Kembalinya dia memiliki sentuhan yang menarik! "Pemain pengganti yang sempurna" kembali ke lapangan bersama FC Bayern setelah 537 hari

Tepat seminggu sebelum insiden tersebut, Ulreich menggantikan kiper utama Manuel Neuer yang cedera saat melawan Werder Bremen - dan itu menjadi penampilan terakhirnya hingga saat ini. Ketika Neuer kembali absen pada Desember 2024, Daniel Peretz menggantikannya. Pada Januari, Jonas Urbig datang dan sejak itu - sebagian karena terpaksa, sebagian karena sengaja - secara teratur mengumpulkan pengalaman bermain.

Karena Neuer saat ini absen karena cedera otot betis, Urbig kembali diturunkan pada Selasa melawan Atalanta Bergamo, tetapi mengalami gegar otak dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 6-1 itu. Peretz (25) bermain sebagai pemain pinjaman di FC Southampton sejak Januari, sedangkan Alexander Nübel (29) sudah lebih lama bermain di VfB Stuttgart. Jadi, hanya tersisa satu orang: Pada akhir pekan ini, Sven Ulreich yang berusia 37 tahun akan menjaga gawang Munich, sehingga ini akan menjadi penampilan pertamanya dalam pertandingan resmi setelah 537 hari dan penampilan ke-104 untuk FC Bayern. Ironisnya, lawannya adalah Leverkusen dengan Rolfes, teman khusus Ulreich.

Urbig akan absen sekitar satu minggu, Neuer lebih lama lagi - kemungkinan Ulreich juga akan diturunkan pada pertandingan leg kedua melawan Atalanta pada Rabu dan pada Sabtu berikutnya di Bundesliga melawan Union Berlin. Posisi kiper cadangan akan diambil alih oleh pemain muda. Baik Jannis Bärtl (19) dari tim cadangan divisi empat atau Leonard Prescott (16) dari U19, yang telah bertolak ke Bergamo sebagai kiper ketiga. Kiper muda yang dianggap paling menjanjikan, Leon Klanac (19), saat ini juga sedang cedera.