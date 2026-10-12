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Kembali ke San Siro! Sommer bersiap untuk reuni emosional dengan Inter bersama para “permata terpendam” Club Brugge
Sommer bersiap untuk kembali ke San Siro dengan perasaan haru
Kiper Club Brugge Yann Sommer bersiap untuk kembali ke tempat yang pernah menjadi rumahnya saat timnya bertandang menghadapi mantan klubnya, Inter, di San Siro pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions UEFA. Penjaga gawang berusia 37 tahun itu menghabiskan tiga tahun yang sukses di Milan, meraih sejumlah gelar dan mencapai final kompetisi Eropa sebelum pindah ke Belgia.
Kini menjadi andalan tim Brugge yang diisi banyak pemain muda, Sommer mengungkapkan antusiasme besarnya untuk kembali ke Italia dan menghadapi sosok-sosok yang dikenalnya.
Pemain timnas Swiss itu menyoroti perbedaan mencolok antara kedua klub sembari menikmati lingkungan barunya.
- Photo News
Membimbing 'permata terpendam' Brugge
Dalam wawancara dengan UEFA menjelang pertandingan tersebut, Sommer menjelaskan perannya sebagai sosok pemimpin berpengalaman bersama rekan-rekan setim seniornya, Hans Vanaken dan Brandon Mechele. “Ini tim yang masih muda dan itu sangat menarik bagi saya,” jelas Sommer.
“Tentu saja, situasinya sangat berbeda dengan di Inter, tempat Anda menjadi bagian dari tim yang sangat berpengalaman.”
“Di sini, Anda menjadi bagian dari tim dengan banyak pemain yang masih sangat bersemangat untuk belajar dan terus mengasah kemampuan mereka dalam berbagai aspek. Mereka adalah berlian yang belum diasah.”
“Kami berusaha memberikan stabilitas kepada tim dan menjaga ketenangan dalam situasi-situasi krusial.”
Mengenang masa-masa bersama Inter dan perjalanan di Liga Champions
Sommer mengenang dengan hangat kiprahnya di San Siro, termasuk keberhasilannya mencapai final Liga Champions bersama Inter. "Saya sangat menantikan pertandingan melawan Inter di Milan," kata Sommer.
"Saya akan kembali bertemu dengan wajah-wajah yang sudah akrab, rekan-rekan yang bersama saya selama tiga tahun, bersaing memperebutkan gelar dan meraihnya bersama."
"Perjalanan di Liga Champions bersama Inter musim itu sungguh luar biasa, hingga mencapai final. Kekecewaannya sangat besar, tetapi saya ingat betapa bangganya saya dengan apa yang kami capai."
"Saya menantikan bermain di San Siro, merasakan atmosfernya, dan membela Club Brugge melawan Inter. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang istimewa."
- AFP
Target jelas: lolos dari fase liga
Dengan Club Brugge berlaga di fase liga Liga Champions yang telah diperbarui, Sommer memaparkan target utama skuadnya sembari menekankan perlunya fokus penuh saat menghadapi tim-tim elite Eropa.
“Target utama saya bersama Club Brugge adalah lolos dari fase liga,” pungkas Sommer.
“Kami ingin lolos setidaknya ke babak berikutnya. Kami harus tampil dalam performa terbaik dan tidak boleh melakukan banyak kesalahan, tetapi target utama kami sudah jelas.”
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