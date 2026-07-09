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Kemenangan atas Brasil 'masih terasa tak nyata' bagi Erling Haaland, karena bintang Norwegia itu 'tak pernah membayangkan' kemenangan luar biasa di Piala Dunia
Haaland mengejutkan juara lima kali
Haaland menjadi pahlawan kemenangan Norwegia, mencetak dua gol krusial di babak kedua untuk mengejutkan Brasil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar di New Jersey. Penyerang produktif ini memecah kebuntuan lewat sundulan mematikan pada menit ke-79, sebelum memastikan tiket perempat final pertama sepanjang sejarah negaranya melalui tendangan datar pada menit ke-90. Pertandingan dramatis ini diwarnai oleh kegagalan Bruno Guimaraes mengeksekusi penalti di babak pertama dan tendangan penalti yang hanya menjadi gol hiburan dari Neymar di detik-detik terakhir pertandingan.
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Penyerang itu menghormati negara pecinta sepak bola
Saat berbicara di saluran YouTube pribadinya setelah pertandingan, sang penyerang merefleksikan makna yang sangat besar di balik keberhasilan mereka mengalahkan raksasa Amerika Selatan tersebut. Pemain bernomor punggung sembilan itu mengakui bahwa sejarah panjang Selecao membuat pertandingan tersebut terasa sangat istimewa baginya secara pribadi.
Haaland berkata: "Brasil adalah negara sepak bola. Mereka mungkin adalah negara sepak bola pertama yang Anda ketahui karena banyaknya pemain legendaris yang pernah bermain di sana. Seragamnya, negaranya, semangatnya, serta semua pemain hebat yang pernah mereka miliki. Rasanya agak tidak nyata bisa bermain melawan Brasil."
Norwegia mengaku sebagai tim yang tidak diunggulkan
Haaland mengungkapkan bahwa status Brasil sebagai favorit memungkinkan skuad asuhan Stale Solbakken bermain dengan leluasa tanpa tekanan apa pun di lapangan. Mantan penyerang Borussia Dortmund itu bahkan mengaku bahwa awalnya ia mengira mengalahkan tim bertabur bintang seperti Brasil adalah tugas yang mustahil.
Ia menambahkan: "Rasanya masih tidak nyata, seperti sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Saya tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi, yang membuat fakta bahwa kami benar-benar berhasil mengalahkan Brasil terasa semakin tidak nyata bagi saya. Ini sungguh luar biasa. Saya perlu bersantai dan tidur sebentar karena saya benar-benar kelelahan. Ini luar biasa dan menakjubkan."
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Pertandingan perempat final melawan Inggris menanti
Perjalanan bersejarah Norwegia akan langsung diuji oleh tantangan berat dari Inggris dalam laga perempat final di Miami, Sabtu ini. Pasukan Solbakken kini dipenuhi rasa percaya diri setelah kiper Orjan Nyland menampilkan performa gemilang dan Haaland berhasil menyamai rekor tujuh gol milik Kylian Mbappe. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sengit mengingat The Three Lions juga sedang mencari momentum setelah lolos dari laga yang penuh ketegangan melawan Meksiko.
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