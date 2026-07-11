Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kembalinya El Rakraki dan Pencarian Penyelamat... Bagaimana Tim Nasional Maroko Dapat Memanfaatkan Piala Dunia 2026?

FEATURES
Morocco
France vs Spain
France
Spain
World Cup
M. Ouahbi
W. Regragui
Maroko
Prancis
Spanyol
AS

"Singa Atlas" tersingkir dari Piala Dunia di babak perempat final

Perjalanan bersejarah yang dilalui tim nasional Maroko di Piala Dunia 2026 ini sebenarnya bisa saja berlanjut lebih jauh, seandainya saja mereka tidak berhadapan dengan salah satu tim terkuat dalam sejarah sepak bola.

Timnas Maroko tersingkir dari Piala Dunia pada babak perempat final, Kamis lalu, setelah kalah 0-2 dari Prancis, sehingga gagal mengulangi prestasi di Piala Dunia 2022, ketika mereka meraih peringkat keempat.

  • Kembalinya Al-Rakraki

    Jika kita melihat perbedaan antara tim nasional Maroko pada edisi 2022 dan 2026, kunci utamanya terletak pada kedua pelatih, yaitu mantan pelatih Walid Regragui dan pelatih saat ini Mohamed Wahbi.

    Pada 2022, Walid Regragui mengandalkan gaya permainan defensif sebagai prioritas utama, yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga gawang tetap bersih, sebelum mengejutkan lawan dengan serangan balik yang mematikan.

    "Singa Atlas" berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih saat menghadapi dua tim terkuat di dunia pada babak gugur; mereka bermain imbang tanpa gol melawan Spanyol sebelum lolos melalui adu penalti, sementara mengalahkan Portugal dengan skor 1-0.

    Bahkan saat dikalahkan Prancis di semifinal dengan skor 2-0, pertandingan tersebut tidaklah mudah, karena “Les Bleus” kesulitan menembus gawang kiper Yassine Bounou, sementara Maroko juga nyaris mencetak gol dalam beberapa kesempatan.

    Situasinya sangat berbeda di bawah asuhan pelatih Mohamed Wahbi, yang mengadopsi filosofi menyerang yang berfokus pada penguasaan bola yang lebih besar serta serangan yang terorganisir.

    Namun, filosofi menyerang ini kurang diperkuat oleh aspek pertahanan, di mana timnas Maroko tampak tak mampu melindungi gawang Yassine Bounou dalam banyak kesempatan, bahkan hingga kebobolan dua gol dari Haiti di babak penyisihan grup.

    Selama pertandingan melawan Prancis, filosofi menyerang Wahbi tidak mampu menandingi “Les Bleus”, dan tim juga gagal bertahan dengan kokoh; timnas Maroko tampak runtuh sejak awal pertandingan, di tengah serangan bertubi-tubi ke gawang Bono.

    Oleh karena itu, pelajaran terbesar yang harus dipetik oleh Mohamed Wahbi adalah kembali ke gaya permainan Walid Regragui, atau setidaknya memperbaiki kesalahan dalam strateginya, demi memperkuat lini pertahanan secara lebih optimal di masa mendatang.

    • Iklan

  • Mencari Penyelamat

    Masalahnya tidak hanya terletak pada lini pertahanan, tetapi juga pada lini serang. Meskipun Wahbi menerapkan gaya permainan yang mengutamakan penguasaan bola, pelatih asal Maroko itu tidak menemukan pemain yang mampu secara efektif mengubah penguasaan bola tersebut menjadi gol.

    Wahbi mengandalkan playmaker Ismail Sibari sebagai penyerang palsu selama turnamen ini, dan ia menonjol dengan satu keahlian, yaitu umpan-umpan panjang yang ia terima dengan cerdik di belakang barisan pertahanan lawan.

    Meskipun taktik tersebut efektif dan Saybari berhasil mencetak 3 gol, namun hal itu bukanlah solusi yang ideal dan paling tepat, karena “Singa” jelas membutuhkan penyerang tangguh yang mampu terlibat dalam duel-duel di darat maupun udara serta mengubah peluang menjadi gol.

    Mungkin Ayub Al-Kaabi adalah pemain yang memiliki kualitas tersebut, namun ia gagal mendapatkan kepercayaan dari Wahbi, sementara Sufyan Rahimi tidak memiliki kemampuan tersebut, yang menunjukkan kelemahan timnas Maroko dalam banyak situasi.

    Mohamed Wahbi dan staf pelatihnya harus mempercepat proses pencarian penyerang baru, guna memimpin timnas Maroko dalam kompetisi-kompetisi mendatang.

  • Proyek jangka panjang

    Namun, sebelum Wahbi mencari penyerang yang dapat mengamankan lini serang tim nasional Maroko, posisinya harus dijamin secara pribadi selama kompetisi mendatang, agar tidak mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Walid El-Rakraki.

    Al-Rakraki hengkang dari timnas Maroko sekitar tiga bulan sebelum putaran final Piala Dunia 2026, yang memicu ketidakstabilan teknis di timnas Maroko, terutama dengan para pemain baru yang dimasukkan Wahbi ke dalam skuad.

    Kepergian Al-Rakraki terutama disebabkan oleh kekalahan di final Piala Afrika 2025 melawan Senegal, sebelum gelar tersebut dikembalikan dua bulan kemudian melalui keputusan disiplin—hal yang berpotensi dialami oleh Wahbi sendiri.

    Timnas Maroko akan mengikuti dua edisi Piala Afrika sebelum Piala Dunia 2030, yang membuat Wahbi terancam dipecat jika hasilnya tidak memuaskan, baik bagi Federasi Sepak Bola Maroko maupun para suporter.

    Federasi Sepak Bola Maroko harus belajar dari pengalaman El-Rakraki, dan memberikan jaminan penuh kepada Wahbi untuk tetap menjabat hingga Piala Dunia 2030, terutama karena turnamen tersebut akan diselenggarakan di Maroko, bersama dengan Spanyol dan Portugal.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • Revolusi Kaum Muda

    Mungkin manfaat terbesar dari Piala Dunia ini adalah penurunan signifikan dalam rata-rata usia para pemain tim nasional Maroko, setelah perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Mohamed Wahbi pada susunan pemain.

    Timnas Maroko menempati peringkat ketiga dengan rata-rata usia termuda di Piala Dunia 2026, di bawah Pantai Gading dan Ekuador, yaitu 26,38 tahun.

    Banyak nama-nama muda yang menonjol di timnas Maroko, seperti gelandang Ayub Bouadi yang berusia 18 tahun, Bilal Al-Khnous, Shamsuddin Al-Talbi, Shadi Riad, Samir Al-Mrabet, dan Anas Salahuddin.

    Mungkin para pemain muda ini belum memberikan pengaruh yang jelas bagi timnas Maroko pada edisi Piala Dunia kali ini, namun pengaruh tersebut akan semakin terlihat pada ajang-ajang mendatang, terutama Piala Dunia 2030.

World Cup
France crest
France
FRA
Spain crest
Spain
ESP