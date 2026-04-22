Kembalinya setelah sebelas tahun: Kembalinya yang spektakuler ke FC Bayern tampaknya sudah pasti

Di Säbener Straße, Dante rencananya akan menjabat sebagai pelatih kepala tim U23. Ia akan menggantikan Holger Seitz, yang masa depannya di München belum sepenuhnya jelas. Pria berusia 51 tahun ini telah melatih tim cadangan sejak 2020 dengan jeda singkat, dan di antaranya membawa tim cadangan meraih gelar juara di Regionalliga pada musim 2018/19.

Menurut Sky, ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih di klub juara terbanyak Jerman tersebut pada akhir musim sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran di bawah pimpinan baru kampus Michael Wiesinger (mulai 1 Mei), namun ia mungkin tetap bertahan di klub dalam peran lain.

Pada awal April, tz telah melaporkan bahwa Dante disebut-sebut sebagai kandidat untuk posisi pelatih tim U23. Kini, tampaknya kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.