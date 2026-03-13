Mengingat dominasi saat ini di bawah pelatih Vincent Kompany, hal itu terasa seperti masa lalu yang sudah lama berlalu. Namun, sebenarnya belum genap dua tahun sejak Bayer Leverkusen memenangkan gelar ganda dan menggulingkan Munich dari tahta nasional.
Kembalinya dia memiliki sentuhan yang menarik! "Pemain pengganti yang sempurna" kembali ke lapangan bersama FC Bayern setelah 537 hari
Pada September 2024, terjadi duel langsung pertama setelah pergantian kekuasaan sementara, sehingga suasana menjadi memanas. Di lapangan, kedua tim bermain imbang 1-1. Namun, di bangku cadangan, kiper cadangan Munich Sven Ulreich bertengkar dengan direktur olahraga Leverkusen Simon Rolfes.
Sebuah video kemudian beredar di media sosial, di mana Ulreich awalnya mengeluhkan dugaan permainan lambat Leverkusen, lalu berteriak ke arah bangku cadangan mereka: "Hei, duduklah Rolfes, dasar bajingan!" DFB menjatuhkan hukuman denda sebesar 20.000 euro dan skorsing satu pertandingan kepada Ulreich. Kompany secara terbuka membela kiper cadangannya itu. Penggemar Bayern meneriakkan "Kebebasan untuk Ulle" pada pertandingan berikutnya dan menuliskan slogan "DFB, kamu Rolfes - Ulle adalah salah satu dari kami!" pada spanduk.
Situasi kiper yang rumit di FC Bayern
Tepat seminggu sebelum insiden tersebut, Ulreich menggantikan kiper utama Manuel Neuer yang cedera saat melawan Werder Bremen - dan itu menjadi penampilan terakhirnya hingga saat ini. Ketika Neuer kembali absen pada Desember 2024, Daniel Peretz menggantikannya. Pada Januari, Jonas Urbig datang dan sejak itu - sebagian karena terpaksa, sebagian karena sengaja - secara teratur mengumpulkan pengalaman bermain.
Karena Neuer saat ini absen karena cedera otot betis, Urbig kembali diturunkan pada Selasa melawan Atalanta Bergamo, tetapi mengalami gegar otak dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 6-1 itu. Peretz (25) bermain sebagai pemain pinjaman di FC Southampton sejak Januari, sedangkan Alexander Nübel (29) sudah lebih lama bermain di VfB Stuttgart. Jadi, hanya tersisa satu orang: Pada akhir pekan ini, Sven Ulreich yang berusia 37 tahun akan menjaga gawang Munich, sehingga ini akan menjadi penampilan pertamanya dalam pertandingan resmi setelah 537 hari dan penampilan ke-104 untuk FC Bayern. Ironisnya, lawannya adalah Leverkusen dengan Rolfes, teman khusus Ulreich.
Urbig akan absen sekitar satu minggu, Neuer lebih lama lagi - kemungkinan Ulreich juga akan diturunkan pada pertandingan leg kedua melawan Atalanta pada Rabu dan pada Sabtu berikutnya di Bundesliga melawan Union Berlin. Posisi kiper cadangan akan diambil alih oleh pemain muda. Baik Jannis Bärtl (19) dari tim cadangan divisi empat atau Leonard Prescott (16) dari U19, yang telah bertolak ke Bergamo sebagai kiper ketiga. Kiper muda yang dianggap paling menjanjikan, Leon Klanac (19), saat ini juga sedang cedera.
Sven Ulreich dianggap sebagai favorit penggemar dan penggerak emosional di FC Bayern.
Ulreich pindah dari VfB Stuttgart ke FC Bayern pada tahun 2015 dengan biaya transfer sebesar 3,5 juta euro. Ketika Neuer absen selama berbulan-bulan pada musim 2017/18 karena patah tulang metatarsal, Ulreich menggantikannya dengan sangat baik. Namun, musim Ulreich saat itu berakhir tragis: Kesalahan yang ia lakukan di semifinal melawan Real Madrid menjadi faktor penentu dalam kekalahan tipis Bayern di Liga Champions. Meskipun demikian, bos Bayern, Uli Hoeneß, tetap menganugerahinya gelar "Man of the Year".
Pada musim 2020/21, Ulreich bermain untuk Hamburger SV yang saat itu berada di divisi dua, kemudian ia kembali ke Munich tanpa biaya transfer. "Ulle adalah pengganti yang sempurna," kata Christian Früchtl pada 2025 dalam wawancara dengan SPOX. Früchtl selama bertahun-tahun menjadi kiper ketiga di belakang Neuer dan Ulreich, dan sekarang ia bermain di Italia untuk US Lecce. Ulreich dianggap sebagai orang kepercayaan Neuer di FC Bayern, favorit para penggemar, dan pendorong emosional.
Insiden kemarahannya dalam pertandingan melawan Leverkusen bukanlah yang pertama. Sejak kembali pada 2021, Ulreich telah menerima empat kartu kuning karena mengeluh (hanya satu kali saat ia berada di lapangan) dan bahkan kartu merah saat duduk di bangku cadangan dalam pertandingan melawan Feyenoord Rotterdam musim lalu. "Dia hidup untuk klub dan membela klub ketika dia merasa ada ketidakadilan - kartu merah yang dia terima di bangku cadangan bukanlah kebetulan," kata Früchtl. "Tentu saja itu tidak baik dan dia harus lebih mengendalikan diri. Tapi itu menunjukkan betapa dia mengidentifikasikan dirinya dengan FC Bayern. Dengan sikap seperti itu, Ulle sangat penting bagi tim, bahkan di luar lapangan."
Apakah Sven Ulreich akan memperpanjang kontraknya di FC Bayern?
Namun, dalam setahun terakhir, Ulreich menjadi lebih tenang, yang mungkin terkait dengan tragedi pribadi yang dialaminya. Musim panas lalu, putranya meninggal dunia pada usia enam tahun setelah menderita penyakit yang berkepanjangan. Tak lama setelah itu, Ulreich menandatangani kontrak baru berdurasi satu tahun. "Dia adalah personifikasi dari keandalan. Dia menepati janjinya - dalam arti yang sesungguhnya," kata direktur olahraga Max Eberl saat itu. "Karakter seperti dia baik untuk setiap tim."
Apakah Ulreich akan memperpanjang kontraknya lagi masih belum jelas, sama seperti Neuer. Neuer ingin memutuskan pada akhir Maret, sekitar ulang tahunnya yang ke-40. Jika dia mengakhiri kariernya dan Ulreich memperpanjang kontraknya, Urbig kemungkinan akan naik menjadi nomor satu dan kiper cadangan baru akan direkrut. Peretz dan Nübel, yang saat ini dipinjamkan, tidak ingin duduk di bangku cadangan dan karena itu tampaknya tidak memiliki masa depan di Munich.
Sven Ulreich: Penampilannya untuk FC Bayern sejak kembali pada 2021
Musim Pertandingan 2021/22 8 2022/23 8 2023/24 15 2024/25 2 2025/26 -