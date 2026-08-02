Bek Manchester City Gvardiol angkat bicara soal kepergian teman dekatnya, Silva, yang merampungkan kepindahan ke Santiago Bernabeu setelah kontraknya di Etihad berakhir. Silva merupakan sosok sentral selama satu dekade dominasi Pep Guardiola, tetapi kini ia memilih mencari tantangan baru di La Liga di bawah arahan Mourinho.

Berbicara kepada The Athletic mengenai transfer tersebut, Gvardiol mengungkapkan kesedihan secara pribadi sekaligus rasa hormat secara profesional terhadap keputusan Silva untuk pindah ke ibu kota Spanyol. "Bernardo dan saya adalah teman baik. Seberapa besar kehilangan kami? Kami akan tahu saat berkumpul lagi pada awal musim, tetapi kami akan merindukannya. Bernardo kembali ke tempat yang memang menjadi miliknya; dia sudah sangat lama membicarakan Spanyol," ujar Gvardiol.