Kiper Club Brugge Yann Sommer bersiap untuk kembali ke tempat yang pernah menjadi rumahnya saat timnya bertandang menghadapi mantan klubnya, Inter, di San Siro pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions UEFA. Penjaga gawang berusia 37 tahun itu menghabiskan tiga tahun yang sukses di Milan, meraih sejumlah gelar dan mencapai final kompetisi Eropa sebelum pindah ke Belgia.

Kini menjadi andalan tim Brugge yang diisi banyak pemain muda, Sommer mengungkapkan antusiasme besarnya untuk kembali ke Italia dan menghadapi sosok-sosok yang dikenalnya.

Pemain timnas Swiss itu menyoroti perbedaan mencolok antara kedua klub sembari menikmati lingkungan barunya.