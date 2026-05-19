Seperti dilaporkan oleh Sport Bild, beberapa pemain kunci tim nasional Jerman yang namanya tidak disebutkan dilaporkan telah mendesak pelatih tim nasional Julian Nagelsmann agar Neuer kembali bermain di Piala Dunia. Terutama rekan-rekan setimnya di FC Bayern yang berulang kali menyarankan Neuer untuk mempertimbangkan menarik kembali keputusannya untuk pensiun.
Kembalinya Manuel Neuer bisa berakibat serius: Para bintang FC Bayern pun tampaknya turut berperan dalam kembalinya sang kiper ke Piala Dunia
Upaya-upaya untuk membujuknya kembali semakin gencar setelah penampilan gemilang Neuer di Liga Champions saat melawan Real Madrid pada leg pertama dan di semifinal melawan Paris Saint-Germain. Akibatnya, Neuer sendiri—setelah berkonsultasi dengan keluarganya—kemudian memberikan sinyal kepada DFB dan Nagelsmann bahwa ia dapat membayangkan untuk kembali ke tim nasional Jerman.
Sampai saat itu, hampir tidak ada kontak antara kiper berusia 40 tahun itu dan Nagelsmann. Namun seiring berjalannya waktu, panggilan telepon menjadi lebih sering, dan kini, menurut laporan media yang seragam, kembalinya Neuer sebagai kiper utama di putaran final Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko hampir pasti.
Nagelsmann dilaporkan juga telah menginformasikan hal ini kepada Oliver Baumann dalam sebuah panggilan telepon. Menurut Abendzeitung, Nagelsmann dilaporkan telah meyakinkan kiper TSG Hoffenheim berusia 35 tahun itu pada bulan Maret bahwa ia akan tetap berangkat ke Piala Dunia sebagai kiper utama, bahkan jika Neuer kembali. Kini, Nagelsmann harus memberitahu Baumann bahwa janji tersebut tidak dapat dipenuhi. Baumann dilaporkan sangat kecewa, namun ia memastikan akan tetap bersedia menjadi kiper cadangan.
Manuel Neuer kembali mengalami masalah pada betisnya — apakah Jonas Urbig juga akan mendapat tiket ke Piala Dunia?
Namun, masih ada satu tanda tanya kecil — dan itu terkait dengan kondisi kesehatan Neuer. Sekali lagi, betis sang kiper yang sudah tidak muda lagi menimbulkan masalah. Kemungkinannya untuk tampil dalam final DFB-Pokal pada Sabtu mendatang melawan VfB Stuttgart masih diragukan. Menurut Sport Bild, jika Neuer bisa kembali berlatih pada Kamis, ia akan menjadi penjaga gawang dalam final tersebut.
Selain itu, ada diskusi intensif dengan tim pelatih di bawah Nagelsmann untuk mengklarifikasi sejauh mana masalah betis yang berulang ini mengancam partisipasinya di Piala Dunia. Pada hari Kamis, menjelang pengumuman resmi skuad, direncanakan akan ada pertemuan lagi antara Nagelsmann dan Neuer untuk menghilangkan keraguan terakhir.
Neuer telah mengalami tiga robekan otot kecil di betisnya selama musim ini dan berulang kali absen. Ia digantikan oleh Jonas Urbig, yang berkat penampilannya yang meyakinkan sebagai pengganti Neuer juga berhak berharap untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia.
Kembalinya Neuer menjelang Piala Dunia kemungkinan besar akan berdampak buruk bagi Nübel
Pasalnya, seperti dilaporkan Süddeutsche Zeitung, Nagelsmann kini bahkan mempertimbangkan untuk terlebih dahulu menunjuk tim penjaga gawang beranggotakan empat orang—yang terdiri dari Neuer, Urbig, Oliver Baumann, dan Alexander Nübel—untuk keperluan latihan. Namun, menurut Abendzeitung, ada tanda tanya besar terutama di balik penunjukan Nübel, karena hubungan antara Neuer dan penjaga gawang VfB Stuttgart itu tidaklah baik. Sebagai calon pengganti Nübel, Nagelsmann dilaporkan mempertimbangkan Finn Dahmen dari FC Augsburg dan Noah Atubolu dari SC Freiburg.
Nübel pindah dari FC Schalke 04 ke FC Bayern pada musim panas 2020 tanpa biaya transfer dan direncanakan sebagai calon pengganti Neuer di sana. Namun, berbeda dengan Urbig, ia hampir tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan diri di klub juara Jerman tersebut dan pindah setelah hanya satu tahun, pertama dengan status pinjaman selama dua tahun ke AS Monaco, lalu juga dengan status pinjaman ke VfB Stuttgart. Di sana, ia kini mengakhiri musim ketiganya yang gemilang dengan final piala pada hari Sabtu.
Bagaimana kelanjutan kariernya selanjutnya masih belum jelas. Secara kontrak, Nübel masih terikat dengan klub asal Munich hingga 2030. Namun, karena Neuer telah memperpanjang kontraknya di Bayern untuk satu tahun lagi, kembalinya Nübel ke FCB tidak mungkin terjadi. Hal ini bahkan baru-baru ini dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Christoph Freund. Namun, VfB tidak mampu dan tidak bersedia membayar gaji tahunan Nübel yang kabarnya mencapai dua belas juta euro. Selain itu, menurut Sky, Bayern meminta biaya transfer antara sepuluh hingga 15 juta euro.