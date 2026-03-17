Kembalinya yang luar biasa! Dongeng Bodo/Glimt di Liga Champions berakhir saat Sporting CP yang tampil gemilang memastikan tempat di perempat final berkat comeback epik
Malam bersejarah Eropa di Alvalade
Perjalanan ajaib klub asal Norwegia yang berasal dari kota nelayan berpenduduk sekitar 55.000 jiwa di utara Lingkaran Arktik ini secara resmi telah berakhir. Pada Selasa malam, Sporting mencatatkan salah satu kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah panjang turnamen ini, dengan menghancurkan lawan mereka yang terkejut dengan skor 5-0 di Estadio Jose Alvalade. Tim tamu datang dengan keunggulan 3-0 dari leg pertama di stadion Aspmyra yang berkapasitas 8.000 penonton. Namun, mereka dihadapi oleh tim tuan rumah yang tak kenal lelah dan mendominasi penguasaan bola sejak peluit pembuka, membuktikan bahwa ketertinggalan yang besar itu tentu saja bukanlah hal yang tak teratasi.
Lions memimpin serangan melawan tim underdog dari Arktik
Kebangkitan tim tuan rumah semakin menguat berkat gol-gol dari Goncalo Inacio dan Pedro Goncalves, yang mengguncang kepercayaan diri tim tamu. Titik balik terjadi ketika Luis Javier Suarez dengan percaya diri mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-78, mencetak gol yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3 secara agregat dan membawa pertandingan ke babak perpanjangan waktu. Tim paling utara yang pernah berlaga di kompetisi ini, yang sebelumnya memukau dunia sepak bola dengan mengalahkan Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter, tiba-tiba harus menyaksikan sendiri tersingkirnya mereka. Meskipun melakukan upaya pertahanan yang gigih, mereka tidak mampu menahan gelombang serangan yang tak henti-hentinya.
Araujo dan Nel memastikan kemenangan yang menentukan
Saat skor imbang masih bergantung pada keseimbangan yang rapuh di babak perpanjangan waktu, Maximiliano Araujo muncul sebagai pahlawan utama pada menit ke-92. Bek kiri asal Uruguay itu melaju ke depan untuk mencetak gol penentu, yang membuat tuan rumah unggul dalam agregat untuk pertama kalinya. Itu merupakan pukulan telak bagi tim Norwegia, yang akhirnya kehabisan tenaga. Saat waktu terus berjalan dan tim tamu terus menekan dengan putus asa, Rafael Nel menjadi penutup yang sempurna dengan mencetak gol kelima pada masa tambahan waktu, memastikan lolosnya timnya dengan kemenangan agregat 5-3 yang menakjubkan.
Para raksasa, perhatikan comeback epik ini
Kembalinya yang epik ini mengingatkan pada prestasi gemilang klub di perempat final Piala Pemenang Piala musim 1963-64 melawan Manchester United. Setelah menderita kekalahan telak 4-1 di Old Trafford, mereka membalikkan ketertinggalan tiga gol dengan kemenangan menakjubkan 5-0 di Lisbon, dan pada akhirnya berhasil mengangkat trofi pada musim itu. Tim asal Lisbon ini kini menanti pemenang antara Arsenal dan Bayer Leverkusen untuk mengetahui lawan mereka di babak berikutnya. Meskipun perjalanan tim debutan ini berakhir, mereka pergi dengan membawa rasa hormat yang besar, sementara tim Portugal ini kembali dengan mantap ke jajaran elit Eropa.
