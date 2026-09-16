Every Second Media
Diterjemahkan oleh
Kembali masuk radar! Manchester United hidupkan lagi perburuan bek raksasa Everton senilai £80 juta, Branthwaite
Manchester United hidupkan lagi minat terhadap bintang Everton
Manchester United terus memantau secara dekat bek Everton Jarrad Branthwaite saat mereka mengincar tambahan besar di lini belakang untuk memperkuat pertahanan Michael Carrick, menurut Football Insider. Pemain 24 tahun itu sudah lama berada di posisi teratas dalam daftar pendek rekrutmen Old Trafford setelah penampilan impresifnya dalam beberapa musim terakhir.
Kekhawatiran soal soliditas pertahanan United muncul hanya empat pertandingan setelah dimulainya kampanye baru Premier League.
Dengan Carrick mencari opsi elite, petinggi Old Trafford memandang Branthwaite sebagai target jangka panjang yang ideal untuk menjadi jangkar pertahanan mereka.
- Getty Images Sport
Mantan kepala pemandu bakat mengonfirmasi rencana pemantauan
Mantan kepala pemandu bakat Manchester United Mick Brown mengonfirmasi bahwa tim pencari bakat Old Trafford aktif memantau pemain Inggris itu setelah ia kembali ke susunan starter David Moyes. Klub-klub peminat sebelumnya mundur setelah Branthwaite absen dalam 31 pertandingan di semua kompetisi pada musim 2025-26 akibat masalah hamstring yang kambuhan.
Brown mengungkapkan bahwa United berencana memantau daya tahannya sepanjang musim ini sebelum mengajukan pendekatan formal.
"Branthwaite adalah seseorang yang sudah sangat lama ada dalam daftar mereka," kata Brown. "Man United akan menempatkan pemandu bakat untuk mengawasinya dengan saksama musim ini, karena jika ia bisa kembali ke performa seperti yang pernah ia tunjukkan sebelumnya, dia tentu akan menjadi sebuah opsi."
Kontrak jangka panjang menjadi hambatan dalam negosiasi
Transfer Januari tetap kecil kemungkinan terjadi, dengan Everton bersikeras enggan melepas bek tengah andalan mereka di tengah musim. Everton sebelumnya menepis minat dari Real Madrid dan Manchester City dengan mengamankan Branthwaite lewat perpanjangan kontrak bernilai besar hingga 2030.
Meski Everton dengan tegas menolak menjualnya, petinggi United meyakini kesepakatan bisa tercapai musim panas mendatang jika sang pemain mempertahankan kebugaran puncaknya.
Moyes sangat mengandalkan kemitraan Branthwaite di jantung pertahanan bersama James Tarkowski untuk menjaga stabilitas lini belakang.
- Getty Images Sport
United siapkan strategi musim panas untuk 2027
Meski kepindahan di tengah musim tidak akan terjadi, Manchester United bisa menguji keteguhan Everton pada akhir musim. Manchester United berniat mengevaluasi konsistensi fisik Branthwaite sepanjang sisa tahun ini.
Jika bek tersebut tetap bugar dan mempertahankan performanya di bawah Moyes, United diperkirakan akan melancarkan pendekatan resmi.
Tim asuhan Carrick terus mempertimbangkan target-target bek alternatif saat mereka menyiapkan rencana rekrutmen jangka panjang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami