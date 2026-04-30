Kembalinya Michael Olise yang bernilai £170 juta ke Liga Premier? Prediksi destinasi transfer alternatif bagi bintang Bayern Munich yang mirip Franck Ribéry dan telah mencatatkan angka-angka ‘luar biasa’

Berawal dari Reading, gelandang serang kelahiran London ini melangkah ke kasta tertinggi saat bergabung dengan Selhurst Park pada 2021. Selama tiga tahun bersama The Eagles, karier Olise melesat pesat, hingga akhirnya raksasa Jerman Bayern Munich datang meminangnya pada 2024 dan merogoh kocek sebesar £52 juta ($70 juta).

Pengakuan sebagai pemain timnas senior Prancis melengkapi kepindahannya ke Allianz Arena, di mana ia menikmati gelar juara Bundesliga bersama Harry Kane dan kawan-kawan selama musim debutnya di Bavaria.

Olise mencapai 20 pertandingan untuk pertama kalinya dalam kariernya pada musim 2024-25, dan telah mengulangi pencapaian tersebut pada musim ini. Ia juga telah mencatatkan 26 assist di semua kompetisi, menjadikannya pengaruh kreatif paling produktif di dunia sepak bola.

Banyak pihak yang dengan cepat menyebut pemain berusia 24 tahun ini sebagai pemain sayap terbaik di dunia, dan sulit untuk membantah prestasinya. Bayern pun berusaha menangkis segala perhatian yang tidak diinginkan yang tertuju pada Olise dengan menekankan bahwa nilainya bisa mencapai €200 juta.