Menurut informasi dari Sky Sport, pemain asal Brasil tersebut dilaporkan telah menandatangani kontrak dengan juara terbanyak Jerman yang akan berlaku mulai musim depan. Dengan demikian, tidak ada lagi halangan bagi kembalinya ikon klub asal Brasil tersebut.
Diterjemahkan oleh
Kembalinya setelah sebelas tahun: Kembalinya yang spektakuler ke FC Bayern tampaknya sudah pasti
Di Säbener Straße, Dante rencananya akan menjabat sebagai pelatih kepala tim U23. Ia akan menggantikan Holger Seitz, yang masa depannya di München belum sepenuhnya jelas. Pria berusia 51 tahun ini telah melatih tim cadangan sejak 2020 dengan jeda singkat, dan di antaranya membawa tim cadangan meraih gelar juara di Regionalliga pada musim 2018/19.
Menurut Sky, ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih di klub juara terbanyak Jerman tersebut pada akhir musim sebagai bagian dari restrukturisasi besar-besaran di bawah pimpinan baru kampus Michael Wiesinger (mulai 1 Mei), namun ia mungkin tetap bertahan di klub dalam peran lain.
Pada awal April, tz telah melaporkan bahwa Dante disebut-sebut sebagai kandidat untuk posisi pelatih tim U23. Kini, tampaknya kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan.
Saat ini, Dante masih bermain untuk OGC Nice
Bek tengah berusia 42 tahun ini saat ini masih aktif bermain untuk klub Ligue 1 OGC Nice, namun berencana untuk memulai karier kepelatihannya setelah musim ini berakhir. Di masa lalu, ia telah menegaskan keinginannya untuk suatu hari nanti kembali ke FC Bayern.
"Tujuan saya adalah menjadi pelatih. Saya sangat bersemangat untuk itu," ungkapnya pada akhir 2024 kepada majalah klub FCB 51. "Saya ingin membagikan pengalaman saya dan membuat setiap pemain menjadi lebih baik, baik sebagai pesepakbola maupun sebagai manusia."
Pemain asal Brasil ini telah tampil dalam 133 pertandingan resmi untuk FC Bayern antara tahun 2012 dan 2015, serta memenangkan gelar juara Bundesliga tiga kali, Piala DFB tiga kali, dan Liga Champions sekali. Dante juga menjadi legenda berkat video motivasinya untuk rekan-rekan setimnya ("... dan piala juga").