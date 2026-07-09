Pemain yang telah 77 kali membela tim nasional ini akan bergabung dengan Real Madrid—yang sedang dilanda krisis—pada musim mendatang sebagai asisten pelatih di bawah pelatih kepala baru Jose Mourinho, dan diharapkan dapat berperan sebagai penghubung antara tim, pelatih, dan klub. Hal ini juga dilaporkan oleh Süddeutsche Zeitung pada hari Kamis.
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Kembalinya yang sempurna! Jose Mourinho membawa mantan rekan lamanya ke dalam tim kepelatihan Real Madrid
Pemain berusia 39 tahun yang menjadi juara dunia sepak bola bersama Jerman pada 2014 ini pernah bermain untuk Madrid dari 2010 hingga 2015. Menurut informasi SZ, Khedira akan mulai bekerja di ibu kota Spanyol tersebut mulai minggu depan. Mourinho, yang sebulan lalu secara resmi kembali ke Real, dulunya sendiri yang merekrut gelandang bertahan tersebut dari VfB Stuttgart.
Bersama Los Blancos, Khedira berhasil meraih gelar Liga Champions serta masing-masing satu gelar liga dan piala di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Setelah sempat bermain untuk Juventus Turin dan Hertha BSC, Khedira mengakhiri kariernya pada tahun 2021.
Di sisi Mourinho: Khedira menjadi asisten pelatih di Real
Bagi Khedira, ini sekaligus merupakan debutnya di dunia kepelatihan. Setelah pensiun sebagai pemain, diketahui bahwa ia telah berupaya memperoleh lisensi kepelatihan.
Terakhir, pria kelahiran Stuttgart ini bekerja sebagai pakar sepak bola di layanan streaming DAZN. Namun, Khedira kemungkinan akan berhenti dari pekerjaan tersebut seiring dimulainya tugas barunya bersama Los Blancos dalam waktu dekat.
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