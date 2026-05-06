Kembali ke Liga Premier? Darwin Nunez mencapai kesepakatan transfer dengan Al-Hilal yang akan mengakhiri mimpi buruk di Liga Pro Arab Saudi bagi mantan striker Liverpool tersebut

Nunez dipastikan akan meninggalkan Al-Hilal kurang dari setahun setelah bergabung dengan klub raksasa Arab Saudi tersebut. Pemain internasional Uruguay yang kini berusia 26 tahun itu pindah ke Timur Tengah pada Agustus lalu dengan biaya transfer awal sebesar £46 juta ($63 juta), namun masa-masanya di Riyadh dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk akibat keputusan manajemen klub yang tanpa ampun terkait susunan skuad.

Penyerang ini telah mencapai kesepakatan dengan petinggi klub untuk memfasilitasi kepergiannya musim panas ini. Meskipun mendapatkan gaji yang fantastis sebesar £400.000 per minggu - lebih dari dua kali lipat gajinya sebelumnya di Anfield - sang penyerang lebih memprioritaskan karier bermainnya daripada keuntungan finansial setelah secara efektif dicadangkan selama paruh kedua musim ini.