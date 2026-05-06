Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kembali ke Liga Premier? Darwin Nunez mencapai kesepakatan transfer dengan Al-Hilal yang akan mengakhiri mimpi buruk di Liga Pro Arab Saudi bagi mantan striker Liverpool tersebut
Akhir yang tragis bagi bab Saudi
Nunez dipastikan akan meninggalkan Al-Hilal kurang dari setahun setelah bergabung dengan klub raksasa Arab Saudi tersebut. Pemain internasional Uruguay yang kini berusia 26 tahun itu pindah ke Timur Tengah pada Agustus lalu dengan biaya transfer awal sebesar £46 juta ($63 juta), namun masa-masanya di Riyadh dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk akibat keputusan manajemen klub yang tanpa ampun terkait susunan skuad.
Penyerang ini telah mencapai kesepakatan dengan petinggi klub untuk memfasilitasi kepergiannya musim panas ini. Meskipun mendapatkan gaji yang fantastis sebesar £400.000 per minggu - lebih dari dua kali lipat gajinya sebelumnya di Anfield - sang penyerang lebih memprioritaskan karier bermainnya daripada keuntungan finansial setelah secara efektif dicadangkan selama paruh kedua musim ini.
- Getty Images Sport
Faktor Benzema dan masalah pendaftaran
Pemicu kemunduran Nunez di Al-Hilal adalah kedatangan Karim Benzema pada Januari lalu. Peraturan Liga Profesional Arab Saudi menetapkan bahwa klub hanya boleh mendaftarkan delapan pemain asing yang lahir sebelum tahun 2003 dalam skuad beranggotakan 25 orang. Ketika legenda Prancis itu tiba, Al-Hilal terpaksa membuat pilihan sulit, dan Nunez-lah yang harus dikorbankan untuk memberi ruang bagi mantan kapten Real Madrid tersebut.
Akibatnya, pemain berusia 26 tahun itu tidak pernah tampil untuk klub tersebut sejak Februari. Meskipun ia mencatatkan catatan yang cukup baik dengan enam gol dan empat assist dalam 16 penampilan liga, ia terpaksa berlatih terpisah dari skuad pertandingan selama berbulan-bulan. Laporan dari media Uruguay, Referi, menyebutkan bahwa ia tetap bersikap profesional sepanjang waktu, namun minimnya waktu bermain telah membuatnya kehilangan posisi starter di tim nasional asuhan Marcelo Bielsa.
Perjuangan dari Anfield hingga Riyadh
Kepindahan Nunez ke Arab Saudi terjadi setelah tiga tahun kariernya yang kontroversial di Liverpool. Didatangkan dari Benfica dengan biaya transfer yang diperkirakan mencapai £85 juta ($116 juta), ia tak pernah benar-benar memenuhi ekspektasi di Merseyside. Meskipun ia membantu The Reds meraih gelar Liga Premier selama masa baktinya di sana, bulan-bulan terakhirnya diwarnai kritik dari Arne Slot, yang menyebut etos kerjanya sebagai "tak dapat diterima."
Selama berkarier di Anfield, Nunez mencetak 40 gol dalam 143 penampilan, namun masa baktinya sering kali diwarnai oleh kegagalan mencetak gol di momen-momen penting serta kurangnya konsistensi. Pada musim terakhirnya di bawah asuhan Jurgen Klopp, ia mulai kehilangan tempat di tim utama, dan ketika Al-Hilal menawarkan Liverpool kesempatan untuk mengembalikan sebagian besar investasi mereka, klub pun memutuskan untuk melepas sang penyerang.
- Getty Images Sport
Kembali ke Eropa bagi pemain asal Uruguay itu?
Kembalinya ke Liga Premier tampaknya mungkin terjadi saat Nunez berupaya membangun kembali reputasinya. Chelsea dikabarkan tertarik pada sang striker seiring upaya mereka mencari penyerang yang tajam, sementara raksasa Serie A, Juventus, dilaporkan juga memantau perkembangan ini. Kedua klub tersebut akan menjadi kesempatan bagi Nunez untuk membuktikan bahwa ia masih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa.
Dengan performa terbaiknya yang muncul pada musim terakhirnya di Benfica, di mana ia mencetak 34 gol dalam 41 pertandingan, calon peminat berharap mereka dapat menemukan kembali pemain yang pernah menakuti pertahanan-pertahanan di Liga Champions.