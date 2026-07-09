Pemain berusia 39 tahun yang menjadi juara dunia sepak bola bersama Jerman pada 2014 ini pernah bermain untuk Madrid dari 2010 hingga 2015. Menurut informasi SZ, Khedira akan mulai bekerja di ibu kota Spanyol tersebut mulai minggu depan. Mourinho, yang sebulan lalu secara resmi kembali ke Real, dulunya sendiri yang merekrut gelandang bertahan tersebut dari VfB Stuttgart.

Bersama Los Blancos, Khedira berhasil meraih gelar Liga Champions serta masing-masing satu gelar liga dan piala di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Setelah sempat bermain untuk Juventus Turin dan Hertha BSC, Khedira mengakhiri kariernya pada tahun 2021.