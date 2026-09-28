Kembali ke tempat semuanya bermula! - Neto kembali ke Juventus pada usia 37 tahun saat mantan kiper Juventus itu bergabung lagi dengan klub setelah delapan tahun pergi

Dalam langkah yang hanya sedikit diperkirakan pada awal musim, Juventus secara resmi mengumumkan perekrutan kembali kiper veteran Neto. Kiper Brasil berpengalaman itu datang sebagai solusi darurat bagi Juventus, yang kekurangan opsi setelah menerima pukulan telak pada departemen penjaga gawang mereka.

Klub beralih kepada pemain berusia 37 tahun itu untuk menambah kedalaman skuad dan kepemimpinan, serta mengonfirmasi kesepakatan tersebut melalui kanal media sosial mereka dengan pesan: Juventus secara resmi mengonfirmasi perekrutan Neto, dengan kiper Brasil itu menuntaskan kepindahannya ke raksasa Turin.

Ini menjadi kepulangan yang emosional bagi pemain yang sebelumnya menikmati periode penuh trofi di Turin hampir satu dekade lalu, sebelum memulai perjalanan melintasi liga-liga top Eropa dan pada akhirnya kembali ke Amerika Selatan.