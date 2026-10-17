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Kembali secara mengejutkan! Legenda Everton Duncan Ferguson siap mencatat comeback luar biasa sebagai pelatih klub Liga Irlandia Glentoran
Pahlawan Goodison terima posisi pelatih di BetMcLean
Menurut the Belfast Telegraph, juru taktik berusia 54 tahun itu bersiap mengambil alih kursi pelatih di BetMcLean Oval untuk mengakhiri paceklik gelar yang telah berlangsung lama. Mantan penyerang Everton itu belum memiliki klub sejak mengakhiri masa kepelatihan selama 13 bulan di Inverness Caledonian Thistle pada Oktober 2024. Penunjukannya mengakhiri proses pencarian pelatih yang menyeluruh, yang dimulai setelah Declan Devine meninggalkan jabatan tersebut pada September.
- Getty Images Sport
Posisi kosong menarik minat para pelatih elite
Laporan yang sama menyebutkan bahwa Glentoran tidak pernah secara resmi mengumumkan lowongan pelatih setelah kepergian Devine, meski awalnya mempertimbangkan kandidat seperti Jim Magilton dan Ian Baraclough.
Namun, begitu kabar itu tersebar, lamaran segera berdatangan dari berbagai penjuru dunia sepakbola. Pemilik klub, Pour, menyoroti respons luar biasa yang diterimanya: "Begitu banyak orang tertarik pada pekerjaan ini, padahal kami sama sekali tidak mengumumkan lowongan tersebut. Setelah Deccy (Devine) pergi dan kabarnya tersebar, kami dibanjiri lamaran serta telepon dari agen dan mantan pemain," jelasnya.
"Dalam waktu singkat, kami menerima banyak CV. Sebagian cukup baik, tetapi banyak yang berasal dari pelatih luar biasa dengan kualifikasi tinggi."
Rekam jejak di kancah kontinental menegaskan reputasi yang luar biasa
Lebih lanjut diketahui bahwa sejumlah sosok ternama dari berbagai penjuru Eropa, termasuk mantan penyerang Rangers Peter Lovenkrands, telah menyatakan ketertarikan sebelum Pour berhasil meyakinkan Ferguson untuk duduk di kursi pelatih.
Pemilik klub menegaskan bahwa kualitas para pelamar menunjukkan daya tarik klub yang tetap kuat. "Mereka adalah orang-orang yang terbiasa bermain di liga seperti Premier League di Inggris, Premiership di Skotlandia, dan divisi teratas di Denmark," tambahnya.
"Kami sempat bertanya-tanya apakah mereka benar-benar ingin datang ke liga kami, tetapi mereka memang menginginkannya. Saya yakin ketertarikan begitu banyak orang yang sangat berkualifikasi terhadap pekerjaan ini menunjukkan besarnya dan daya tarik Glentoran, serta betapa besarnya klub sepak bola kami."
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Perburuan gelar juara menuntut raihan trofi secepatnya
Setelah tim menjalani periode tanpa kekalahan di bawah duet pelatih sementara Paddy McCourt dan Tim McCann, Ferguson langsung menghadapi tantangan untuk menjadikannya penantang serius dalam perebutan gelar. Klub asal Belfast Timur itu belum meraih gelar sejak 2009, setelah gagal meraihnya secara menyakitkan pada hari terakhir musim lalu. Ferguson harus segera menerapkan filosofi permainan berintensitas tinggi untuk memangkas selisih 14 poin dari pemuncak klasemen Coleraine.
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