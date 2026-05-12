Kembalinya Real Madrid semakin dekat? Jose Mourinho mengakui bahwa ia TIDAK akan memperpanjang kontraknya di Benfica & tampaknya mengucapkan selamat tinggal kepada para pemainnya setelah hasil imbang melawan Braga

Mourinho memanfaatkan sesi wawancara dengan media untuk membela para pemainnya dan mengenang masa-masa bersama skuad tersebut. Ia berkata: "Ini adalah kelompok yang membuat saya sangat menikmati waktu bersama mereka, kelompok yang selalu membuat saya senang pergi ke latihan. Saya selalu pulang dari latihan dengan perasaan bahagia karena telah bekerja sama dengan mereka. Mereka adalah sekelompok pria yang hebat."

Selain itu, sang manajer bersikap tegas ketika ditanya mengapa ia menolak memberikan kejelasan mengenai spekulasi yang beredar tentang kepindahannya ke Madrid. "Tentu saja, terserah saya untuk memberikan jawaban itu. Pernahkah Anda melihat saya menyembunyikan keputusan atau tanggung jawab saya? Sekarang, tidak ada yang bisa memaksa saya untuk memutuskan, apalagi mengomunikasikan keputusan, karena saya lah yang menentukan waktunya," katanya. "Di benak saya, sejak pembicaraan tentang kemungkinan-kemungkinan itu dimulai, saya hanya melihat satu hal: bekerja dan melakukan yang terbaik, dan saya tidak akan berhenti sampai pertandingan melawan Estoril. Itulah rasa hormat yang layak diterima Benfica, itulah rasa hormat yang layak diterima profesi saya, dan tidak ada yang boleh mengganggu itu. Kecuali jika ada orang bodoh yang melakukannya, tapi demi martabat profesional saya, kejujuran saya, dan rasa hormat saya terhadap klub seperti Benfica, tidak ada yang boleh mengganggu itu. Oleh karena itu, saya berhak untuk tetap terisolasi.

"Saya terus mengatakan bahwa saya belum berbicara dengan siapa pun dari klub lain; sekarang ada pembicaraan tentang Real Madrid, tapi bisa saja klub lain. Saya belum berbicara dengan siapa pun dari klub mana pun. Tapi sejak kita memasuki fase akhir musim ini, saya pikir sama sekali tidak masuk akal untuk melakukan hal lain selain fokus pada pekerjaan saya. Mulai Minggu ini saya akan memiliki kesempatan itu."

Mourinho menambahkan saat ditanya lebih lanjut tentang komentarnya mengenai skuad: "Ketika Anda mengatakan itu terdengar seperti ucapan perpisahan, itu sama sekali tidak terdengar seperti perpisahan. Itu terdengar seperti rasa hormat yang saya miliki terhadap mereka dan terdengar seperti pertahanan preventif, karena sepak bola memiliki hal-hal seperti itu, sepak bola seringkali sangat tidak bersyukur, dan bagi mereka untuk dikritik hari ini terasa tidak adil bagi saya... Ketika saya mengkritik mereka setelah pertandingan di Casa Pia, itu datang dari hati saya, dari jiwa saya, saya dikritik habis-habisan karena itu, tapi itulah sifat saya, sifat saya adalah selalu berusaha adil terhadap para pemain saya.

"Dan hari ini, saat orang-orang berpikir Benfica tidak akan finis di posisi kedua, adalah hari di mana saya harus mundur dan membela mereka karena saya pikir mereka pantas mendapatkannya. Dan saya akan berhenti di sini karena saya tidak ingin memulai musim depan dengan hukuman. Saya telah memutuskan untuk berhenti di sini. Hanya tersisa satu pertandingan, hanya tersisa delapan hari, biasanya skorsing berlaku selama 20 hari, 30 hari, 40 hari, lima pertandingan, empat pertandingan, saya tidak tahu apa."