Kembali masuk radar! Manchester United hidupkan lagi perburuan bek raksasa Everton senilai £80 juta, Branthwaite

Manchester United terus memantau secara dekat bek Everton Jarrad Branthwaite saat mereka mengincar tambahan besar di lini belakang untuk memperkuat pertahanan Michael Carrick, menurut Football Insider. Pemain 24 tahun itu sudah lama berada di posisi teratas dalam daftar pendek rekrutmen Old Trafford setelah penampilan impresifnya dalam beberapa musim terakhir.

Kekhawatiran soal soliditas pertahanan United muncul hanya empat pertandingan setelah dimulainya kampanye baru Premier League.

Dengan Carrick mencari opsi elite, petinggi Old Trafford memandang Branthwaite sebagai target jangka panjang yang ideal untuk menjadi jangkar pertahanan mereka.