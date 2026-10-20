Kepulangannya ke sepak bola Inggris juga menjadi bahan spekulasi. Jadi, apa kemungkinan terbesar saat bursa transfer dibuka pada 2027? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Nevin, mantan winger Skotlandia yang berbicara dalam kerja sama dengan Netbet Casino, ia mengatakan kepada GOAL: “Pertanyaan yang sangat bagus. Sulit menjawabnya karena banyak tim yang menginginkannya.

“Sampai sekarang, saya masih tidak mengerti mengapa Manchester United melepasnya. Saya rasa mereka tidak tahu potensi dan kemampuannya, yang justru bisa berkembang leluasa bersama Skotlandia.

“Saya tidak akan terkejut jika dia bertahan di Napoli, tetapi hampir semua tim Italia akan tertarik kepadanya karena mereka menyukainya dan apa yang telah dia lakukan di sana. Bisakah dia melangkah ke level yang sedikit lebih tinggi? Kalau dipikir-pikir, saya rasa hampir siapa pun akan menerimanya.

“Alasannya, dia bisa bermain sebagai nomor 10, nomor 6, nomor 8, dan bek tengah. Maksud saya, Anda mendapatkan empat pemain sekaligus. Dan dia bagus di semua posisi itu. Jadi, di mana saya melihatnya bermain? Ini jawaban yang agak aneh: di mana pun dia mau!”