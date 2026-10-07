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Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Kembali mengejutkan! Legenda Manchester City dan Spanyol David Silva keluar dari pensiun pada usia 40 tahun untuk bergabung dengan klub Liga Primer Hong Kong Supreme Sha Tin

D. Silva
1. Division
Manchester City
Premier League

Ikon Manchester City David Silva mengejutkan dunia sepak bola dengan mengumumkan kembali beraksi di level profesional pada usia 40 tahun. Playmaker legendaris asal Spanyol itu, yang menikmati satu dekade penuh trofi di Etihad Stadium, telah menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan klub Liga Primer Hong Kong, Supreme Sha Tin.

  • Karier legendaris berlanjut lagi di Asia

    Dalam perkembangan yang tak banyak diperkirakan para penggemar, David Silva memutuskan untuk kembali bermain setelah lebih dari tiga tahun meninggalkan sepakbola profesional. Mantan pemain internasional Spanyol itu sebelumnya telah mengakhiri karier gemilangnya setelah mengalami cedera lutut parah saat bermain untuk Real Sociedad, tetapi godaan tantangan baru di Asia terbukti terlalu kuat untuk ditolak.

    Kabar tersebut dikonfirmasi oleh klub barunya, yang mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mendapatkan salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah modern. Dalam pernyataan yang diunggah ke akun Instagram resmi mereka, klub itu menyatakan: 'Yo! Benar-benar gila! Kami secara resmi mengumumkan bahwa gelandang legendaris Spanyol bernomor punggung 21, David Silva, resmi bergabung dengan Supreme Sha Tin!'

    Transisi Silva kembali ke lingkungan profesional akan dimulai segera, meski klub mencatat bahwa ia akan memerlukan masa adaptasi. Unggahan media sosial itu kemudian menjelaskan: 'David Silva akan segera berada di Hong Kong untuk menetap, bergabung dalam latihan skuad, dan membangun kebugaran pertandingan hingga mencapai kondisi puncak sebelum menjalani debutnya di lapangan. Nantikan terus! Para ‘Founding Members’ kami benar-benar beruntung kali ini! Anda akan mendapatkan akses prioritas eksklusif untuk menyaksikan sesi latihan, plus kesempatan foto 1 lawan 1!'



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    Motivasi di balik kepindahan mengejutkan itu

    Bagi Silva, kepindahan ini menjadi kesempatan untuk merasakan budaya yang berbeda sambil menutup karier bermainnya dengan caranya sendiri. Pemain Spanyol dengan 125 caps itu, yang lemari trofinya berkilau dengan empat gelar Premier League, dua Piala FA, dan lima Piala Liga sebelum menjalani periode bersama Real Sociedad, terpaksa pensiun akibat cedera ACL parah pada 2023. Kini, pemain berusia 40 tahun itu tampak bersemangat kembali dengan prospek untuk kembali bersaing.

    Dalam pesan video yang dibagikan klub, mantan bintang City itu mengatakan: "Halo semuanya, saya David Silva. Saya sangat senang bergabung dengan Supreme Sha Tin untuk pengalaman ini; saya sangat menantikan untuk pergi ke Hong Kong menikmati budaya, orang-orang, dan makanan di Sha Tin, dan tentu saja sepak bola di Hong Kong. Saya tak sabar untuk pergi, jadi saya menantikan bertemu kalian semua segera. Salam hormat."

  • Rencana ambisius di Supreme Sha Tin

    Supreme Sha Tin saat ini tengah menjalani musim pertama mereka di kasta tertinggi setelah meraih promosi, dan perekrutan Silva menjadi pernyataan niat yang jelas dari jajaran petinggi klub. Tim ini saat ini ditangani manajer asal Inggris, Tom Ballantyne, dan dimiliki Jim Wong Chi-chuen yang ambisius. Meski klub kesulitan pada tahap awal musim ini, dengan mencatat satu kemenangan dan tiga kekalahan dalam empat laga pertama, kehadiran juara Premier League empat kali itu diharapkan memberi dorongan besar, baik di dalam maupun di luar lapangan.

    Menurut laporan setempat, Silva telah menyepakati kontrak jangka pendek yang memungkinkannya beradaptasi dengan skuad hingga sisa musim ini. Bahkan, ada kemungkinan ia bisa terlibat secepat 18 Oktober, saat Supreme menjamu HKFC di Hammer Hill Road Sports Ground.

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    Mengikuti jejak para legenda

    Meski kedatangan Silva sangat sensasional, ia bukan superstar global pertama yang mencoba peruntungan di Liga Primer Hong Kong. Selama bertahun-tahun, kompetisi ini menjadi tujuan bagi sejumlah nama besar yang mencari babak akhir dalam karier mereka, dengan Diego Forlan sebelumnya sempat bermain untuk Kitchee, sementara lanskap saat ini menampilkan pemain Spanyol terkemuka seperti Asier Illarramendi dan Victor Camarasa.

    Namun, terlepas dari preseden kuat ini, Silva membawa tingkat prestise yang berada di atas hampir semua pemain impor sebelumnya, mengingat statusnya sebagai figur kunci dalam era dominan Spanyol antara 2008 dan 2012.

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