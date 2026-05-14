Kembalinya Manuel Neuer ke gawang timnas Jerman semakin mungkin: Bintang Bayern itu tampaknya masuk dalam daftar skuad Julian Nagelsmann untuk Piala Dunia

Apakah Manuel Neuer akhirnya bisa ikut serta dalam Piala Dunia? Bagaimanapun, kiper FC Bayern München itu dilaporkan telah masuk dalam skuad 55 pemain yang disusun oleh Julian Nagelsmann. Hal ini dilaporkan oleh Sky Sport. Skuad sementara tersebut harus sudah diserahkan kepada FIFA paling lambat Senin lalu.
Diterjemahkan oleh
Hanya pemain yang masuk dalam daftar pemanggilan tambahan ini yang boleh dipanggil atau, jika diperlukan, ditambahkan ke dalam skuad untuk putaran final Piala Dunia yang akan dimulai pada 11 Juni di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nagelsmann akan mengumumkan skuadnya pada Kamis mendatang.
Menurut informasi dari Sky Sport, pelatih timnas Jerman dan Neuer dilaporkan telah bertemu secara langsung dan membahas kemungkinan kembalinya kiper luar biasa berusia 40 tahun tersebut.
Apakah nasib sial ter Stegen juga merupakan keberuntungan bagi Neuer?
Neuer telah tampil dalam total 124 pertandingan internasional bersama tim nasional Jerman, menjadi juara dunia pada 2014, dan kembali pada 2024 setelah tersingkir di perempat final melawan Spanyol pada Kejuaraan Eropa yang digelar di kandang sendiri.
Sejak saat itu, seruan agar kiper yang beberapa kali dinobatkan sebagai Kiper Terbaik Dunia ini kembali terus bergema, yang semakin diperkuat oleh penampilannya yang konsisten, serta nasib sial yang terus menimpa penggantinya, Marc-Andre ter Stegen, akibat cedera.
Oliver Baumann akan bermain di Nations League dan kualifikasi Piala Dunia
"Kita baru saja melihat dalam beberapa pertandingan terakhir betapa luar biasanya Neuer sebagai kiper, meski usianya sudah 40 tahun," kata Presiden Bayern Herbert Hainer pada Kamis kepada Sky Sport di sela-sela final Piala DFB Wanita di Köln. "Saya selalu senang jika para pemain terbaik ikut serta di Piala Dunia, tapi itu adalah urusan antara dia dan Julian Nagelsmann. Keduanya yang akan memutuskan."
Dalam pertandingan internasional terbaru pada akhir Maret melawan Swiss dan Ghana, Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), dan Finn Dahmen (FC Augsburg) membentuk trio penjaga gawang Jerman.
Baumann yang berusia 35 tahun belakangan ini menjadi pilihan utama Nagelsmann dan menjaga gawang Jerman baik di Nations League maupun dalam kualifikasi Piala Dunia yang sukses.
Tim DFB: Pertandingan-pertandingan berikutnya tim nasional Jerman
Tanggal
Pertandingan
Kompetisi
Minggu, 31 Mei (20.45)
Jerman vs. Finlandia
Pertandingan persahabatan
Sabtu, 6 Juni (pukul 20.30)
AS vs. Jerman
Pertandingan persahabatan
Minggu, 14 Juni (pukul 19.00)
Jerman vs. Curacao
Piala Dunia 2026
Sabtu, 20 Juni (pukul 22.00)
Jerman vs. Pantai Gading
Piala Dunia 2026
Kamis, 25 Juni (pukul 22.00)
Ekuador vs. Jerman
Piala Dunia 2026