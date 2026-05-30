Seperti yang dilaporkan oleh kicker, negosiasi antara petinggi SGE dan mantan pelatihnya terkait perpanjangan kontrak mulai musim depan berjalan lancar. Kedua belah pihak dilaporkan "optimis" dapat mencapai kesepakatan.
Kembalinya sang legenda mulai terlihat: Eintracht Frankfurt kemungkinan akan memiliki pelatih kepala baru pada awal pekan ini
Masih ada "detail" yang perlu diklarifikasi, dan kegagalan pembicaraan tersebut "memang masih mungkin terjadi, tetapi kemungkinannya kecil". Dengan demikian, Hütter bisa saja diperkenalkan sebagai pengganti Albert Riera yang baru saja dipecat pada awal minggu depan. Pembicaraan antara Eintracht dan pelatih asal Austria berusia 56 tahun itu telah berlangsung sejak pertengahan Mei.
Antara 2018 dan 2021, Hütter bekerja dengan sukses untuk Eintracht, sebelum ia pindah ke rival Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, yang tidak terlalu membanggakan. Namun, hingga hari ini ia tetap menjalin ikatan dengan mantan klubnya. Beberapa minggu yang lalu, ia dilaporkan mampir ke Frankfurt.
"Gladbach juga klub yang hebat, tapi secara emosional saya masih merasa sangat terikat dengan Frankfurt," kata Hütter kepada kicker pada 2023 setelah ia meninggalkan Borussia. "Ketika saya menonton pertandingan Eintracht, ada sesuatu yang bergerak di dalam diri saya. Itu adalah masa yang luar biasa."
Adi Hütter sebelumnya bekerja di AS Monaco
Terakhir, Hütter bekerja di Ligue 1 bersama AS Monaco, namun ia dipecat pada Oktober lalu setelah sekitar dua tahun menjabat. Sebelumnya, ia telah dua kali membawa klub asal Pangeran Monaco itu ke Liga Champions.
Belakangan ini, ia dikabarkan lebih tertarik untuk bergabung dengan klub di Liga Premier. L'Equipe juga mengaitkannya dengan Olympique Marseille, rival Monaco di liga.
Selain Hütter, beberapa kandidat pelatih lain juga disebut-sebut di Frankfurt dalam beberapa pekan terakhir. Di antaranya: Matthias Jaissle (Al-Ahli, juga dikabarkan sebagai calon pelatih AC Milan), Kjetil Knutsen (Bodö Glimt), Jacob Neestrup (tanpa klub), Domenico Tedesco (tanpa klub), Roger Schmidt (Direktur Olahraga Global Liga Jepang), Mike Tullberg (FC Midtjylland), Tobias Strobl (SC Verl), Tonda Eckert (FC Southampton), dan Danny Röhl (Glasgow Rangers).
Rekam jejak Adi Hütter sebagai pelatih Eintracht Frankfurt
Permainan 141 Kemenangan 67 Seri 31 Kekalahan 43 Selisih gol 265:218 Rata-rata poin 1,65