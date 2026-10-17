Laporan yang sama menyebutkan bahwa Glentoran tidak pernah secara resmi mengumumkan lowongan pelatih setelah kepergian Devine, meski awalnya mempertimbangkan kandidat seperti Jim Magilton dan Ian Baraclough.

Namun, begitu kabar itu tersebar, lamaran segera berdatangan dari berbagai penjuru dunia sepakbola. Pemilik klub, Pour, menyoroti respons luar biasa yang diterimanya: "Begitu banyak orang tertarik pada pekerjaan ini, padahal kami sama sekali tidak mengumumkan lowongan tersebut. Setelah Deccy (Devine) pergi dan kabarnya tersebar, kami dibanjiri lamaran serta telepon dari agen dan mantan pemain," jelasnya.

"Dalam waktu singkat, kami menerima banyak CV. Sebagian cukup baik, tetapi banyak yang berasal dari pelatih luar biasa dengan kualifikasi tinggi."