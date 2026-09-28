AFP
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Kembali ke tempat semuanya bermula! - Neto kembali ke Juventus pada usia 37 tahun saat mantan kiper Juventus itu bergabung lagi dengan klub setelah delapan tahun pergi
Kepulangan mengejutkan ke Allianz Stadium
Dalam langkah yang hanya sedikit diperkirakan pada awal musim, Juventus secara resmi mengumumkan perekrutan kembali kiper veteran Neto. Kiper Brasil berpengalaman itu datang sebagai solusi darurat bagi Juventus, yang kekurangan opsi setelah menerima pukulan telak pada departemen penjaga gawang mereka.
Klub beralih kepada pemain berusia 37 tahun itu untuk menambah kedalaman skuad dan kepemimpinan, serta mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui kanal media sosial mereka dengan pesan: Juventus secara resmi mengonfirmasi perekrutan Neto, dengan kiper Brasil itu menuntaskan kepindahannya ke raksasa Turin.
Ini menjadi kepulangan yang emosional bagi pemain yang sebelumnya menikmati periode penuh trofi di Turin hampir satu dekade lalu, sebelum memulai perjalanan melintasi liga-liga top Eropa dan pada akhirnya kembali ke Amerika Selatan.
- Getty Images Sport
Juventus resmi mendatangkan Neto
Kesepakatan itu bergerak cepat setelah menjadi jelas bahwa Juventus membutuhkan tambahan kekuatan secara instan. Klub mengonfirmasi rincian masa baktinya yang baru dalam sebuah pernyataan resmi, dengan menyebut sang pemain siap langsung berkontribusi untuk tim utama di bawah manajemen saat ini.
Sesuai pengumuman resmi klub, "Norberto Neto kembali mengenakan seragam Juventus. Kiper asal Brasil itu kembali ke Bianconeri dengan menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027. Lahir pada 1989, Neto sebelumnya membela Juventus antara 2015 dan 2017, mencatatkan 22 penampilan dalam dua musim serta memenangkan dua gelar Serie A, dua trofi Coppa Italia, dan satu Piala Super Italia." Hubungan yang sudah terjalin dengan klub ini menjadi faktor penentu dalam upaya perekrutan, karena petinggi klub menghargai pemain yang sudah memahami ekspektasi tinggi yang melekat pada seragam tersebut.
Menggantikan Grabara yang cedera
Pemicu transfer tak terduga ini adalah absennya Kamil Grabara dalam jangka panjang yang sangat disayangkan. Kiper Polandia itu, yang merupakan sosok andalan bagi klub, mengalami cedera katastrofik yang memaksa tim medis mencoretnya untuk masa mendatang yang belum dapat dipastikan. Secara spesifik, Juventus telah memilih Neto sebagai pengganti Kamil Grabara, yang musimnya berakhir karena cedera ligamen anterior cruciatum pada lutut kanannya.
Dengan posisi starter saat ini ditempati Guglielmo Vicario yang impresif, staf pelatih merasa penting untuk memiliki seorang profesional berpengalaman yang bisa masuk sewaktu-waktu jika kiper utama menghadapi masalah apa pun. Kedatangan Neto memastikan tim tidak harus bergantung semata-mata pada prospek muda yang belum teruji pada fase krusial musim Serie A.
- Getty Images Sport
Neto dinyatakan fit untuk menuntaskan kepulangannya ke Juventus
Sebelum membubuhkan tanda tangan di atas kontrak barunya, Neto harus terbang ke Italia untuk menjalani pemeriksaan kebugaran yang diperlukan demi memastikan ia tetap bugar meski usianya tak lagi muda. Sang veteran tiba kemarin di bandara Caselle, Turin, sebelum menuju J|Medical untuk menjalani pemeriksaan medis rutin yang mendahului penandatanganan apa pun di level profesional.
Mengingat riwayat terbarunya di Brasil, staf medis ingin memastikan kondisinya, tetapi pemain berusia 37 tahun itu lolos semua tes tanpa kendala. Pengalamannya di lingkungan bertekanan tinggi, termasuk periode bersama beberapa klub paling bergengsi di dunia, membuatnya menjadi kandidat ideal untuk mendukung Vicario, dengan memberikan pengetahuan taktis dan ketenangan yang dibutuhkan dari seorang pelapis di klub sebesar Juve.
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