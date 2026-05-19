Kembalinya Manuel Neuer bisa berakibat serius: Para bintang FC Bayern pun tampaknya turut berperan dalam kembalinya sang kiper ke Piala Dunia

Upaya-upaya untuk membujuknya kembali semakin gencar setelah penampilan gemilang Neuer di Liga Champions saat melawan Real Madrid pada leg pertama dan di semifinal melawan Paris Saint-Germain. Akibatnya, Neuer sendiri—setelah berkonsultasi dengan keluarganya—kemudian memberikan sinyal kepada DFB dan Nagelsmann bahwa ia dapat membayangkan untuk kembali ke tim nasional Jerman.

Sampai saat itu, hampir tidak ada kontak antara kiper berusia 40 tahun itu dan Nagelsmann. Namun seiring berjalannya waktu, panggilan telepon menjadi lebih sering, dan kini, menurut laporan media yang seragam, kembalinya Neuer sebagai kiper utama di putaran final Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko hampir pasti.

Nagelsmann dilaporkan juga telah menginformasikan hal ini kepada Oliver Baumann dalam sebuah panggilan telepon. Menurut Abendzeitung, Nagelsmann dilaporkan telah meyakinkan kiper TSG Hoffenheim berusia 35 tahun itu pada bulan Maret bahwa ia akan tetap berangkat ke Piala Dunia sebagai kiper utama, bahkan jika Neuer kembali. Kini, Nagelsmann harus memberitahu Baumann bahwa janji tersebut tidak dapat dipenuhi. Baumann dilaporkan sangat kecewa, namun ia memastikan akan tetap bersedia menjadi kiper cadangan.