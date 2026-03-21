Kemenangan-kemenangan Arsenal sebelumnya TIDAK BERARTI APA-APA — hanya dengan mengalahkan Man City di final Carabao Cup lah yang bisa menandai pergantian kekuasaan di Liga Premier

Arsenal akan berusaha mengakhiri puasa gelar selama enam tahun pada Minggu ini saat mereka menghadapi rival mereka, Manchester City, dalam final Carabao Cup di Wembley. Jika ditelusuri lebih jauh, The Gunners belum pernah meraih trofi di hadapan penonton langsung sejak kemenangan mereka di Piala FA 2017, saat Arsene Wenger masih menjabat sebagai manajer dan Mikel Arteta baru saja menyelesaikan musim pertamanya sebagai asisten Pep Guardiola.

Sejak dua kemenangan tersebut pada tahun-tahun yang dianggap sebagai titik terendah mereka di abad ke-21, Arsenal kembali membuktikan diri sebagai salah satu tim yang paling ditakuti di Inggris dan Eropa. Arteta telah membentuk tim yang tangguh sesuai visinya sendiri setelah diberi waktu dan sumber daya untuk membangun tim dari nol.

Namun, tim ini—kelompok bek-bek raksasa dan efisiensi tanpa ampun, bukan kumpulan pemain yang acak-acakan sisa era Unai Emery—belum merasakan kejayaan yang nyata. Mereka juga belum pernah mengalahkan City dengan cara yang berarti, yang dapat mengubah jalannya perebutan gelar Liga Premier atau membawa trofi sejak pandemi. Minggu ini adalah kesempatan terbaik yang mereka miliki untuk mengusir kedua hantu tersebut.

    Performa yang buruk

    Selama periode Mei 2016 hingga Oktober 2023, Arsenal tak mampu mengalahkan Manchester City dalam 15 pertandingan berturut-turut di Liga Premier, dengan 13 kali menelan kekalahan dari pasukan Guardiola. Rentetan hasil buruk tersebut setidaknya terpecah oleh kemenangan di semifinal Piala FA pada 2017 dan 2020, serta kemenangan Community Shield melalui adu penalti pada 2023, namun Anda tetap tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa City selalu unggul atas The Gunners.

    Hal ini jarang menjadi masalah selama rentetan tersebut masih berlangsung. City dan Arsenal biasanya tidak bersaing memperebutkan gelar Liga Premier pada waktu yang sama. Baru pada musim 2022-23, ketika tim asuhan Arteta melakukan lompatan monumental dan tak terduga, pertandingan tersebut menjadi krusial di tingkat nasional.

    Karena jadwal pertandingan harus diubah setelah wafatnya Ratu Elizabeth II, Arsenal harus menghadapi City dua kali pada paruh kedua musim 2022-23, yang semakin menambah tekanan. The Gunners kalah telak dalam kedua pertandingan tersebut dan kehilangan gelar juara dengan selisih lima poin. 248 hari mereka memimpin klasemen menjadi rekor bagi sebuah tim yang tidak berhasil finis di posisi pertama.

    Mengakhiri rentetan

    Saat City bertandang ke Emirates Stadium pada Oktober 2023, Arsenal sudah menjadi tim yang patut diperhitungkan. Karena itu, mereka diperlakukan dengan penuh hormat oleh pasukan Guardiola.

    Pada musim 2022-23, Arsenal mengalahkan setiap tim 'enam besar' setidaknya sekali, tetapi City adalah satu-satunya tim yang tak bisa mereka kalahkan sekeras apa pun usaha mereka. Sangat penting bagi mereka untuk menunjukkan bahwa mereka serius ingin kembali menjadi rival langsung.

    Pertemuan pertama mereka pada musim 2023-24 tampaknya akan berakhir imbang 0-0 yang ketat hingga Gabriel Martinelli mencetak gol penentu di menit-menit akhir, membuat mereka unggul dua poin dari City saat itu. Beban mental pun terangkat dari pundak mereka.

    "Saya tidak tahu apakah itu sebuah hambatan, tetapi kami harus melewatinya," kata Arteta mengenai arti penting kemenangan tersebut. "Perasaan yang luar biasa. Anda bisa merasakannya, sudah bertahun-tahun kami tidak bisa mengalahkan mereka. Hari ini saya pikir kami mengalahkan tim terbaik di dunia."

    Pesan dari Rodri

    Pertemuan kedua musim 2023-24 jauh lebih krusial bagi perebutan gelar juara. Pada akhir Maret 2024, Liverpool memimpin klasemen, namun Arsenal bisa saja naik ke posisi pertama jika menang di Etihad Stadium.

    Sekali lagi, pertandingan ini berlangsung sengit, tetapi kali ini berakhir tanpa gol. Arteta tidak benar-benar menerapkan taktik bertahan, tetapi timnya bermain dengan gaya konservatif yang belum pernah ditunjukkan Arsenal saat bertandang ke City selama bertahun-tahun. Dalam arti tertentu, itu adalah pendekatan yang dapat dimengerti, meskipun kemudian menuai kritik ketika City mengalahkan mereka dalam perebutan gelar juara dengan selisih hanya satu poin.

    Setelah mengangkat trofi Premier League untuk keempat kalinya secara berturut-turut, Rodri mengungkapkan perasaannya tentang Arsenal. "Jujur saja, menurut saya itu ada di sini," katanya, sambil menunjuk ke kepalanya. "Itu soal mentalitas. Arsenal, mereka juga pantas [menjuarai liga], mereka menjalani musim yang luar biasa, tapi menurut saya perbedaannya ada di sini [di kepala mereka].

    "Ketika mereka datang ke sini, mereka menghadapi kami di Etihad, saya melihat mereka dan berkata: 'Ah, orang-orang ini, mereka tidak ingin mengalahkan kami, mereka hanya ingin hasil imbang'. Dan mentalitas seperti itu, saya rasa kami tidak akan melakukannya dengan cara yang sama. Dan kami berhasil mengungguli mereka. Pada akhirnya, jika Anda memberi kami satu poin, kami akan memenangkan tujuh atau delapan pertandingan terakhir meskipun itu sangat sulit. Jadi menurut saya, ini semua soal mentalitas."

    Ini adalah hal yang sangat mudah bagi Rodri untuk diungkapkan setelah persaingan telah ditentukan. City, yang tak terlupakan, nyaris membuang keunggulan satu poin mereka menjelang hari terakhir setelah susah payah mengalahkan Tottenham Hotspur di pertandingan kedua dari belakang. Namun demikian, sejarah ditulis oleh para pemenang dan Arsenal belum memiliki kesempatan untuk menentukan narasi itu sendiri.

    Memanaskan persaingan

    Persaingan antara Arsenal dan City mencapai tingkat kebencian yang baru pada musim 2024-25, meskipun pada akhirnya kedua tim sama sekali tidak mendekati gelar juara. Pertemuan mereka pada September 2024 di Etihad menjadi laga yang tak terlupakan, di mana tim tamu berhasil membalikkan keadaan dan memimpin 2-1, namun alur pertandingan berubah drastis ketika Leandro Trossard diusir dari lapangan secara kontroversial menjelang akhir babak pertama. Pasukan Arteta bertahan dengan gigih dan tampaknya akan meraih kemenangan pertama mereka di kandang City sejak 2015, namun John Stones berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-98.

    Selama pertandingan, Erling Haaland terus berseteru dengan Gabriel Magalhaes, sementara striker asal Norwegia itu juga mengejek debutan Myles Lewis-Skelly dengan bertanya siapa remaja itu sebelum ia bahkan menginjakkan kaki di lapangan. Haaland kemudian menyarankan Arteta untuk "tetap rendah hati" setelah pertandingan.

    Arsenal memang tidak pernah menyukai City sebelumnya, meskipun banyak mantan pemain Etihad yang kini bermain di Emirates, namun hal ini tampaknya membawa kebencian mereka ke level baru. City dihancurkan 5-1 pada musim yang sama. Lewis-Skelly, yang kini menjadi pemain reguler di tim utama, mencetak gol dan meniru perayaan "zen" Haaland. Para pendukung yang bersorak dari tribun berteriak, "Erling Haaland, tetap rendah hati, kau bajingan".

    Mengalahkan City asuhan Guardiola 5-1 bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan atau dihapus dari sejarah. Jika ada, hal itu mungkin telah menghilangkan rasa takut yang masih tersisa di dalam diri Arsenal. Namun, jika tim asuhan Arteta tidak berhasil mengangkat trofi Carabao Cup pada Minggu malam, orang-orang akan kembali mempertanyakan apakah mereka benar-benar telah melewati rintangan tersebut.

    Menunjukkan kemampuan terbaiknya

    Arsenal kini tak terkalahkan dalam enam pertemuan terakhir mereka melawan City, jauh berbeda dengan rekor 15 pertandingan tanpa kemenangan yang mereka alami sebelumnya. Ketika Guardiola menempatkan 11 pemainnya di belakang bola dalam laga yang berakhir imbang 1-1 pada bulan September, itu merupakan bentuk penghormatan. The Gunners tidak lagi menjadi tim yang selalu dikalahkan oleh 'enam besar' Liga Premier, melainkan tim yang siap dinobatkan sebagai juara.

    Nah, 'menanti' mungkin tidak sepenuhnya tepat. Arsenal masih harus berjuang untuk merebut apa yang menjadi hak mereka, dimulai dari final piala ini. Trofi tidak akan diserahkan begitu saja kepada mereka; mereka hanya akan menang atau kalah dalam pertandingan tunggal ini.

    Terkadang ada anggapan bahwa untuk tetap tenang di final piala, Anda harus bermain seperti biasa dan bukan terpaku pada momennya. Dalam kasus Arsenal, hal sebaliknya mungkin benar. Kelompok pemain ini belum pernah bermain di final piala bersama sebelumnya, dan anggapan bahwa mereka harus memperlakukannya seperti pertandingan biasa bisa membuat mereka meremehkan City asuhan Guardiola, yang telah mengumpulkan enam trofi domestik selama masa jabatannya di Inggris.

    Arsenal harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki level yang lebih tinggi yang bisa mereka capai, gigi lain yang bisa mereka aktifkan. Gaya permainan mereka yang metodis dan mengandalkan tendangan bebas memang cocok untuk sepak bola sistem gugur, tetapi apakah itu cukup untuk mengalahkan City dalam pertandingan di mana ada sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan pada hari itu yang dipertaruhkan?

    Pernyataan empat kali lipat

    Setiap tim yang berhasil mencapai tahap ini di musim ini sambil masih berlaga di empat kompetisi pasti menjadi sorotan dalam pembicaraan tentang meraih quadruple. Ini masih merupakan prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Inggris. Bahkan treble pun baru tercapai tiga kali — City (2023) dan Manchester United (1999) sama-sama memenangkan Liga Premier, Piala FA, dan Liga Champions, sementara tim asuhan Guardiola adalah satu-satunya yang berhasil meraih treble domestik (2019).

    Arteta sangat menyadari situasi yang dihadapi Arsenal mengingat mereka adalah favorit, baik di mata bandar taruhan maupun para ahli statistik, untuk memenangkan keempat gelar yang masih mereka perebutkan, meskipun belum pernah meraih semuanya sekaligus sebelumnya. "Ketika Anda berada dalam posisi ini tanpa pernah menang, hal itu menjadi lebih mendesak, tetapi juga lebih memotivasi, dan itu adalah sesuatu yang kami miliki, serta sesuatu yang telah lama kami coba raih," katanya dalam konferensi pers prapertandingan.

    "Mari kita rasakan momen itu pada hari Minggu. Saya pernah melakukannya saat stadion itu penuh. Itu adalah salah satu kenangan terbaik yang saya miliki sebagai pemain."

    Arsenal adalah tim terbaik di negeri ini. Tak ada yang bisa meragukannya saat ini, dan selama mereka menang di Wembley, hal itu tak akan berubah dalam waktu yang lama. Mereka hanya perlu mengatasi hambatan mental terakhir ini sekali dan untuk selamanya.

