Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kembalinya Manuel Neuer ke timnas Jerman disebut sebagai 'pukulan telak' saat legenda Bayern itu mengkritik keputusan Julian Nagelsmann yang memasukkan kiper yang sudah pensiun itu ke dalam skuad Piala Dunia
Matthaus mengecam keputusan yang sangat mengecewakan
Matthaus tidak segan-segan dalam menilai situasi ini, dengan menyatakan bahwa memasukkan kembali Neuer pada saat-saat terakhir merupakan penghinaan besar bagi para pemain yang telah tampil selama babak kualifikasi. Dalam wawancara dengan Sky, ia mengungkapkan kekhawatirannya terkait perlakuan yang diterima kiper utama saat ini, Oliver Baumann.
“Saya tidak tahu percakapan apa yang telah terjadi,” kata Matthaus. “Ini merupakan tamparan bagi Oliver Baumann, terutama jika Anda belum berbicara dengannya. Anda seharusnya mempersiapkannya untuk hal ini – dari sudut pandang kemanusiaan, Anda bahkan harus melakukannya. Manuel Neuer tentu saja juga harus memberi lampu hijau kepada Julian Nagelsmann bahwa ia siap. Ini semua hanya spekulasi. Kiper terbaik adalah Manuel Neuer; ia juga telah membuktikannya. Baumann telah memainkan pertandingan-pertandingan yang hebat.”
- AFP
Kepercayaan dan transparansi di bawah sorotan
Waktu pengambilan keputusan ini sangat sensitif, mengingat hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum pengumuman skuad final. Matthäus tetap khawatir bahwa kurangnya transparansi dari Nagelsmann dapat merusak kepercayaan di ruang ganti, terutama di kalangan kiper yang tetap setia pada tim nasional saat Neuer absen.
Ketika ditanya apakah ia akan tetap berangkat ke turnamen jika berada di posisi Baumann, Matthaus menjawab dengan tegas. Ia menyatakan: “Jika Anda terbuka kepada saya, ya. Jika saya baru mengetahuinya di saat-saat terakhir, saya akan mempertimbangkan apakah saya masih bisa mempercayai pelatih ini. Ini sudah merupakan hubungan yang didasari kepercayaan. Kami hanya berspekulasi dan tidak mengetahui semua detailnya. Namun, dari sudut pandang kemanusiaan, penting untuk berbicara dengan Baumann.”
Hamann dan Ballack memberikan tanggapan mengenai kembalinya
Hamann ikut menyuarakan ketidaksetujuan, dengan secara tegas membedakan situasi Neuer dari kembalinya pemain-pemain ternama sebelumnya seperti Toni Kroos. Hamann berpendapat bahwa memberikan kesempatan kepada pemain yang tidak ikut serta dalam babak kualifikasi akan mengirimkan pesan yang salah kepada seluruh skuad menjelang turnamen sebesar ini.
“Saya tidak akan melakukannya,” jelas Hamann. “Baumann bermain di babak kualifikasi. Itu berbeda dengan Toni Kroos, ketika tidak ada babak kualifikasi. Tapi sekarang, setelah hari terakhir musim ini, untuk mengatakan: Neuer kembali, saya rasa itu bukan ide yang bagus.”
Sementara itu, Ballack mengatakan kepada DAZN: “Tanda-tanda semakin jelas bahwa dia akan ada di sana. Jika dia ada di sana, dia akan menjadi kiper utama.”
- Getty Images Sport
Neuer menolak memberikan komentar
Neuer menolak berkomentar mengenai situasi Baumann terkait kembalinya sang kiper ke tim nasional, setelah Bayern Munich menang 5-1 atas Koln pada hari terakhir musim Bundesliga. "Bagi saya, itu bukan masalah hari ini. Hari ini kami merayakan gelar juara; pekan depan kami punya tugas yang sangat penting di ajang piala," katanya.
Ketika ditanya apakah itu akan menjadi penghinaan bagi kiper Hoffenheim jika ia mengambil posisi starter, Baumann menjawab: "Saya tidak bisa berkomentar mengenai hal itu. Tanyakan [Nagelsmann] malam ini; dia akan tampil di Sportstudio. Itu bukan pertanyaan untuk saya."