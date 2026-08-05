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Kembali lagi?! Liverpool didesak meluncurkan tawaran sensasional untuk membawa pulang Trent Alexander-Arnold setelah mimpi buruk di Real Madrid
Liverpool dijagokan untuk reuni mengejutkan
Andy Townsend meyakini Liverpool harus memanfaatkan ketidakpastian yang kian berkembang seputar status Alexander-Arnold di Bernabeu. Setelah pindah dengan status bebas transfer ke ibu kota Spanyol musim panas lalu, kepindahan impian pemain berusia 27 tahun itu berubah menjadi sesuatu yang membuat frustrasi, memunculkan seruan untuk pulang secara dramatis.
Mantan gelandang Chelsea itu lalu menjelaskan mengapa langkah tersebut masuk akal bagi Liverpool, terutama mengingat kebutuhan taktis klub saat ini di bawah bos baru Andoni Iraola. "Pertama dan terutama, murni sebagai pemain, jika dia kembali ke Liverpool, apakah dia akan membuat mereka lebih baik? Seratus persen, ya," kata Townsend kepada talkSPORT. "[Jeremie] Frimpong, sebagai bek kanan, saya tidak terlalu yakin. Itu sangat penting pada era sekarang, ketika bek sayap menjadi bagian yang sangat penting dari niat menyerang sebuah tim.
"Jika Anda tidak bisa mengirimkan sesuatu yang setidaknya lumayan saat masuk ke area yang bagus, dan dari apa yang sejauh ini saya lihat darinya, saya belum benar-benar melihat umpan akhir itu, yang bisa dilakukan Trent sambil tidur.
"Jadi, saya pikir dia jelas akan meningkatkan mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan klub soal itu. Itu mungkin akan menjadi pil pahit yang sulit ditelan bagi sebagian fans Liverpool."
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Perubahan taktik Mourinho memicu gesekan
Situasi Alexander-Arnold di Madrid menjadi rumit dengan kedatangan Jose Mourinho, yang tampaknya memiliki ide berbeda untuk posisi bek kanan. Laporan menyebutkan bahwa "The Special One" memprioritaskan disiplin bertahan ketimbang kemampuan playmaking ekspansif yang ditawarkan Alexander-Arnold. Karena itu, Mourinho cenderung memainkan Denzel Dumfries sebagai starter, dengan memandang mantan pemain Inter itu sebagai opsi yang lebih dapat diandalkan untuk sistem kaku miliknya.
Dengan Dumfries kini menjadi pesaing langsung, jalan sang pemain Inggris untuk masuk starting XI tampak semakin tertutup. Townsend menyoroti perkembangan ini, dengan menyatakan bahwa kehadiran bintang-bintang serbabisa lain membuat sang bek bisa dilepas dalam pandangan Mourinho.
"Real Madrid telah merekrut Denzel Dumfries dari Inter, yang tanpa ragu akan sedikit lebih cocok dengan profil yang diinginkan Jose Mourinho," tambahnya. "Mereka punya [Federico] Valverde. Mereka punya pemain lain. Mereka punya banyak pelapis di area seperti itu. Jadi, jika Anda adalah Trent, pada tahap pramusim seperti ini, dia tentu ingin merasa punya setiap peluang untuk menjadi starter dan langsung menjalaninya."
Musim debut yang sulit di Spanyol
Statistik dari tahun pertama Alexander-Arnold di La Liga menjadi catatan yang suram jika dibandingkan dengan masa-masa puncaknya di Anfield. Cedera dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih membatasinya hanya pada 14 kali menjadi starter di liga, sehingga mencegahnya membangun momentum nyata di ibu kota Spanyol.
Merefleksikan mentalitas sang pemain, Townsend meyakini peminjaman selama satu musim bisa menjadi jalan keluar yang sempurna bagi pemain yang perlu kembali merasa dihargai. Ia melanjutkan: "Itu akan menjadi kekecewaan besar baginya. Diam-diam, dia akan sedikit terluka oleh fakta bahwa itu tidak pernah terjadi, tidak pernah benar-benar berjalan.
"Jika Liverpool bisa menuntaskan kesepakatan apa pun untuknya dengan status pinjaman selama semusim, berapa pun biaya itu sekarang, entah £5 juta, bahkan £10 juta, saya tidak akan menolaknya demi membawa anak itu kembali, karena dia pemain kelas atas."
- Getty Images Sport
Berlatih di bawah asuhan Special One
Terlepas dari spekulasi mengenai masa depannya, Alexander-Arnold terus bekerja keras di Spanyol. Pada awal-awal musim panas, bek tersebut berbicara tentang intensitas dan standar yang sangat tinggi dari rezim baru.
Ia juga mengungkapkan rasa hormatnya kepada Mourinho, meski ada potensi ancaman terhadap posisinya di starting XI. Lulusan akademi Liverpool itu berkata: "Dengan Mourinho? Sangat bagus, sangat bagus. Saya selalu mengagumi pelatih itu. Saya pernah bermain melawannya beberapa kali dan merupakan sebuah kesenangan untuk bekerja dengannya dan timnya.
Dia intens. Prinsip-prinsip dan tingkat ekspektasinya sangat tinggi, jadi saya menantikan untuk melihat bagaimana, semakin kami saling mengenal, semakin banyak kami belajar dan semakin banyak yang bisa dia ajarkan kepada kami. Dan kami semua siap dan bersemangat untuk belajar dan berkembang. Saya yakin dia akan banyak mengajarkan kami dan membantu kami memenangkan trofi tahun ini."
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