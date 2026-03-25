Achraf Hakimi tampaknya siap meninggalkan Paris Saint-Germain dan kembali ke Real Madrid. Menurut jurnalis Spanyol Ramon Alvarez de Mon, pemain asal Maroko itu berencana hengkang dari PSG dan sangat ingin bergabung kembali dengan Los Blancos, klub tempat ia pernah meniti karier di akademi mudanya.
Kembalinya yang mengejutkan dengan konsekuensi yang luar biasa? Bintang PSG tampaknya sangat ingin bergabung dengan Real Madrid
Hakimi dipromosikan dari tim junior ke tim utama Real Madrid pada 2017 dan dipinjamkan ke Borussia Dortmund selama dua tahun pada 2018, di mana ia berhasil menembus tim utama. Setelah masa peminjamannya berakhir, Inter Milan merekrut bek sayap tersebut dengan biaya 43 juta euro, yang di Real Madrid harus bersaing dengan pemain seperti Marcelo atau Dani Carvajal.
Di Inter, Hakimi terus berkembang, namun hanya bertahan satu tahun di kota metropolitan Lombardy itu sebelum pindah ke Paris, yang membayar 68 juta euro untuk pemain berusia 27 tahun ini. Bersama PSG, ia memenangkan Liga Champions musim lalu, di mana tim Prancis itu menghancurkan mantan klub Hakimi, Inter, dengan skor 5-0 di final.
Hakimi menandatangani kontrak hingga 2029
Namun, apakah Hakimi benar-benar diizinkan meninggalkan ibu kota Prancis itu adalah masalah lain. Pemain Sepak Bola Terbaik Afrika 2025 ini baru saja memperpanjang kontraknya pada Februari 2025 hingga 2029, sehingga PSG tidak akan langsung terdesak untuk bertindak. Selain itu, masih ada pertanyaan apakah Real Madrid memang tertarik untuk merekrut Hakimi.
Meskipun pemenang Liga Champions dua kali ini tak diragukan lagi berkelas dunia, transfernya kemungkinan besar akan sangat mahal. Selain itu, Hakimi lebih nyaman bermain di sayap kanan, posisi yang sudah diisi dengan sangat baik oleh "Ballett Putih" dengan kapten Dani Carvajal dan Trent Alexander-Arnold yang baru bergabung dari Liverpool FC pada musim panas lalu. Jika transfer ini terwujud, baik Alexander-Arnold maupun Hakimi harus beradaptasi ke sisi kiri.
Achraf Hakimi: Catatan statistiknya di Paris Saint-Germain
Permainan
199
Gol
28
Assist
42
Kartu kuning
29
Kartu kuning-merah
1
Kartu merah
3