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'Kembali ke tempat yang semestinya' - Josko Gvardiol bereaksi atas transfer Bernardo Silva ke Real Madrid saat era Jose Mourinho dimulai
Gvardiol merefleksikan kepergian Silva
Bek Manchester City Gvardiol angkat bicara soal kepergian teman dekatnya, Silva, yang merampungkan kepindahan ke Santiago Bernabeu setelah kontraknya di Etihad berakhir. Silva merupakan sosok sentral selama satu dekade dominasi Pep Guardiola, tetapi kini ia memilih mencari tantangan baru di La Liga di bawah arahan Mourinho.
Berbicara kepada The Athletic mengenai transfer tersebut, Gvardiol mengungkapkan kesedihan secara pribadi sekaligus rasa hormat secara profesional terhadap keputusan Silva untuk pindah ke ibu kota Spanyol. "Bernardo dan saya adalah teman baik. Seberapa besar kehilangan kami? Kami akan tahu saat berkumpul lagi pada awal musim, tetapi kami akan merindukannya. Bernardo kembali ke tempat yang memang menjadi miliknya; dia sudah sangat lama membicarakan Spanyol," ujar Gvardiol.
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Madrid memenangkan perburuan untuk Silva
Keberhasilan Real Madrid memburu Silva menjadi kemenangan besar di bursa transfer, karena gelandang itu tidak kekurangan peminat di Spanyol. Sebelum kesepakatan dirampungkan, Silva sempat bernegosiasi dengan Atletico Madrid dan Barcelona.
Real Madrid sangat aktif pada bursa transfer kali ini, dengan juga mendatangkan Denzel Dumfries dan Ibrahima Konate untuk memperkuat lini pertahanan. Perekrutan Silva dengan status bebas transfer dipandang sebagai langkah jenius, yang memungkinkan klub mengalokasikan dana ke tempat lain saat mereka terus mengejar target-target papan atas lainnya.
City memasuki era baru di bawah Maresca
Saat Silva mulai beradaptasi dengan kehidupan di Madrid, Manchester City sedang menjalani transisi mereka sendiri setelah berakhirnya era Guardiola. Klub itu menunjuk Enzo Maresca sebagai pilihan ideal untuk membawa tim melangkah maju ke babak baru ini. Meski sempat mengalami hambatan pada awal pramusim saat menghadapi Inter Milan, skuad tetap optimistis terhadap perubahan taktik yang diterapkan pelatih asal Italia itu.
Situasi kapten di Etihad tetap menjadi bahan pembicaraan, terutama karena Silva tidak lagi menjadi bagian dari kelompok kepemimpinan. Gvardiol mengatakan: "Sulit untuk membicarakan masalah ini sekarang, dan kami harus menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Ruben Dias adalah salah satu pemimpin di dalam tim, dan dia kemungkinan akan menjalankan peran ini dalam porsi yang lebih besar pada periode mendatang, dan mungkin dia akan menjadi pilihan pertama sebagai kapten."
- Getty Images
Mourinho menyambut kreativitas baru dalam timnya
Kedatangan Silva menjadi pernyataan niat besar dari Jose Mourinho, yang telah kembali ke Real Madrid untuk menggantikan Carlo Ancelotti. Manajer asal Portugal itu menjadikan Silva sebagai rekrutan prioritas untuk membantu membentuk ulang lini tengah yang telah ditinggalkan para legenda seperti Toni Kroos dan Luka Modric.
Menanggapi kedatangan para rekrutan barunya, Mourinho menyoroti tantangan logistik pada pramusim sambil mengungkapkan antusiasmenya atas kedatangan pemain berusia 30 tahun itu. "Saya khawatir karena tidak ada yang lain; saya juga ingin memiliki tiga minggu bersama mereka semua, tetapi itu tidak mungkin. Pada hari Senin, Vini, Brahim, dan Bernardo Silva datang. Dumfries, Carlos, dan Endrick akan memiliki lebih banyak hari untuk bekerja."
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