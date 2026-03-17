Kembalinya yang luar biasa! Dongeng Bodo/Glimt di Liga Champions berakhir saat Sporting CP yang tampil gemilang memastikan tempat di perempat final berkat comeback epik

Perjalanan ajaib klub asal Norwegia yang berasal dari kota nelayan berpenduduk sekitar 55.000 jiwa di utara Lingkaran Arktik ini secara resmi telah berakhir. Pada Selasa malam, Sporting mencatatkan salah satu kebangkitan paling luar biasa dalam sejarah panjang turnamen ini, dengan menghancurkan lawan mereka yang terkejut dengan skor 5-0 di Estadio Jose Alvalade. Tim tamu datang dengan keunggulan 3-0 dari leg pertama di stadion Aspmyra yang berkapasitas 8.000 penonton. Namun, mereka dihadapi oleh tim tuan rumah yang tak kenal lelah dan mendominasi penguasaan bola sejak peluit pembuka, membuktikan bahwa ketertinggalan yang besar itu tentu saja bukanlah hal yang tak teratasi.