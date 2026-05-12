AFP
Kembalinya Real Madrid semakin dekat? Jose Mourinho mengakui bahwa ia TIDAK akan memperpanjang kontraknya di Benfica & tampaknya mengucapkan selamat tinggal kepada para pemainnya setelah hasil imbang melawan Braga
Mundur dari komitmen Lisbon
Meskipun pada bulan Maret lalu ia menyatakan akan menandatangani perpanjangan kontrak dua tahun tanpa ragu-ragu, Mourinho kini tampaknya akan meninggalkan Estadio da Luz. Perubahan pendiriannya ini bertepatan dengan semakin banyaknya laporan yang menyebutkan bahwa Madrid bersiap menggantikan Alvaro Arbeloa pada musim panas ini setelah ia gagal mencegah Barcelona mempertahankan gelar Liga. Meskipun Arbeloa masih memimpin untuk saat ini, kegagalan klub dalam meraih trofi besar telah memicu spekulasi bahwa Mourinho bisa dipanggil kembali untuk masa jabatan keduanya di Madrid.
Mourinho menjelaskan perubahan keputusannya
Sebagaimana dikutip oleh A Bola, sikap Mourinho telah berubah secara signifikan sejak awal musim semi. Pada 1 Maret, ia sempat menyatakan keinginan yang kuat untuk tetap bertahan di Benfica, dengan mengatakan: "Saya ingin tetap di sini, menghormati kontrak saya dengan Benfica, dan jika mereka ingin memperpanjangnya selama dua tahun lagi, saya akan menandatanganinya tanpa keberatan sedikit pun."
Namun, ketika ditanya apakah komitmen itu masih berlaku setelah hasil imbang melawan Braga pada Senin malam, ia menjawab: “Tidak. Karena 1 Maret adalah 1 Maret, dan karena pekan terakhir kejuaraan, dua pekan terakhir kejuaraan, bukanlah waktu untuk memikirkan masa depan, bukan untuk memikirkan kontrak. Ini adalah waktu untuk memikirkan misi yang kami miliki, yaitu melakukan keajaiban dengan finis di posisi kedua.
"Dan ketika saya mengatakan keajaiban, saya pikir Anda mengerti apa yang saya maksud dengan keajaiban. Dan sejak kami memasuki fase akhir musim ini, dengan pertandingan-pertandingan yang menentukan hal penting bagi klub, saya memutuskan bahwa saya tidak ingin mendengarkan siapa pun, bahwa saya ingin, begitu saja, terisolasi di ruang kerja saya.
"Dan kemudian, seperti yang saya katakan beberapa minggu lalu, ada pertandingan melawan Estoril pada hari Sabtu, dan saya pikir mulai hari Senin ke depan saya akan bisa menjawab pertanyaan itu, pertanyaan tentang masa depan saya sebagai pelatih dan masa depan Benfica.”
'Itu terserah aku'
Mourinho memanfaatkan sesi wawancara dengan media untuk membela para pemainnya dan mengenang masa-masa bersama skuad tersebut. Ia berkata: "Ini adalah kelompok yang membuat saya sangat menikmati waktu bersama mereka, kelompok yang selalu membuat saya senang pergi ke latihan. Saya selalu pulang dari latihan dengan perasaan bahagia karena telah bekerja sama dengan mereka. Mereka adalah sekelompok pria yang hebat."
Selain itu, sang manajer bersikap tegas ketika ditanya mengapa ia menolak memberikan kejelasan mengenai spekulasi yang beredar tentang kepindahannya ke Madrid. "Tentu saja, terserah saya untuk memberikan jawaban itu. Pernahkah Anda melihat saya menyembunyikan keputusan atau tanggung jawab saya? Sekarang, tidak ada yang bisa memaksa saya untuk memutuskan, apalagi mengomunikasikan keputusan, karena saya lah yang menentukan waktunya," katanya. "Di benak saya, sejak pembicaraan tentang kemungkinan-kemungkinan itu dimulai, saya hanya melihat satu hal: bekerja dan melakukan yang terbaik, dan saya tidak akan berhenti sampai pertandingan melawan Estoril. Itulah rasa hormat yang layak diterima Benfica, itulah rasa hormat yang layak diterima profesi saya, dan tidak ada yang boleh mengganggu itu. Kecuali jika ada orang bodoh yang melakukannya, tapi demi martabat profesional saya, kejujuran saya, dan rasa hormat saya terhadap klub seperti Benfica, tidak ada yang boleh mengganggu itu. Oleh karena itu, saya berhak untuk tetap terisolasi.
"Saya terus mengatakan bahwa saya belum berbicara dengan siapa pun dari klub lain; sekarang ada pembicaraan tentang Real Madrid, tapi bisa saja klub lain. Saya belum berbicara dengan siapa pun dari klub mana pun. Tapi sejak kita memasuki fase akhir musim ini, saya pikir sama sekali tidak masuk akal untuk melakukan hal lain selain fokus pada pekerjaan saya. Mulai Minggu ini saya akan memiliki kesempatan itu."
Mourinho menambahkan saat ditanya lebih lanjut tentang komentarnya mengenai skuad: "Ketika Anda mengatakan itu terdengar seperti ucapan perpisahan, itu sama sekali tidak terdengar seperti perpisahan. Itu terdengar seperti rasa hormat yang saya miliki terhadap mereka dan terdengar seperti pertahanan preventif, karena sepak bola memiliki hal-hal seperti itu, sepak bola seringkali sangat tidak bersyukur, dan bagi mereka untuk dikritik hari ini terasa tidak adil bagi saya... Ketika saya mengkritik mereka setelah pertandingan di Casa Pia, itu datang dari hati saya, dari jiwa saya, saya dikritik habis-habisan karena itu, tapi itulah sifat saya, sifat saya adalah selalu berusaha adil terhadap para pemain saya.
"Dan hari ini, saat orang-orang berpikir Benfica tidak akan finis di posisi kedua, adalah hari di mana saya harus mundur dan membela mereka karena saya pikir mereka pantas mendapatkannya. Dan saya akan berhenti di sini karena saya tidak ingin memulai musim depan dengan hukuman. Saya telah memutuskan untuk berhenti di sini. Hanya tersisa satu pertandingan, hanya tersisa delapan hari, biasanya skorsing berlaku selama 20 hari, 30 hari, 40 hari, lima pertandingan, empat pertandingan, saya tidak tahu apa."
Tirai terakhir di Estoril
Mourinho akan memimpin Benfica dalam pertandingan yang diperkirakan akan menjadi laga terakhirnya pada Sabtu, 16 Mei mendatang, saat mereka bertandang ke Estoril dengan target mengakhiri musim Liga Portugal tanpa kekalahan dan memastikan finis di dua besar, meskipun untuk mencapai yang terakhir itu mereka kini harus mengandalkan Sporting untuk terpeleset di laga terakhirnya. Setelah kompetisi domestik berakhir, fokus akan segera beralih ke Madrid, di mana Florentino Perez dilaporkan sedang menunggu untuk memicu langkah resmi untuk mendatangkan pelatih legendaris tersebut. Dengan jendela klausul pelepasan 10 hari yang semakin dekat dalam kontrak Mourinho saat ini, yang berlaku hingga 2027, pengumuman definitif mengenai potensi kembalinya sang pelatih ke Bernabeu tampaknya hanya tinggal hitungan hari.