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Kembali ke Liga Primer Inggris atau bereuni dengan Jose Mourinho? Mantan pemain timnas Skotlandia memprediksi transfer Scott McTominay setelah eks bintang Manchester United itu dikaitkan dengan Real Madrid
Manchester United menjual McTominay hanya seharga £26 juta
McTominay memilih berkarier di Italia pada musim panas 2024 ketika mengakhiri ikatannya dengan Manchester United yang telah terjalin sepanjang kariernya. Setelah kesulitan mendapatkan peran tetap di Old Trafford, tempat ia kerap dimainkan sebagai gelandang bertahan, ia menuntaskan kepindahan senilai £26 juta ($35 juta) ke Napoli.
Sejak itu, muncul pertanyaan serius mengenai mengapa United, mengingat masalah konsistensi tim, bersedia melepas bintang binaan sendiri yang selalu bisa diandalkan untuk memberikan segalanya. United juga dituding gagal menyadari bahwa mereka memiliki gelandang box-to-box.
- Getty/GOAL
Gelar Serie A, penghargaan pemain terbaik, dan suara dalam pemilihan Ballon d'Or
McTominay tampil gemilang dalam peran yang lebih menyerang di Napoli karena mendapat kebebasan lebih besar untuk maju ke depan. Musim debutnya di Serie A berbuah gelar juara dan penghargaan MVP. Ia kemudian menempati peringkat ke-18 dalam pemungutan suara Ballon d’Or 2025.
McTominay juga mencatat rekor pribadi dalam urusan gol, dengan torehan golnya dalam satu musim meningkat dari 13 menjadi 14. Basis suporter yang sangat fanatik pun menerima McTominay dan pasangannya, Cam Reading yang dijuluki Ratu Italia, dengan sepenuh hati.
Belakangan, ia harus menangani masalah kesehatan pribadi, tetapi pemain berusia 29 tahun itu kembali bugar dan tampil tajam pada 2026-27 setelah membela negaranya di Piala Dunia. Kontraknya di Stadio Diego Armando Maradona tersisa sedikit lebih dari 18 bulan.
Dengan belum adanya kesepakatan kontrak baru, Napoli harus memutuskan apakah akan menjual McTominay atau mengambil risiko dengan mempertahankannya. Barcelona sebelumnya disebut-sebut berminat, sementara kini beredar rumor bahwa raksasa La Liga asal Madrid memantau situasinya dengan saksama. Pelatih Real, Mourinho, merupakan sosok yang memberi McTominay kesempatan besar pertamanya di Manchester.
Akankah McTominay pindah pada 2027?
Kepulangannya ke sepak bola Inggris juga menjadi bahan spekulasi. Jadi, apa kemungkinan terbesar saat bursa transfer dibuka pada 2027? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Nevin, mantan winger Skotlandia yang berbicara dalam kerja sama dengan Netbet Casino, ia mengatakan kepada GOAL: “Pertanyaan yang sangat bagus. Sulit menjawabnya karena banyak tim yang menginginkannya.
“Sampai sekarang, saya masih tidak mengerti mengapa Manchester United melepasnya. Saya rasa mereka tidak tahu potensi dan kemampuannya, yang justru bisa berkembang leluasa bersama Skotlandia.
“Saya tidak akan terkejut jika dia bertahan di Napoli, tetapi hampir semua tim Italia akan tertarik kepadanya karena mereka menyukainya dan apa yang telah dia lakukan di sana. Bisakah dia melangkah ke level yang sedikit lebih tinggi? Kalau dipikir-pikir, saya rasa hampir siapa pun akan menerimanya.
“Alasannya, dia bisa bermain sebagai nomor 10, nomor 6, nomor 8, dan bek tengah. Maksud saya, Anda mendapatkan empat pemain sekaligus. Dan dia bagus di semua posisi itu. Jadi, di mana saya melihatnya bermain? Ini jawaban yang agak aneh: di mana pun dia mau!”
- Getty
Madrid atau Inggris: Ke mana McTominay akan berlabuh?
McTominay belum banyak mengungkapkan rencananya dan kini sepenuhnya berfokus pada apa yang ada di hadapannya setelah pulih dari operasi minimal invasif untuk mengatasi irama jantung yang tidak teratur.
Ia telah mencapai titik ketika kemungkinan hanya tersisa satu kepindahan besar lagi dalam kariernya. Karena itu, ia harus memutuskan apakah akan melebarkan sayap lebih jauh, mungkin dengan pindah ke Spanyol, menetap di tempatnya sekarang, atau kembali ke tempat ia memulai kariernya.
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