Dalam perkembangan yang tak banyak diperkirakan para penggemar, David Silva memutuskan untuk kembali bermain setelah lebih dari tiga tahun meninggalkan sepakbola profesional. Mantan pemain internasional Spanyol itu sebelumnya telah mengakhiri karier gemilangnya setelah mengalami cedera lutut parah saat bermain untuk Real Sociedad, tetapi godaan tantangan baru di Asia terbukti terlalu kuat untuk ditolak.

Kabar tersebut dikonfirmasi oleh klub barunya, yang mengungkapkan kegembiraannya setelah berhasil mendapatkan salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah modern. Dalam pernyataan yang diunggah ke akun Instagram resmi mereka, klub itu menyatakan: 'Yo! Benar-benar gila! Kami secara resmi mengumumkan bahwa gelandang legendaris Spanyol bernomor punggung 21, David Silva, resmi bergabung dengan Supreme Sha Tin!'

Transisi Silva kembali ke lingkungan profesional akan dimulai segera, meski klub mencatat bahwa ia akan memerlukan masa adaptasi. Unggahan media sosial itu kemudian menjelaskan: 'David Silva akan segera berada di Hong Kong untuk menetap, bergabung dalam latihan skuad, dan membangun kebugaran pertandingan hingga mencapai kondisi puncak sebelum menjalani debutnya di lapangan. Nantikan terus! Para ‘Founding Members’ kami benar-benar beruntung kali ini! Anda akan mendapatkan akses prioritas eksklusif untuk menyaksikan sesi latihan, plus kesempatan foto 1 lawan 1!'







