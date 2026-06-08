Getty Images
Diterjemahkan oleh
Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid telah dikonfirmasi & dijanjikan transfer senilai €150 juta, sementara Florentino Perez-penggemar ‘Galactico’-terpilih kembali sebagai presiden Los Blancos
Perez terpilih kembali sebagai ketua Real Madrid
Kemenangan pada hari Minggu ini memastikan Perez tetap memimpin klub raksasa Spanyol tersebut hingga tahun 2030, melanjutkan masa kepemimpinannya yang telah membawa klub ini meraih tujuh dari 15 gelar Piala Eropa yang menjadi rekornya. Terlepas dari kekecewaan yang dialami di lapangan belakangan ini, Perez tetap menjadi tokoh berpengaruh yang tak terbantahkan di Bernabeu.
"Kami akan terus bekerja agar Real Madrid terus meraih lebih banyak gelar," katanya kepada para pendukungnya dalam pesta kemenangan larut malam tak lama setelah saluran televisi klub Real Madrid melaporkan bahwa Perez telah mengalahkan penantangnya, Enrique Riquelme. Administrator veteran yang juga menjalankan perusahaan konstruksi internasional ini belum pernah menghadapi tantangan serius untuk jabatan presiden selama lebih dari dua dekade, karena ia selalu mencalonkan diri tanpa lawan dalam setiap pemilihan sejak 2009.
- AFP
"The Special One" akan kembali
Kabar mengejutkan terbesar dari kemenangan pemilu ini adalah kepastian kembalinya Mourinho ke ibu kota Spanyol. Pelatih asal Portugal yang pernah memimpin Los Blancos antara tahun 2010 dan 2013 ini menjadi tokoh sentral dalam materi kampanye Perez. Masa jabatannya yang kedua ini dipandang sebagai langkah untuk mengembalikan disiplin dan semangat juang ke tim yang telah dua musim tanpa trofi besar.
Perez tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap mantan bos Chelsea dan Manchester United tersebut selama proses tersebut. Perez mengatakan bahwa dia "bangga bahwa Jose Mourinho, salah satu pelatih terbaik di dunia, akan kembali." Langkah ini menandai perubahan arah yang dramatis bagi klub, saat mereka berusaha melupakan kekecewaan dari kampanye-kampanye terakhir dan gagalnya proyek Liga Super Eropa.
Janji-janji Galactico dan dana transfer sebesar €150 juta
Perez tidak hanya berfokus pada posisi manajer, karena ia telah merancang strategi perekrutan ambisius untuk memperkuat skuad tim utama. Selain target pemain bertahan seperti Ibrahima Konate dari Liverpool dan Denzel Dumfries dari Inter Milan, sang presiden telah berjanji untuk mendatangkan pemain "Galactico" senilai lebih dari €150 juta (£126 juta/$161 juta). Akuisisi besar ini diperkirakan akan diumumkan secara resmi akhir pekan ini sebagai bagian dari perayaan pasca-pemilihan.
Dengan berkomitmen pada pengeluaran transfer yang sangat besar, presiden ini ingin menegaskan kembali komitmennya terhadap model "Galacticos" tradisional yang menjadi ciri khas masa jabatannya sebelumnya. Identitas target senilai €150 juta tersebut masih menjadi bahan spekulasi yang intens di seluruh Eropa. Sejumlah laporan menyebutkan dua nama yang dikaitkan dengan penandatanganan pemain bintang tersebut, yaitu Michael Olise dan Vitinha.
- Goal - GFX
Riquelme menerima kekalahan, namun bertekad untuk kembali
Meskipun penantang berusia 37 tahun, Riquelme, melancarkan kampanye yang meyakinkan dengan dukungan para legenda klub seperti Raúl González, Fernando Hierro, dan Iker Casillas, pada akhirnya ia gagal. Riquelme sempat berjanji akan mendatangkan bintang Manchester City, Erling Haaland, meskipun klaim tersebut dibantah oleh pihak sang pemain. Meski kalah, eksekutif di bidang energi terbarukan ini menegaskan bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan politiknya.
Riquelme mengucapkan selamat kepada Perez dan menerima hasilnya. Namun, ia memberi sinyal bahwa ia akan mempertimbangkan untuk mencalonkan diri lagi. "Bagi kami, ini bukanlah akhir, ini adalah awal," kata Riquelme. "Real Madrid tidak akan menghabiskan 20 tahun lagi tanpa mengadakan pemilihan."