Kembalinya Jadon Sancho untuk kedua kalinya? BVB tampaknya sudah memiliki rencana transfer yang jelas

Sehubungan dengan hal ini, BVB dilaporkan setidaknya telah menghubungi Ibrahim Mbaye dari Paris Saint-Germain untuk menguji kesediaannya pindah pada musim panas nanti. Mbaye tampil dalam keempat pertandingan Senegal di Piala Dunia dan justru mencetak gol saat melawan Prancis pada pertandingan pertama fase grup. Meskipun ia masih jauh dari status pemain inti di PSG, ia setidaknya tampil secara reguler di Ligue 1 pada musim lalu (998 menit, tiga gol, dua assist).

Berbeda dengan Sancho, Mbaye yang berusia 18 tahun tentu saja bukanlah rekrutan murah mengingat kontraknya masih berlaku hingga 2028, kecuali jika PSG bersedia mempertimbangkan skema peminjaman.

Hingga saat ini, BVB telah mendatangkan tiga pemain baru yang menonjol namun masih sangat muda, yaitu bek tengah Joane Gadou, bek kiri Kaua Prates, dan gelandang Justin Lerma, sementara pemain berpengalaman seperti Niklas Süle (pensiun), Julian Brandt (kontrak habis), dan Salih Özcan (Besiktas) telah meninggalkan klub.

Ricken telah mengumumkan niatnya untuk merealisasikan “satu, dua, tiga transfer yang benar-benar bagus” sebelum jendela transfer ditutup. Selain Sancho, nama-nama seperti Fisnik Asllani (Hoffenheim), Nicolo Tresoldi (Club Brugge), dan Konstantinos Karetsas (KRC Genk) terus muncul dalam pembicaraan ini.

Sancho mengalami masa-masa sulit setelah pindah dari Dortmund ke Manchester United dengan nilai transfer sebesar 85 juta euro. Di kubu Setan Merah, ia jarang tampil mengesankan; bahkan, setelah berselisih dengan pelatih Erik ten Hag, ia diskors dan dipindahkan ke tim cadangan. Hal itu disusul dengan masa peminjaman yang kurang sukses ke Chelsea dan kemudian ke Aston Villa. Bersama The Villans, Sancho meraih trofi Eropa keduanya setelah kemenangan di Conference League bersama Chelsea, namun kontribusinya terhadap kemenangan klub asal Birmingham itu di Liga Europa pun terbilang minim.

Secara keseluruhan, Sancho yang hanya bermain sebagai pemain cadangan tampil dalam 39 pertandingan resmi dan hanya mencetak satu gol serta tiga assist dalam 1.672 menit. Aston Villa kemudian memutuskan untuk tidak mempermanenkan kontrak pemain sayap tersebut.