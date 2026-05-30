Kembalinya sang legenda mulai terlihat: Eintracht Frankfurt kemungkinan akan memiliki pelatih kepala baru pada awal pekan ini

Masih ada "detail" yang perlu diklarifikasi, dan kegagalan pembicaraan tersebut "memang masih mungkin terjadi, tetapi kemungkinannya kecil". Dengan demikian, Hütter bisa saja diperkenalkan sebagai pengganti Albert Riera yang baru saja dipecat pada awal minggu depan. Pembicaraan antara Eintracht dan pelatih asal Austria berusia 56 tahun itu telah berlangsung sejak pertengahan Mei.

Antara 2018 dan 2021, Hütter bekerja dengan sukses untuk Eintracht, sebelum ia pindah ke rival Bundesliga, Borussia Mönchengladbach, yang tidak terlalu membanggakan. Namun, hingga hari ini ia tetap menjalin ikatan dengan mantan klubnya. Beberapa minggu yang lalu, ia dilaporkan mampir ke Frankfurt.

"Gladbach juga klub yang hebat, tapi secara emosional saya masih merasa sangat terikat dengan Frankfurt," kata Hütter kepada kicker pada 2023 setelah ia meninggalkan Borussia. "Ketika saya menonton pertandingan Eintracht, ada sesuatu yang bergerak di dalam diri saya. Itu adalah masa yang luar biasa."