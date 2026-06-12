Seperti dilaporkan oleh The Athletic, klub Liga Premier Brighton & Hove Albion telah mengajukan tawaran transfer resmi kepada klub induk sang bek berusia 19 tahun, Tottenham Hotspur.
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Kembalinya Luka Vuskovic ke HSV tampaknya benar-benar batal! Luka Vuskovic dikabarkan telah menemukan klub baru
Nilai transfer ini diperkirakan mencapai hampir 35 juta euro (30 juta poundsterling); jika kesepakatan tercapai, Vuskovic akan bergabung dengan The Seagulls setelah turnamen Piala Dunia yang sedang berlangsung ini berakhir. Namun, masih dipertanyakan apakah Spurs akan menerima tawaran serendah itu, mengingat batas harga terendah sebelumnya diperkirakan mencapai 60 juta euro.
Sementara itu, menurut The Athletic, Vuskovic sendiri dapat membayangkan pindah ke Brighton, dan menurut laporan Sky, bahkan sudah ada kesepakatan lisan yang lengkap.
Menurut The Athletic, kemungkinan juga ada kesepakatan pertukaran, di mana Jan Paul van Hecke yang diincar Tottenham bergabung dengan Spurs, dan sebagai gantinya, Spurs membiarkan Vuskovic pindah ke Brighton.
Pindah permanen pemain berusia 19 tahun ini ke dalam lingkup Premier League akan menjadi pukulan berat terutama bagi Hamburger SV. Klub ini telah meminjam pemain Kroasia tersebut pada musim lalu dan belakangan ini diam-diam berharap perpanjangan kesepakatan peminjaman tersebut.
Vuskovic sendiri berulang kali menekankan bahwa ia sama sekali tidak keberatan untuk bermain satu tahun lagi bersama Rothosen. Dengan demikian, ia akhirnya bisa bermain bersama saudaranya, Mario, yang terikat kontrak permanen dengan HSV, namun dalam beberapa tahun terakhir harus menjalani skorsing doping yang kontroversial. Mulai 15 November 2026, Mario Vuskovic akan kembali berhak bermain.
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Banyak klub papan atas tertarik untuk merekrut Luka Vuskovic
Pada musim lalu, adik laki-lakinya, Luka, menjadi salah satu kejutan terbesar di kasta tertinggi sepak bola Jerman dan langsung membuktikan diri sebagai salah satu bek tengah terbaik di Bundesliga. Bersama Hamburg, ia menjadi pemain inti tak tergantikan di bawah asuhan pelatih Merlin Polzin dan tampil dalam 30 pertandingan resmi di semua kompetisi (enam gol, satu assist).
Akibatnya, bek tengah ini menjadi incaran banyak klub papan atas. Di antaranya, FC Bayern München dikabarkan termasuk di antara klub-klub yang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun ini.
Selain itu, FC Barcelona juga dilaporkan tertarik pada Vuskovic. Kabarnya, pembicaraan awal antara klub dan pemain telah berlangsung.
Kontrak pemain asal Kroasia ini dengan Tottenham Hotspur masih berlaku hingga 30 Juni 2030.