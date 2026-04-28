Kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid semakin mendekati kenyataan! Florentino Perez lebih memilih pelatih Benfica untuk menggantikan Alvaro Arbeloa sebagai manajer

Mourinho santer dikaitkan dengan kembalinya yang sensasional ke Real Madrid saat klub tersebut bersiap untuk pergantian manajer. Meskipun pelatih veteran tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan Benfica, The Athletic menyebutkan bahwa Perez telah menetapkannya sebagai target utama untuk menangani tim utama pada musim panas ini.

Peluang penunjukan ini muncul di saat klub sedang mencari sosok pemenang yang sudah terbukti untuk menstabilkan proyek yang selama ini kesulitan menjaga konsistensi. Mourinho, yang pernah melatih Los Merengues antara tahun 2010 dan 2013, tetap menjalin hubungan dekat dengan Perez. Ketersediaannya didukung oleh klausul khusus dalam kontraknya di Benfica, yang kabarnya memungkinkan pemutusan kontrak dengan biaya sekitar €3 juta dalam waktu sepuluh hari setelah musim berakhir.