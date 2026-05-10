Kembalinya 'The Special One'!? Chelsea disebut-sebut menganggap kedatangan Jose Mourinho sebagai 'langkah terbaik' bagi mereka, sementara mantan bintang The Blues yang pernah menjuarai Liga Premier itu mendesak agar diberikan tawaran 'kontrak jangka panjang'
Kembalinya "The Special One" yang sensasional?
Meskipun saat ini terikat kontrak dengan Benfica hingga 2027, spekulasi semakin menguat bahwa Mourinho mungkin akan pindah musim panas ini. Meskipun presiden Benfica, Rui Costa, telah memberikan jaminan secara terbuka mengenai masa depan Mourinho di Lisbon, konsensus umum di seluruh Eropa adalah bahwa ia siap untuk tantangan baru di liga besar.
Meskipun Real Madrid telah dikaitkan erat dengan rencana untuk membawa Mourinho kembali ke Bernabeu guna mengatasi krisis yang mereka hadapi saat ini, Cole percaya bahwa Chelsea harus menyabotase rencana tersebut. Dengan dewan direksi The Blues yang sedang mempertimbangkan kandidat seperti Xabi Alonso, Marco Silva, dan Andoni Iraola, Cole menegaskan bahwa jawaban atas masalah Chelsea terletak pada sosok yang sudah tidak asing lagi dan telah membawa tiga gelar Liga Premier bagi klub tersebut.
Cole mendukung Mourinho untuk comeback yang sensasional
Seiring meningkatnya tekanan di Stamford Bridge, Cole menunjuk "The Special One" sebagai kandidat ideal untuk menstabilkan situasi. Mantan pemain sayap Chelsea itu menegaskan bahwa reuni yang penuh harapan dengan Mourinho adalah hal yang sangat dibutuhkan The Blues untuk mengatasi krisis identitas yang mereka alami saat ini.
Berbicara secara eksklusif kepada SunSport, Cole mengungkapkan perasaannya dengan jelas: “Langkah terbaik yang bisa dilakukan klub saat ini, sekaligus langkah yang realistis, adalah mendatangkan Jose Mourinho. Katakan bahwa inilah yang bisa kita lakukan, dan biarkan pria itu memimpin klub. Katakan saja, ‘bangun kembali klubku untukku, kami akan mundur, kamu yang membawa kami kembali ke jalur yang benar.’ Berikan dia kontrak jangka panjang, dan katakan kepada para pemain dan penggemar untuk menerima masa transisi ini.”
Menuntut kendali penuh di Stamford Bridge
Mourinho saat ini tampil mengesankan bersama Benfica, di mana ia hampir mencatatkan musim liga tanpa kekalahan. Meskipun pihak manajemen Chelsea dilaporkan telah mencari opsi lain, Cole yakin para penggemar akan menyambut kembalinya manajer paling sukses mereka jika ia diberi wewenang penuh atas urusan sepak bola.
“Katakan kepada para penggemar, ‘Kami telah memberikan apa yang kalian inginkan. Jose bertanggung jawab atas perekrutan pemain. Jose bertanggung jawab atas segalanya’. Jadi, para penggemar tahu posisi mereka, dan para pemain tahu posisi mereka sebagai sebuah tim. Lalu biarkan saja,” tambah Cole.
Jalan kembali ke jajaran elit kasta tertinggi
Meskipun sumber-sumber di Chelsea sebelumnya telah meremehkan kemungkinan kembalinya Mourinho — dengan mengutip absennya kompetisi Eropa sebagai faktor yang berpotensi menggagalkan kesepakatan — Cole tetap yakin bahwa mantan manajernya itu masih merupakan sosok elit. Ia menunjuk minat dari Madrid sebagai bukti bahwa pria berusia 63 tahun itu masih jauh dari habis di level tertinggi sepak bola. Bagi Cole, rencana tiga tahun di bawah Mourinho adalah cara paling pasti untuk kembali ke Liga Champions.
“Ini akan memakan waktu beberapa tahun. Tapi saya cukup yakin, dalam tiga tahun, Chelsea akan berada dalam posisi yang lebih baik daripada sekarang. Semua orang mengira dia sudah habis, tapi ada alasan mengapa Real Madrid meliriknya,” tutup Cole.