gaya konservatif yang belum pernah ditunjukkan Arsenal saat bertandang ke City selama bertahun-tahun. Dalam arti tertentu, itu adalah pendekatan yang dapat dimengerti, meskipun kemudian menuai kritik ketika City mengalahkan mereka dalam perebutan gelar juara dengan selisih hanya satu poin.

Setelah mengangkat trofi Premier League untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Rodri mengungkapkan perasaannya tentang Arsenal. "Jujur saja, menurut saya itu ada di sini," katanya, sambil menunjuk ke kepalanya. "Itu soal mentalitas. Arsenal, mereka juga pantas [menjuarai liga], mereka menjalani musim yang luar biasa, tapi menurut saya perbedaannya ada di sini [di kepala mereka].

"Ketika mereka datang ke sini, mereka menghadapi kami di Etihad, saya melihat mereka dan berkata: 'Ah, orang-orang ini, mereka tidak ingin mengalahkan kami, mereka hanya ingin hasil imbang'. Dan mentalitas seperti itu, saya rasa kami tidak akan melakukannya dengan cara yang sama. Dan kami berhasil mengungguli mereka. Pada akhirnya, jika Anda memberi kami satu poin, kami akan memenangkan tujuh atau delapan pertandingan terakhir meskipun itu sangat sulit. Jadi menurut saya, ini semua soal mentalitas."

Ini adalah hal yang sangat mudah bagi Rodri untuk diungkapkan setelah persaingan telah ditentukan. City, yang tak terlupakan, nyaris membuang keunggulan satu poin mereka menjelang hari terakhir setelah susah payah mengalahkan Tottenham Hotspur di pertandingan kedua dari belakang. Namun demikian, sejarah ditulis oleh para pemenang dan Arsenal belum memiliki kesempatan untuk menentukan narasi itu sendiri.