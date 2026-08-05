Andy Townsend meyakini Liverpool harus memanfaatkan ketidakpastian yang kian berkembang seputar status Alexander-Arnold di Bernabeu. Setelah pindah dengan status bebas transfer ke ibu kota Spanyol musim panas lalu, kepindahan impian pemain berusia 27 tahun itu berubah menjadi sesuatu yang membuat frustrasi, memunculkan seruan untuk pulang secara dramatis.

Mantan gelandang Chelsea itu lalu menjelaskan mengapa langkah tersebut masuk akal bagi Liverpool, terutama mengingat kebutuhan taktis klub saat ini di bawah bos baru Andoni Iraola. "Pertama dan terutama, murni sebagai pemain, jika dia kembali ke Liverpool, apakah dia akan membuat mereka lebih baik? Seratus persen, ya," kata Townsend kepada talkSPORT. "[Jeremie] Frimpong, sebagai bek kanan, saya tidak terlalu yakin. Itu sangat penting pada era sekarang, ketika bek sayap menjadi bagian yang sangat penting dari niat menyerang sebuah tim.

"Jika Anda tidak bisa mengirimkan sesuatu yang setidaknya lumayan saat masuk ke area yang bagus, dan dari apa yang sejauh ini saya lihat darinya, saya belum benar-benar melihat umpan akhir itu, yang bisa dilakukan Trent sambil tidur.

"Jadi, saya pikir dia jelas akan meningkatkan mereka. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan klub soal itu. Itu mungkin akan menjadi pil pahit yang sulit ditelan bagi sebagian fans Liverpool."



