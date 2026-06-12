Kembalinya Luka Vuskovic ke HSV tampaknya benar-benar batal! Luka Vuskovic dikabarkan telah menemukan klub baru

Nilai transfer ini diperkirakan mencapai hampir 35 juta euro (30 juta poundsterling); jika kesepakatan tercapai, Vuskovic akan bergabung dengan The Seagulls setelah turnamen Piala Dunia yang sedang berlangsung ini berakhir. Namun, masih dipertanyakan apakah Spurs akan menerima tawaran serendah itu, mengingat batas harga terendah sebelumnya diperkirakan mencapai 60 juta euro.

Sementara itu, menurut The Athletic, Vuskovic sendiri dapat membayangkan pindah ke Brighton, dan menurut laporan Sky, bahkan sudah ada kesepakatan lisan yang lengkap.

Menurut The Athletic, kemungkinan juga ada kesepakatan pertukaran, di mana Jan Paul van Hecke yang diincar Tottenham bergabung dengan Spurs, dan sebagai gantinya, Spurs membiarkan Vuskovic pindah ke Brighton.

Pindah permanen pemain berusia 19 tahun ini ke dalam lingkup Premier League akan menjadi pukulan berat terutama bagi Hamburger SV. Klub ini telah meminjam pemain Kroasia tersebut pada musim lalu dan belakangan ini diam-diam berharap perpanjangan kesepakatan peminjaman tersebut.

Vuskovic sendiri berulang kali menekankan bahwa ia sama sekali tidak keberatan untuk bermain satu tahun lagi bersama Rothosen. Dengan demikian, ia akhirnya bisa bermain bersama saudaranya, Mario, yang terikat kontrak permanen dengan HSV, namun dalam beberapa tahun terakhir harus menjalani skorsing doping yang kontroversial. Mulai 15 November 2026, Mario Vuskovic akan kembali berhak bermain.