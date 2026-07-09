Kemenangan atas Brasil 'masih terasa tak nyata' bagi Erling Haaland, karena bintang Norwegia itu 'tak pernah membayangkan' kemenangan luar biasa di Piala Dunia

Saat berbicara di saluran YouTube pribadinya setelah pertandingan, sang penyerang merefleksikan makna yang sangat besar di balik keberhasilan mereka mengalahkan raksasa Amerika Selatan tersebut. Pemain bernomor punggung sembilan itu mengakui bahwa sejarah panjang Selecao membuat pertandingan tersebut terasa sangat istimewa baginya secara pribadi.

Haaland berkata: "Brasil adalah negara sepak bola. Mereka mungkin adalah negara sepak bola pertama yang Anda ketahui karena banyaknya pemain legendaris yang pernah bermain di sana. Seragamnya, negaranya, semangatnya, serta semua pemain hebat yang pernah mereka miliki. Rasanya agak tidak nyata bisa bermain melawan Brasil."