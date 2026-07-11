Kembalinya El Rakraki dan Pencarian Penyelamat... Bagaimana Tim Nasional Maroko Dapat Memanfaatkan Piala Dunia 2026?

Jika kita melihat perbedaan antara tim nasional Maroko pada edisi 2022 dan 2026, kunci utamanya terletak pada kedua pelatih, yaitu mantan pelatih Walid Regragui dan pelatih saat ini Mohamed Wahbi.

Pada 2022, Walid Regragui mengandalkan gaya permainan defensif sebagai prioritas utama, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga gawang tetap bersih, sebelum mengejutkan lawan dengan serangan balik yang mematikan.

"Singa Atlas" berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih saat menghadapi dua tim terkuat di dunia pada babak gugur; mereka bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol sebelum lolos melalui adu penalti, sementara mengalahkan Portugal dengan skor 1-0.

Bahkan saat dikalahkan Prancis di semifinal dengan skor 2-0, pertandingan tersebut tidaklah mudah, karena “Les Bleus” kesulitan menembus gawang kiper Yassine Bounou, sementara Maroko juga nyaris mencetak gol dalam beberapa kesempatan.

Situasinya sangat berbeda di bawah asuhan pelatih Mohamed Wahbi, yang mengadopsi filosofi menyerang yang berfokus pada penguasaan bola yang lebih besar serta serangan yang terorganisir.

Namun, filosofi menyerang ini kurang diperkuat oleh aspek pertahanan, di mana timnas Maroko tampak tak mampu melindungi gawang Yassine Bounou dalam banyak kesempatan, bahkan hingga kebobolan dua gol dari Haiti di babak penyisihan grup.

Selama pertandingan melawan Prancis, filosofi menyerang Wahbi tidak mampu menandingi “Les Bleus”, dan tim juga gagal bertahan dengan kokoh; timnas Maroko tampak runtuh sejak awal pertandingan, di tengah serangan bertubi-tubi ke gawang Bono.

Oleh karena itu, pelajaran terbesar yang harus dipetik oleh Mohamed Wahbi adalah kembali ke gaya permainan Walid Regragui, atau setidaknya memperbaiki kesalahan dalam strateginya, demi memperkuat lini pertahanan secara lebih optimal di masa mendatang.