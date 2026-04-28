Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid semakin mendekati kenyataan! Florentino Perez lebih memilih pelatih Benfica untuk menggantikan Alvaro Arbeloa sebagai manajer
Mourinho berpeluang kembali ke Bernabeu
Mourinho santer dikaitkan dengan kembalinya yang sensasional ke Real Madrid saat klub tersebut bersiap untuk pergantian manajer. Meskipun pelatih veteran tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan Benfica, The Athletic menyebutkan bahwa Perez telah menetapkannya sebagai target utama untuk menangani tim utama pada musim panas ini.
Peluang penunjukan ini muncul di saat klub sedang mencari sosok pemenang yang sudah terbukti untuk menstabilkan proyek yang selama ini kesulitan menjaga konsistensi. Mourinho, yang pernah melatih Los Merengues antara tahun 2010 dan 2013, tetap menjalin hubungan dekat dengan Perez. Ketersediaannya didukung oleh klausul khusus dalam kontraknya di Benfica, yang kabarnya memungkinkan pemutusan kontrak dengan biaya sekitar €3 juta dalam waktu sepuluh hari setelah musim berakhir.
Perez menunjuk pengganti Arbeloa
Pemicu pencarian ini adalah keraguan mengenai masa depan Arbeloa sebagai manajer tetap di Santiago Bernabeu. Arbeloa ditunjuk sebagai pelatih kepala pada Januari 2026 setelah pemecatan Xabi Alonso, namun ia kesulitan membalikkan keadaan tim. Dengan Madrid yang tampaknya akan menutup musim kedua berturut-turut tanpa trofi besar, Perez kemungkinan akan memilih sosok elit dan terkenal untuk mengembalikan daya saing klub.
Meskipun Arbeloa tetap menjadi sosok yang dihormati dalam struktur klub, petinggi klub percaya bahwa skuad senior membutuhkan sosok yang lebih berpengalaman untuk mengarahkan transisi para talenta muda menjadi pemain kelas dunia. Perez memandang pendekatan psikologis dan standar tanpa kompromi Mourinho sebagai solusi ideal untuk mengatasi kurangnya ketangguhan yang saat ini dialami skuad. Presiden klub dilaporkan memimpin proses perekrutan ini secara pribadi, serupa dengan intervensi-intervensinya sebelumnya selama periode-periode penuh tekanan bagi klub.
Warisan abadi Mourinho di Madrid
Selama masa jabatannya yang pertama di Spanyol, Mourinho berhasil mematahkan dominasi Barcelona asuhan Pep Guardiola, dengan merebut gelar La Liga musim 2011-12 berkat raihan 100 poin dan 121 gol yang memecahkan rekor. Masa jabatannya ditandai dengan gaya permainan yang agresif dan mengandalkan serangan balik, serta ketangguhan mental yang membawa Madrid mencapai semifinal Liga Champions tiga kali berturut-turut. Meskipun kepergiannya pada 2013 diwarnai kontroversi, banyak pendukung memandang eranya sebagai titik balik yang mengembalikan status Madrid sebagai kekuatan global.
Bukan satu-satunya pesaing
Keputusan akhir mengenai pelatih baru Real Madrid diperkirakan akan diumumkan tak lama setelah musim liga domestik berakhir. Arbeloa diperkirakan akan memimpin sisa pertandingan sebelum pengumuman resmi mengenai kepemimpinan baru dilakukan, meskipun Mourinho bukanlah pilihan utama di kalangan staf pelatih. Pelatih Argentina Lionel Scaloni juga dikaitkan dengan posisi tersebut, bersama dengan Sebastian Hoeness dari Stuttgart, sementara The Athletic juga melaporkan bahwa manajer Timnas AS Mauricio Pochettino sedang dipertimbangkan di Bernabeu.