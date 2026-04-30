Kembalinya Michael Olise yang bernilai £170 juta ke Liga Premier? Prediksi destinasi transfer alternatif bagi bintang Bayern Munich yang mirip Franck Ribéry dan telah mencatatkan angka-angka ‘luar biasa’
Angka-angka yang mengesankan: Gol dan assist Olise pada musim 2025-26
Berawal dari Reading, gelandang serang kelahiran London ini melangkah ke kasta tertinggi saat bergabung dengan Selhurst Park pada 2021. Selama tiga tahun bersama The Eagles, karier Olise melesat pesat, hingga akhirnya raksasa Jerman Bayern Munich datang meminangnya pada 2024 dan merogoh kocek sebesar £52 juta ($70 juta).
Pengakuan sebagai pemain timnas senior Prancis melengkapi kepindahannya ke Allianz Arena, di mana ia menikmati gelar juara Bundesliga bersama Harry Kane dan kawan-kawan selama musim debutnya di Bavaria.
Olise mencapai 20 pertandingan untuk pertama kalinya dalam kariernya pada musim 2024-25, dan telah mengulangi pencapaian tersebut pada musim ini. Ia juga telah mencatatkan 26 assist di semua kompetisi, menjadikannya pengaruh kreatif paling produktif di dunia sepak bola.
Banyak pihak yang dengan cepat menyebut pemain berusia 24 tahun ini sebagai pemain sayap terbaik di dunia, dan sulit untuk membantah prestasinya. Bayern pun berusaha menangkis segala perhatian yang tidak diinginkan yang tertuju pada Olise dengan menekankan bahwa nilainya bisa mencapai €200 juta.
Ke mana Olise akan pergi ketika tiba waktunya untuk meninggalkan Bayern Munich?
Tim-tim di Liga Premier — dengan Liverpool yang sedang mencari pengganti ‘Raja Mesir’ Mohamed Salah — mungkin tergoda untuk merogoh kocek dalam-dalam. Namun, Saha berpendapat bahwa jalur karier Olise akan mengarah ke arah yang berbeda.
Mantan striker internasional Prancis itu, dalam wawancara eksklusif bersama Betinia, mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah Olise bisa kembali ke negara kelahirannya: “Mungkin ada beberapa klub di Inggris yang mampu membelinya. Tapi saya melihat dia juga menarik minat di Spanyol. Anda tahu apa yang saya maksud, ada klub besar di sana juga.
“Ketika Anda sudah memiliki kesempatan bermain di tim terbesar di Jerman dan mendominasi Bundesliga—apa yang dia lakukan sungguh luar biasa—saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk langsung kembali ke Liga Premier. Dia sudah mengalami itu. Saya kira mungkin jalur kariernya akan sedikit lebih ke selatan.”
Apakah Olise saat ini merupakan pemain sayap terbaik di dunia sepak bola?
Saha menambahkan mengenai statistik yang diraih Olise dan perkembangan dirinya sebagai pemain: “Angka-angka yang luar biasa. Dia sedikit mengingatkan saya pada pemain Prancis lainnya, Franck Ribéry—terutama dalam penampilannya musim ini, tapi sayangnya ada pemain lain dengan statistik yang berbeda.
“Dia jelas salah satu pemain yang, di musim penuh keduanya bersama Bayern, mencatatkan angka-angka yang luar biasa. Sungguh tak terbayangkan. Sebagai seseorang yang biasanya sangat pendiam, namun kini mulai menunjukkan kepercayaan diri, karakter, dan tekad untuk meraih angka-angka tersebut, hal itu sangat mengesankan.
“Saya bisa melihat dia berkembang dan menjadi semakin sulit bagi pemain lawan untuk menghadapinya karena dia mampu bermain di kedua sisi. Dia mampu menarik banyak pemain di sekitarnya dan kemudian memberikan umpan yang bagus. Dan itulah mengapa dia tampil sangat, sangat baik.
“Dia memiliki keseimbangan yang luar biasa karena setiap kali dia memancing lawan, dia mampu memberikan umpan, membuka ruang, dan menciptakan peluang bagi Harry serta pemain lain. Ini kombinasi yang luar biasa karena saya juga ingin melihat jumlah umpan sebelum assist. Saya ingin melihat itu dan saya yakin angka-angkanya juga akan tinggi.”
Bagaimana Olise bisa menjadi pemenang Ballon d'Or pada tahun 2026
Olise dianggap telah menjadi pesaing serius untuk meraih penghargaan Ballon d’Or pada tahun 2026. Namun, ia mungkin perlu meraih gelar-gelar bergengsi bersama klub dan tim nasionalnya agar bisa memuncaki jajak pendapat tersebut.
Bayern telah mencapai semifinal Liga Champions, namun harus membalikkan defisit 5-4 pada leg pertama melawan Paris Saint-Germain untuk bersaing memperebutkan gelar Eropa, sementara Prancis—dengan Kylian Mbappe sebagai kapten skuad bertabur bintang—diunggulkan oleh banyak pihak untuk merebut gelar juara dunia pada Piala Dunia musim panas ini.