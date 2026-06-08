Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid telah dikonfirmasi & dijanjikan transfer senilai €150 juta, sementara Florentino Perez-penggemar ‘Galactico’-terpilih kembali sebagai presiden Los Blancos

Kemenangan pada hari Minggu ini memastikan Perez tetap memimpin klub raksasa Spanyol tersebut hingga tahun 2030, melanjutkan masa kepemimpinannya yang telah membawa klub ini meraih tujuh dari 15 gelar Piala Eropa yang menjadi rekornya. Terlepas dari kekecewaan yang dialami di lapangan belakangan ini, Perez tetap menjadi tokoh berpengaruh yang tak terbantahkan di Bernabeu.

"Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih lebih banyak gelar," katanya kepada para pendukungnya dalam pesta kemenangan larut malam tak lama setelah saluran televisi klub Real Madrid melaporkan bahwa Perez telah mengalahkan penantangnya, Enrique Riquelme. Administrator veteran yang juga menjalankan perusahaan konstruksi internasional ini belum pernah menghadapi tantangan serius untuk jabatan presiden selama lebih dari dua dekade, karena ia selalu mencalonkan diri tanpa lawan dalam setiap pemilihan sejak 2009.